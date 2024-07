Windy Iva Lukačoviče dál šlape. Aplikace pro počasí utržila čtvrt miliardy a zdvojnásobila zisk

Uložit 0

Jeden z nejbohatších Čechů Ivo Lukačovič má čich na úspěšné online projekty. Poté, co založil dnes mnohamiliardový Seznam.cz a další mapový startup Melown prodal za stovky milionů korun, se slušný byznys stává i z jeho dalšího projektu. Od roku 2016 buduje aplikaci Windy pro zobrazování předpovědi počasí. Sám Lukačovič a tak trochu i Windy se sice médiím spíše vyhýbají, příležitost nahlédnout pod pokličku tohoto projektu nicméně nabízí publikovaná účetní závěrka.

Podle ní v roce 2023 Windy dosáhlo obratu 222 milionů korun, rok předtím šlo o 139 milionů. Meziročně tak jde o růst zhruba o 60 procent. Ještě vyšší nárůst firma zaznamenala v ziskovosti, která se meziročně zdvojnásobila ze 30 milionů na 60 milionů korun. „Zaměřili jsme se na zvýšení retence předplatitelů s pomocí nového modelu předplatného, což se ukázalo jako úspěšné a pozitivně se projevilo na finančních výsledcích,“ píše společnost v závěrce.

Dokument s výsledky je podepsán Tomáš Zámečník, který ve Windy zastává pozici člena představenstva, předsedou je pak samotný Lukačovič, který s veřejností aktivně komunikuje na sociálních sítích. Vedle účtu na síti X (dříve Twitter) si nedávno založil také placený Patreon, kde se podle něj lépe vede kultivovaná diskuze.

Windy samotné pak před rokem nechalo CzechCrunch nahlédnout do toho, jak funguje. „V roce 2023 jsme dosáhli vysokého meziročního růstu tržeb i přesto, že jsme navzdory vysoké inflaci a s ní spojeným rostoucím nákladům nezvýšili cenu předplatného,“ říká Zámečník.

O změně modelu předplatného Windy informovalo začátkem loňska na svém webu, když ve snaze i nadále udržet provoz aplikace bez reklam přesunulo některé bezplatné funkcionality právě do placené verze.

S velmi slušným ziskem ve výši 60 milionů korun má zatím Windy k největšímu Lukačovičově projektu v podobě Seznamu daleko. Česká internetová jednička loni utržila bezmála šest miliard korun a vykázala zisk před zdaněním 1,4 miliardy. Ale i díky tomu, že je Seznam dlouhodobě ziskový, se dnes padesátiletý Lukačovič mohl v roce 2016 pustit právě do Windy. To bylo až do roku 2020 prodělečné, než zavedlo zmíněné předplatné.

„Velký důraz je kladen na inovativní produkty, jejich užitečnost byla vždy stavěna na první místo před ziskovost,“ píše Windy ve své závěrce. Během let tak významně rozšířilo počet nabízených funkcí, nejvýrazněji asi v roce 2022, kdy aplikace zavedla například sledování hurikánů, měření radioaktivity, lokální modely pro Austrálii, Velkou Británii a USA nebo některé nové předpovědní parametry.

„Hlavními změnami pro naše uživatele v roce 2023 byly investice do datových zdrojů zobrazujících aktuální počasí, jako údaje meteorologických radarů nebo bleskových detektorů. Dále pak zkvalitnění uživatelského rozhraní mobilních aplikací,“ doplňuje Zámečník.

Kolik lidí reálně aplikaci využívá, Windy nikdy nekomentovalo, mělo by ale jít o desítky milionů uživatelů po celém světě a ve svém oboru má zastávat pozici globální jedničky. Silné postavení firmy potvrdil také zájem Microsoftu, který chtěl Windy před lety odkoupit, Lukačovič ale – k překvapení technologického giganta – nabídku odmítl.

K dalšímu upevnění pozice má Windy pomoct i nedávno oznámená akvizice částečně konkurenční švýcarské společnosti Meteoblue, která je známá tvorbou předpovědí počasí s nejvyšší přesností. Tento krok byl pro Windy zásadní, protože se díky němu změnilo z platformy, jež data „jen“ vizualizuje, na firmu s vlastním modelem předpovědi počasí. Do té doby pro vizualizaci využívala data od partnerů.