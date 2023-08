Kam spěje streamování? Disney+ ztrácí uživatele, rozšiřuje reklamu a v Česku zdraží o desítky korun

Streamovací služba Disney+ funguje necelé čtyři roky. A po většinu času díky obsahu jako velké blockbustery nebo seriály ze světa Marvelu a Star Wars rychle rostla. Toto období ale – zdá se – končí. Počet předplatitelů se už delší dobu snižuje nebo navyšuje jen velice pomalu a přicházejí další a další navýšení cen. Nyní i do Česka, kde si uživatelé měsíčně připlatí o desítky korun. S podobnými překážkami se potýká Netflix a celý streamovací segment definitivně vstoupil do přestupné éry, kdy by se mělo rozhodnout o jeho dlouhodobé budoucnosti.

Disney v rámci posledních čtvrtletních výsledků oznámilo, že jeho indická služba Disney+ Hotstar ztratila dalších 12,5 milionu předplatitelů. Důvodem je jednak ztráta práv na vysílání populárního kriketu, jednak změna strategie zahrnující značné navýšení marží a s tím i cen předplatného. O uživatele Disney+ přišlo také ve Spojených státech a v Kanadě, tamní čísla se snížila o 300 tisíc účtů. V jiných místech po světě služba zaznamenala mírný přírůstek 800 tisíc předplatitelů. Globálně jich má 146,1 milionu.

Obecnou strategií Boba Igera, stávajícího ředitele firmy, je výrazná transformace jejího fungování, ušetření 5,5 miliardy dolarů na výdajích a zvýšení příjmů ze streamování a přidružených segmentů o miliardu. Do značné míry Igerovy kroky fungují – Disney+ bylo za poslední čtvrtletí 512 milionů dolarů ve ztrátě, asi o polovinu méně než o rok dříve. Snaha dovést službu do černých čísel nicméně znamená složitější situaci pro uživatele a v neposlední řadě také tvůrce obsahu.

Foto: MasterClass Bob Iger

Firma na svém webu zveřejnila dlouhou tabulku s přehledem nových cen, které vstoupí v platnost, pro nás je ale samozřejmě podstatně především Česko. Aktuálně – a od spuštění služby loni v létě – u nás předplatné Disney+ vyjde na 199 korun měsíčně nebo 1 990 ročně. Nová cena vyroste na 239 korun za měsíc nebo 2 390 za rok. Na Slovensku předplatné podraží podobně, z 7,99 eur (194 korun) na 9,99 eur (242 korun).

Američtí diváci budou muset za Disney+ počínaje říjnem zaplatit o dalších 27 procent více než dosud. Zatímco v roce 2019 předplatné bez reklam vyšlo na 6,99 dolaru měsíčně (154 korun), na podzim dosáhne dvojnásobné ceny 13,99 dolarů (307 korun). Prozatím nebudou růst jen ceny balíčku Disney+ a Hulu a u předplatných s reklamou. Iger už dříve řekl, že ceny byly podle něj podhodnocené a neodpovídaly nabídce obsahu.

Od 1. listopadu se má reklama na streamovací službě objevit v dalších zemích mimo USA, a to včetně Evropy. Vedle Kanady a Spojeného království na seznam patří Francie, Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Norsko, Švédsko a Dánsko, kde předplatné Disney+ s reklamami vyjde na 5,99 eur neboli 145 korun. Samozřejmě zde zůstane možnost používat účet bez reklamy, u nich ovšem nastane zdražování, a to v celé řadě trhů.

Firma vedle toho po vzoru Netflixu začíná s testováním mechanismu pro omezení sdílení placených účtů. Prozatím to platí pro Indii, kde začala vymáhat maximální počet zařízení, která lze s jedním účtem používat současně. Netflixu jeho strategie, která už nějakou dobu platí i v Česku, získala miliony nových předplatitelů (nyní jich má 238,39 milionu), investory ale už více zajímá ziskovost, kde je situace složitější.

To, co nyní probíhá v Hollywoodu, by přitom mohlo mít zásadní význam pro budoucnost celého segmentu. Právě probíhající stávky odborů scenáristů a herců jsou do velké míry vyvolané zhoršením podmínek pro umělce v důsledku nástupu streamovacích služeb. Tvůrci požadují například lepší stabilitu zaměstnání nebo odměny více odpovídající hodnotě, kterou jejich práce generuje mediálním firmám. Už delší dobu se zisk přesouvá od nich právě směrem ke studiím.

Bob Iger v souvislosti s tím v nedávném rozhovoru požadavky umělců označil za nerealistické a znepokojivé, za což si vysloužil ostrou kritiku od herců jako Sean Gunn nebo Ron Perlman. Další herecké hvězdy jako Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep, Nicole Kidman nebo Leonardo DiCaprio svoje méně majetné kolegy v boji se studii podporují dary milionů dolarů fondům pro herce, které stávky mohou dostat do tíživé finanční situace.

Foto: Vertical Ent. Kvůli stávkám se zvažuje i odklad filmu Duna: Část druhá

Iger nyní svoji rétoriku zmírnil, ke konkrétním krokům má nicméně stále daleko. „Pro naši firmu není nic důležitějšího než vztahy s komunitou tvůrců. To zahrnuje herce, scenáristy, animátory, režiséry či producenty,“ řekl v hovoru k oznámeným finančním výsledkům. „Pevně doufám, že rychle najdeme řešení problémů, které nás v průběhu posledních pár měsíců rozdělovaly. A jsem rozhodnutý osobně na tom pracovat,“ dodal.

Vedení scenáristických odborů WGA se před několika dny setkalo se zástupci studií se záměrem obnovit jednání o nových smlouvách. Podle všeho ale nedošlo k žádnému pozitivnímu vývoji a diskutuje se o tom, zda se stávky neprotáhnou až do pozdních měsíců letošního roku, či snad dokonce do roku příštího. Pro mediální firmy to mimo jiné může znamenat nedostatek nového obsahu, kterým by mohly přitahovat nové a udržet si stávající předplatitele streamovacích služeb.

Další výzvou, posilovanou zvyšováním cen předplatných, může být pirátství, které prý v posledních letech stabilně roste. Podle společnosti MUSO, citované serverem Variety, míra internetového pirátství loni narostla o 39 procent oproti předchozímu roku a letos podobný trend pokračuje. Za zdaleka nejefektivnější řešení se přitom považuje snižování cen přístupu k obsahu z legálních zdrojů.