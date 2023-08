Ještě jste neviděli Star Trek: Podivné nové světy? Napravte to, druhá řada právě skončila a je skvělá

Když před pár lety Star Trek: Discovery půl století po původním seriálu připomněl postavu kapitána Christophera Pikea na můstku hvězdné lodi Enterprise, fanoušci byli nadšení. Filmaři si toho všimli, a tak stvořili spin-off Star Trek: Strange New Worlds, v češtině Podivné nové světy. Kapitán Pike v podání snad až nelegálně charismatického Ansona Mounta svou posádku před pár dny dovedl do finále druhé řady seriálu na streamovací službě SkyShowtime. Stojí za to?

Titulek článku jste si nejspíš přečetli, takže odpověď na otázku z předchozí věty znáte. Druhá sezóna seriálu Star Trek: Podivné nové světy (v titulcích a grafice občas narazíte i na Tajemné nové světy) je nutnost pro každého fanouška. To platilo i o úvodní sezoně, druhá vše místy posouvá ještě o něco dál. A hned na začátek se také sluší říct, že pro znalce jsou Strange New Worlds samozřejmě splněný sen, ale coby skvělé sci-fi poskytnou zábavu i těm, kteří si třeba v názvu značky slůvko Trek neustále pletou s Wars.

V tom se liší třeba od seriálu Picard, jiného nedávného počinu, který byl přitom také skvěle startrekovský. Třetí a podle všeho poslední sezona Picarda byla totiž nádhernou nostalgií především pro milovníky seriálové éry Nové generace. Když se obnovila stará přátelství, objevily se slavné lodě Hvězdné flotily – včetně té, jejíž registrační číslo končí písmenem D – nebo se rozezněly skladby známé třeba i z Voyageru, byly to nezapomenutelné chvíle, krásné loučení a milostný dopis celému Star Treku. Možná se slzami na krajíčku.

Zato Podivné nové světy jsou dravější, svižnější, odlehčenější… Ale přesto úplně stejně věrné duchu díla Gena Rodenberryho. Tohle prostě je ten Star Trek, jak má být. Posádka na hvězdných cestách, kterou tvoří kompetentní profesionálové, jejichž znalostem vědy a vesmíru se vyrovná jejich lidskost (či jejím ekvivalentem u mimozemšťanů). Vždyť není právě to nejzákladnějším znakem vědeckofantastického žánru? Skrz optiku klidně i smyšlených technologií a scénářů poskytovat jedinečný pohled na skutečný život?

Ale odpusťte možná až přílišný patos předchozí věty. Pravda je prostě taková, že Strange New Worlds se vracejí k těmto základům dost možná té nejlegendárnější značky žánru sci-fi. Nejpřísnější příznivci nemohou odpustit předchozímu seriálu Star Trek: Discovery až přílišný odklon od zaběhnutých kolejí a ideálů Star Treku, ale Podivné nové světy i ve druhé desítce epizod ukazují, že i na 57 let staré premise můžete vystavět dobře natočené dílo. Je to moderní seriál, který zůstal Star Trekem.

Na jednu stranu tak dojde na komorní soudní drama, v němž před tribunálem zdánlivě stojí jednotlivec, ale ve skutečnosti se soudí samotný systém (vzpomínáte na vynikající epizody The Measure of a Man nebo Drumhead z TNG?). Stejně tak druhá řada ST:SNW nabídne díl, v němž posádka čelí podivné nákaze, která má cosi společného s planetou Rigel VII (pamětníci původního seriálu ze šedesátých let zbystří). A i tentokrát dojde na několikeré hrátky s časem.

Ale na stranu druhou se Podivné nové světy nebojí přijít s muzikálovou (!) epizodou, která – neuvěříte, dokud neuvidíte a neuslyšíte – je povedená, tedy pokud nejste suchar a neodsuzujete i pohádkový díl z první série. Mimochodem vyvolává otázku, jestli písmeno K v hudebním žánru k-pop znamená klingon… Kromě očekávatelných stovek odkazů na bohatou historii a vlastně i budoucnost Star Treku dojde i na přímý crossover. Střetnou se totiž světy Strange New Worlds a animovaného Star Trek: Lower Decks. Ano, oba příběhy a jejich aktéry uvidíte jak v kreslené, tak hrané podobě.

Jistě, zrovna v tomto dílu tak dostane větší prostor komedie. Jenže nikdy zcela nepřebije to startrekovské srdce – naopak, to možná vynikne nejvíc, když dvojice obyčejných členů Hvězdné flotily potká své idoly. Posádka Enterprise navíc musí vyřešit časovou anomálii, nikoliv jen bavit diváky vtípky a referencemi. Mimochodem, pokud jste Lower Decks ještě neviděli, také to napravte. Přesně v duchu této epizody Podivných nových světů totiž kreslený seriál umí rozesmát, ale hlavně nadchnout oddaností a znalostí Star Treku.

Druhá sezona Strange New Worlds přímo navazuje na první, při řešení převážně kosmických (a občas komických – byť ne vždy, ve druhé řadě hrají velkou roli i válka a posttraumatický stres) zápletek tak dostává prostor pokračování dějových linek načrtnutých v dřívějších epizodách. Kromě předurčeného osudu kapitána Pikea to je samozřejmě soudní přelíčení s první důstojnicí Unou, hrozba lidožravé rasy Gornů, ale i startrekovský evergreen ve vyvažování lidské a vulkánské stránky pana Spocka. Kterého čekají zásnuby.

Podivné nové světy musejí kvůli časové posloupnosti jednotlivých Star Treků dojít k předem daným koncům, navigátory vytyčený kurz ale nabízí spoustu neprobádaných úseků. Na scénu se tak dostanou i nové či málo vídané tváře a stejně tak není problém, že se tu a tam zastaví i budoucí kapitán James T. Kirk… A možná i další z dnes už legendárních postav. Přesto pevné jádro posádky hraje zdaleka tu nejhlavnější roli.

Ze sebevědomého a zkušeného kapitána Pikea učinil herec Anson Mount dalšího z řady vynikajících velitelů startrekovského kánonu v nejtěsnější blízkosti za Jean-Lucem Picardem nebo Benjaminem Siskem. Mladší (tedy přinejmenším služebně) osazenstvo můstku Enterprise snad může konzervativnějším příznivcům někdy připadat až příliš progresivní či snad přidrzlé, ale není právě Hvězdná flotila místem, které by dalo takovým jednotlivcům perfektně vyniknout? Je.

Ethan Peck coby Spock dostane několik příležitostí ukázat obě stránky své postavy. Rebecce Romijnové v roli Uny patří hned úvod seriálu, který řeší finále první řady. Do popředí se dostává Jess Bushová v roli sestry Chapelové. Temnější stránku a traumata minulosti ukazuje Babs Olusanmokun jako doktor M’Benga. Stejně jako nechává Hvězdná flotila vyniknout jednotlivcům, tak scénář vědomý si omezeného formátu deseti epizod dává všem hlavním postavám dostatečný prostor, když už ne přímo dedikovaný díl.

Možná by se chtělo říct, jestli ono zachovávání věrnosti ideálům Star Treku není od tvůrců zároveň až příliš velká sázka na jistotu. Jenže lze to považovat za výtku, když tou jistotou je právě to, co ze Star Treku činí Star Trek? Tedy pouť skrz nekonečný vesmír s cílem vydávat se za poznáním tajemných nových světů, hledat nové formy života a nové civilizace, odvážně se pouštět tam, kam se dosud nikdo nevydal? Kdepak. Zařaďte warp pět a jděte si pustit Star Trek: Podivné nové světy. Třetí řada už je potvrzená.