John Wick se probíjí horou nepřátel v záři neonů. Je tu nový trailer na pokračování akčního hitu

John Wick v roce 2014 přišel na scénu poměrně nenápadně. Keanu Reeves měl za sebou skoro deset let nepříliš výrazných rolí, Chad Stahelski zase vůbec poprvé zkoušel režii po dlouholeté kariéře coby koordinátor kaskadérů. A výsledek hlavně dobře dodržoval pravidla akčního žánru, než že by se je snažil obohacovat. Z bývalého, mstícího se zabijáka se ale poměrně rychle stala hvězda – a z Johna Wicka jedna z nejlepších akčních sérií poslední doby. Čtvrtý film, který právě dostal nový trailer, tak do kin míří s velkými očekáváními.

Když se hrdina, který kariéru nájemného vraha pověsil na hřebík, rozhodl do ruky znovu vzít zbraň a pomstít se za zničení památky jeho tragicky zemřelé ženy, dal se do křížku s ruskou mafií. To byl ovšem jen začátek, poničil tím totiž svoje vztahy s organizací High Table, která ovládá nejvyšší kruhy kriminálního podsvětí po celém světě. V následujících filmech proto musel čelit stovkám profesionálních vrahů usilujících o jeho život. Uspěl, ale jen s velkým štěstím.

Nakonec bylo jasné, že mu nezbývá nic jiného, než se postavit samotnému vedení High Table, které vypisuje stále větší a větší odměny za jeho hlavu. Pokud se tedy v novém traileru na Johna Wicka: Kapitolu 4 zdá, že stojí proti celému světu, není to vůbec daleko od pravdy. Hrdina přesto stále, možná naivně, doufá, že má šanci se osvobodit a vrátit se ke klidnému životu.

Cesta k osvobození přitom samozřejmě vede přes hory mrtvol. Akční série, jejíž tvůrci původně počítali jen s jedním filmem, se v pokračováních stala výkladní skříní vynalézavých akčních scén a fyzického herectví Keanu Reevese. Byť její příběh neustále hledá další směry, nakonec slouží hlavně jako pojivo mezi jednotlivými souboji či přestřelkami, které mnohdy ohromují svou choreografií a vizuálním stylem.

John Wick: Chapter 3 – Parabellum v tomto ohledu zašel zatím nejdále s prostory zalitými neonovou září v odrazech vody nebo bezpočtu zrcadel. Zde pak probíhají souboje, které komplikovanými chvaty a proměnami toho, kdo má navrch, vytvářejí vlastní malé příběhy, beze slov a zápletky. Stačí jen pěsti a zbraně (případně kůň, motorka nebo smečka psů). Pořád přesto zůstává otázka, kam to celé směřuje.

„John možná tohle všechno přežije, ale žádný šťastný konec pro něj není. Nemá kam jít,“ řekl Chad Stahelski v už starším rozhovoru pro server IndieWire. „Myslíte, že odjede do pos**ného západu slunce? Proboha, zabil tři stovky lidí a pak prostě skončí a všechno bude v pohodě? Prostě se zamiluje? […] Je v p**eli po zbytek svého života. Je to jenom otázka času,“ soudí režisér.

Ať už ale Wick skončí jakkoliv, jen tak rychle to nebude. Ve čtvrtém filmu si pro něj koordinátoři akčních scén prý připravili celou řadu nových způsobů, jak zabíjet a trpět, a mytologie kriminálního podsvětí prý ještě zdaleka nenarazila na svoje limity. Tvůrci si přitom věří natolik, že snímek dostal stopáž 169 minut. A pracuje se ještě na pátém filmu. Jestli bude poslední, zatím nevíme. John Wick: Chapter 4 do kin dorazí 23. března.

Vedle něj se pak chystají dva spin-offy, plánované někdy na letošní rok. Prvním z nich je minisérie The Continental, která má sledovat historii hotelu sloužícího jako bezpečné útočiště pro nájemné vrahy z organizace High Table. Zvlášť pro české publikum by pak mohl být zajímavý snímek Ballerina, který se koncem loňského roku natáčel v Praze.

Hlavní roli v něm ztvárnila Ana de Armas: hraje baletku a nájemnou vražedkyni Rooney, jež nahání lidi, co mají na svědomí smrt její rodiny. Rooney se objevila už ve třetím Johnu Wickovi, kde ji hrála skutečná americká baletka Unity Phelan. Ve filmu se objeví také další známé tváře wickovského univerza včetně samotného Reevese.