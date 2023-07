Letiště České Budějovice vstupuje do mezinárodní éry. V srpnu začne létat do tří destinací

V červnu roku 1937 to byla náramná podívaná. Vůbec první letecký den na českobudějovickém letišti tu sledovalo dvaadvacet tisíc diváků – a mimo jiné se dívali na to, jak to vypadá, když je bombardér napaden rojem stíhaček. Z někdejšího vojenského letiště se stalo regionální. Začátkem srpna však začne psát novou kapitolu, a to mezinárodní.

První turisté by z Letiště České Budějovice měli odletět 2. srpna. Zamíří do turecké Antalye. Turecko je jednou ze tří destinací, kam se z jihočeské metropole bude letos létat. V říjnu přibude také Kréta a Rhodos. Zájezdy odsud bude vypravovat výhradně cestovní kancelář Čedok.

„Naši pracovníci už třetí měsíc v řadě prochází náročným doškolováním svých profesí a odborností, zejména pak v provozních oblastech, jako je odbavení cestujících, odbavení letadel, plnění letadel leteckými pohonnými hmotami, bezpečnostní kontrola nebo činnost dispečerů leteckých navigačních služeb,“ uvedl předseda představenstva letiště Ivan Trhlík.

Ten byl jmenován v březnu a stal se tak prvním člověkem ve vedení českobudějovického letiště, který má zkušenosti s řízením velkého mezinárodního letiště – dříve působil jako ředitel letiště v Bratislavě. Dopravní uzel se ale na novou kapitolu připravoval už od loňska.

Loni v srpnu se totiž také dojednal přestup letiště pod státní podnik Řízení letového provozu, všechny ostatní regionální letiště v Česku jsou právě pod ním. Právě Řízení letového provozu nyní také poskytuje pracovníkům z Českých Budějovic praxi a školení.

Čedok každopádně už v lednu hlásil velký zájem o zájezdy startující z jihu Čech. K původnímu Turecku a řeckému Rhodosu se proto kancelář rozhodla přidat i Krétu. „Prodeje zájezdů z Českých Budějovic překonaly naše původní odhady. Na letošní léto proto přidáváme třetí destinaci a prodlužujeme také sezónu o další termíny,“ uvedl v lednu generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Z jihočeského letiště bude pro Čedok startovat letecká společnost Smartwings, a to letadly Boeing 737, kam se vejde až 189 cestujících v ekonomické třídě. Letos v srpnu plánuje Čedok z Českých Budějovic uskutečnit asi dvacet letů. Už příští rok by jich během prázdnin mělo být sedm až osm denně.

Na řecký Rhodos, který zachvacují požáry, by se mělo z jihu odlétat už 7. srpna. Jak uvedla ČTK, Čedok na tom prozatím nechce nic měnit, vše bude záležet na vývoji situace na ostrově. Na Krétu poletí první letadlo v neděli 13. srpna. To vše je součástí strategie cestovní kanceláře, která si předsevzala, že bude létat ze všech českých a moravských letišť.

Letiště má k dispozici parkoviště, které bude pro cestující zdarma. Zavedená bude také kyvadlová doprava, kterou bude provozovat českobudějovický dopravní podnik.

Vlastníkem letiště je Jihočeský kraj, a to od roku 2020, kdy koupilo padesátiprocentní podíl od Českých Budějovic. Dohromady má 320 hektarů a stojí na něm asi sto padesát budov. Faktem také je, že se nenachází přímo v krajské metropoli, ale kousek od ní, konkrétně v Plané.

Letiště má bohatou historii. Před válkou tu fungovaly například letecké četnické hlídky, a to kvůli vzestupu fašismu a napětí ve společnosti. V roce 1948 pak bylo na letišti zřízené stíhací výcvikové letiště pro piloty nově vznikajícího státu Izrael. Létal tu i pozdější izraelský prezident Ezer Wizman.

Po druhé světové válce bylo budějovické letiště důležitou základnou československého letectva. Jako taková ale sloužila i v dobách samostatného státu. Stíhací piloti tu působili až do roku 1994. Pak sloužilo letiště především jako armádní opravárenská základna. Vojáci definitivně zmizeli v roce 2005 a letiště začalo sloužit vnitrostátním letům. Teď se přesune k těm mezinárodním.