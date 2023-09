Vrkšásana a bezchybné třídění. Tesla ukázala, jaké nové pohyby umí její humanoidní robot Optimus

Tesla, to nejsou jen vozy poháněné elektřinou, ale například i řešení pro ukládání energie či systémy solární střešní krytiny. Společnost Elona Muska ovšem už nějaký čas pracuje i na vlastním humanoidním robotu. Toho pořádně představila v loňském roce a nyní ukázala, kam se za tu dobu posunul jeho vývoj. Zvládá jógu i třídění kostek podle barvy.

Zanedlouho by měl do kin vstoupit snímek Stvořitel, pojednávající o střetu lidské civilizace a umělé inteligence. Jedná se o malou ochutnávku toho, jaký scénář by mohl nastat, pokud by se vývoj umělých protějšků lidí vymkl kontrole a roboti získali vlastní vědomí. Celé to může znít jako jedno velké sci-fi, nicméně při pohledu na schopnosti současných robotů nabírají podobné vize hmatatelnější obrysy.

Příkladem mohou být výtvory společnosti Boston Dynamics a také Optimus, humanoidní robot od Tesly, o kterém se mluvilo již v roce 2021 a loni se ukázal v plné parádě. Tehdy sice ještě dělal jen základní pohyby, na pódiu zamával a předvedl jednoduchý taneček. Jak ovšem ukazuje nejnovější video, pod vedením inženýrů Tesly roste z Optima velmi schopný robot.

Jak se Optimus dokáže pohybovat, prozradilo video zveřejněné v první polovině letošního roku, kde se procházel po továrně a uchopoval jednotlivé předměty. Nyní Tesla ukázala další záznam, na kterém je vidět, jak velký posun Optimus prodělal v otázce motoriky i dalších schopností.

Video začíná testem schopností detekce objektu, v tomto případě kostek, a pokračuje identifikací jejich barvy, uchopením jedné kostky a jejím přenesením na podložku odpovídající barvy. Je patrné, že robot vykonává samotné pohyby s daleko větší plynulostí než na půl roku starých záběrech. Zároveň si dokáže velmi rychle poradit s nejrůznějšími naschvály, které mu inženýři dělají.

Pohyby rukou jsou plynulé, ale co komplexní pohyby těla? Na tuto otázku přináší Tesla odpověď skrze vrkšásanu. Kdo se věnuje cvičení jógy, určitě ví, že se jedná o polohu stromu, kterou nyní obstojně zvládá odcvičit i Optimus, a to spolu s dalšími cviky. Tesla bohužel neukázala, do jaké míry se zlepšila samotná chůze, nicméně kontrola motoriky při „protahování“ ukazuje, že i v tomto ohledu by mohlo dojít k posunu.

Na podrobnější informace o robotu si ještě musíme počkat, nicméně Elon Musk již naznačil alespoň to nejdůležitější. Loni řekl, že by se robot měl dostat na trh v horizontu tří až pěti let a jeho cena by neměla přesáhnout 20 tisíc dolarů, tedy zhruba půl milionu korun.

Stále není jasné, pro jaké zákazníky by měl být humanoidní Optimus určen, napoví však fakt, že Tesla jej chce nejdříve otestovat ve své továrně. Jaká zde bude jeho konkrétní aplikace, není jasné, nicméně je díky tomu pravděpodobné, že než aby doma nosil na tácku vychlazené drinky, bude Optimus spíše určen k využití v průmyslových odvětvích.

Test s barevnými kostkami ukázal, že by měl být schopen autonomně třídit předměty, což umožňuje obrovskou škálu možností v třídírnách odpadů, u organizace položek ve skladech, selekce jednotlivých dílů či hledání zmetků. Díky end-to-end neuronové síti, která je přítomna i ve vozech Tesla, se může neustále učit, a tím permanentně zdokonalovat své schopnosti.