Jsme nejsilnější v historii. Čedok má za sebou vůbec nejlepší sezónu a míří k tržbám 8 miliard

Covid uvěznil Čechy doma s nulovou vyhlídkou na cesty za humna. Energetickou krizí ani válkou na Ukrajině už se ale nenechali zviklat a vzali zahraničí útokem. Aspoň u cestovní kanceláře Čedok. Ta v letošním roce hlásí rekordní počet cestujících. „Nikdy jsme nebyli silnější,“ říká Stanislav Zeman, generální ředitel společnosti, která letos slaví 103 let.

Odborníci odhadovali, že letní sezóna roku 2023 bude rekordní. A v případě Čedoku se to potvrdilo. „Do plážových destinací, na poznávací zájezdy i na podzim startující exotické dovolené dopravíme letos téměř 400 tisíc klientů. To je historické číslo,“ uvádí Zeman. Příští rok chce zamířit ještě víc, a to na půl milionu klientů.

To vše znamená také rekordní obrat společnosti. Finanční rok sice ještě není uzavřený, Čedok ale očekává, že tržby se budou pohybovat mezi sedmi a půl až osmi miliardami korun. I to znamená rekord. „Je polovina srpna a spousta věcí se ještě může stát. Vypadá to ale na rekordní zisk v řádech stovek milionů korun,“ sdělil ředitel pro CzechCrunch.

Čedok vsadil v posledních letech především na regiony. Příští rok bude startovat z devíti letišť v Česku a na Slovensku a Zeman hovoří o tom, že chtějí nabízet čím dál víc spojení nejen z pražských, ale právě také regionálních letišť. Příští rok by například měly narůst spoje z Pardubic nebo z Českých Budějovic, odkud se začalo létat před dvěma týdny. Právě regionální letiště podle Zemana generují novou klientelu. Zajímavostí také je, že se odsud víc létá do čtyř a pětihvězdičkových hotelů. Z Ostravy si zájezdy do luxusnějších hotelů kupují v 88 procentech případů, v Praze je to o pět až šest procent méně.

Cestovní kancelář, která patří k největším v zemi, odstartovala prodej na příští sezónu už nyní v srpnu. V roce 2024 chce nabídnout dohromady čtyřicet destinací ve dvanácti zemích světa. Mezi nimi má být i sedm novinek. Je to například i Severní Kypr. Letadla sice poletí na jižní část ostrova, která je pod řeckou správou, v nabídce ale budou hotely v turecké části. Na dovolenou s Čedokem se bude příští rok jezdit také do Katánie, na řecký Lesbos, Azorské ostrovy nebo do Palerma.

Zároveň se cestovka rozhodla navýšit v příštím roce kapacitu zájezdů na dvojnásobek oproti letošnímu roku. Nárůst se bude projevovat i na již zmíněných regionálních letištích. Nejvytíženější destinací má být příští rok u Čedoku Turecká riviéra, kam budou letadla létat ze všech devíti letišť několikrát týdně. Druhou nejvytíženější destinací má být Kréta, třetí řecký ostrov Rhodos.