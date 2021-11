„Koupě bytu je nejkomplikovanější transakce, jakou si v životě procházíme,“ říká Marián Škvarek, zakladatel českého startupu Realpad. Především v novostavbách je to proces, který trvá klidně dva roky, obsahuje desítky kroků a pro kupujícího je nepřehledný a komplikovaný. „Pro developera je to zatěžkávací zkouška, jak provést stovky zákazníků od prvotního zájmu až po finální odevzdání bytu,“ popisuje Škvarek v rozhovoru pro CzechCrunch.

Právě celý tento proces realitním developerům Realpad zjednodušuje a pomáhá jim digitalizovat obchod a zákaznický servis. Mezi jeho více než stovku klientů patří také tuzemští developeři jako Metrostav, Penta nebo J&T. Kromě České republiky startup působí na Slovensku a v Rumunsku, kde je lídrem trhu, a pomalu se prosazuje také v Lucembursku, jež je pomyslnou mekkou realitního byznysu.

„V Lucembursku sídlí největší realitní fondy v Evropě a máme tam zákazníka IKO, který je jedním z největších hráčů. Nyní jednáme s dalšími, v příštím roce tam plánujeme otevřít obchodní zastoupení,“ popisuje původem Slovák Škvarek další plány. V jejich naplňování teď Realpad podpoří i investoři.

Vyšší stovky tisíc eur, tedy nižší desítky milionů korun, do startupu vkládá skupina andělských investorů Garage Angels, které reprezentuje známý Jiří Hlavenka nebo například bývalý technický ředitel AVG a investor Karel Obluk. Skupina nedávno podpořila také zemědělský startup Agdata, samotný Realpad historicky získal nespecifikovanou investici ve svých začátcích od Kamila Vacka.

Tým startupu Realpad Foto: Realpad

Aktuálním cílem firmy je během příštího roku zdvojnásobit počet klientů, což se má podepsat také na byznysových ukazatelích – loni Realpad utržil přibližně devět milionů korun, letos plánuje přibližně 18 milionů. „Investici jsme nabrali na to, aby to příští rok bylo ještě více,“ doplňuje čtyřiatřicetiletý Škvarek.

Nápad na založení Realpadu přitom vznikl náhodou. „Dělali jsme web pro jednoho developera a někde padla informace, že v realitách je hodně peněz, ale žalostně málo technologií,“ usmívá se Škvarek, který tehdy vlastnil vývojářské studio (v roce 2018 jej prodal) a Realpad společně se svým spolužákem z matfyzu Matějem Vitáskem zakládal jako spin-off této firmy.

„První verze Realpadu ale nebyla úspěšná. Až v roce 2014 jsme našli produkt, který se uchytil a získal nám v tom roce první tři zákazníky,“ doplňuje Škvarek s tím, že nyní už startup finišuje další expanzi do Srbska a Maďarska a příští rok plánuje dobýt další trhy střední a východní Evropy, konkrétně Polsko a Pobaltí.

„Navíc sledujeme trend, že se po covidu do rezidencí přesouvají velcí hráči kancelářského developmentu, proto plánujeme výraznější expanzi do segmentu nájemních bytů,“ říká zakladatel startupu, jehož tým čítá třicet lidí ve čtyřech zemích. „Nejsme nejrychleji rostoucí firma na světě, ale jsme velmi hrdí na excelentní retenci více než 95 procent. Děláme pro naše zákazníky maximum a je to vidět i na číslech,“ doplňuje.

Pro Škvarka přitom nejde o jediný byznys, který se v posledních letech snažil rozjet. V roce 2017 se pustil do budování vlastního coworkingu Locco. Věřil totiž, že v realitním světě kromě zákaznického zážitku pomocí Realpadu dokáže vyřešit palčivější problém, a to dostupnost a cenu.

„Proto jsem všechny své peníze a dva roky investoval do projektu Locco, jehož cílem bylo využívat nevyužité prostory v kavárnách a hotelech. Služba měla uživatele, ale nepodařilo se mi najít byznys model. Když přišla pandemie a všechny podniky zavřely, neměli jsme šanci přežít. Několik projektů v zahraničí se o validaci této ideje pořád pokouší, ale byznys model zatím nenašel nikdo, spálil se i WeWork. Dostupnost a vysoké ceny tak zůstávají nevyřešený problém realitního světa,“ uzavírá Škvarek.