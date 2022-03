Loni se jeho deska umístila na první příčce prestižního žebříčku Billboard 200, teď se ovšem mezi nejúspěšnější světová alba nepodívá. Kvůli tomu, že americký rapper Kanye West (oficiálně známý jako Ye) vydal svůj nový projekt poměrně kontroverzním způsobem, se magazín Billboard rozhodl jeho jméno ze svých žebříčků odstranit. Porušil totiž jeho poměrně nová pravidla, která se znatelně dotýkají i jiných umělců. Ye ale tento krok hlasitě vítá.

Začátek roku byl pro slavného hudebníka (a mimo jiné otce tenisek Yeezy) poměrně hektický, a to hlavně v souvislosti s vydáním nové desky – pokračování veleúspěšného alba Donda. Ye ovšem zamotal všem hlavy tím, když oznámil, že Donda 2 nevydá na žádných streamovacích službách typu Apple Music nebo Spotify, protože nechce podporovat „zlodějský hudební průmysl“. Místo toho album vydal na svém vlastním přehrávači.

Podle jeho slov šlo o dobrý tah. Několik dní před samotným vydáním alba, které vyšlo 23. února, Ye na svém Instagramu prohlásil, že už během prvních čtyřiadvaceti hodin po oznámení dosáhl prodejů ve výši 1,3 milionu dolarů (téměř 30 milionů korun). Desítky tisíc fanoušků si tak za 200 dolarů přednostně koupily jeho přehrávač Stem, který jim mimo jiné dovoluje si skladby z Donda 2 i remixovat.

Způsob vydání alba se ale nezamlouval těm, kteří sestavují jedny z nejrelevantnějších hudebních žebříčků na trhu. Časopis Billboard má totiž už nějakou dobu nová, striktnější pravidla pro umělce, jež hovoří o zákazu prodejů takzvaných merch bundles, respektive balíčků, v rámci kterých nabízí nahrávací firmy spolu s albem i merchandising, aby podpořily prodeje projektu jako takového. To ale není úplně fér.

Jeden z přehrávačů Stem nám dorazil i do redakce Foto: CzechCrunch

Mnozí fanoušci si mohou koupit balíček složený z mikiny s motivem alba, vstupenkami na koncert, samolepkou a mimo jiné i albem (ať už ve formě fyzického nosiče, nebo jako „poukaz“ odkazující na desku na streamovacích službách). Zájemci tudíž primárně nejde o to, aby dostal album, ale o to, aby se v první vlně dostal na koncert v nové mikině. Nahrávací firmy ale mohou nahlásit, že prakticky prodaly i samotné album.

V minulosti zkoušel obcházet tradiční metodologii sestavování žebříčků, která se s nástupem Spotify či Apple Music extrémně komplikuje, například americký rapper Travis Scott se svým albem Astroworld. Právě to nabízel ve formě balíčku, v němž dostali zákazníci i lístky na koncert nebo tematické oblečení. Proto ho Billboard v minulosti diskvalifikoval – a něco podobného udělal nyní také s Yem. Důvodem je je zmíněný přehrávač.

Lidé z Billboardu totiž uvádí, že takzvaný Stem Player může být použitý i pro něco jiného než přímo poslech nové desky, což může být pro fanoušky dodatečná motivace ke koupi. Proto se rozhodli, že skladby z desky Donda 2 do žebříčků Billboard 200 ani Hot 100 nepustí. A možná, aniž by to tušili, dokonale tím Yemu nabili. Americký rapper totiž rázem dostal novou munici k dalšímu výsměchu vůči hudebnímu průmyslu jako celku.

Na svém Instagramu se poměrně rázně vyjádřil, že už „nemůžeme být nikým souzeni“, že „jsme vyhráli“ a že „si stanovujeme vlastní hodnotu“. Příspěvek ale poté klasicky odstranil. Jednalo se tak o další pomyslnou ránu hudebnímu průmyslu, proti kterému Ye v posledních měsících tak brojí. A není sám – možnost, jak bojovat s temnou stránkou hudební produkce, ukázala loni v listopadu i americká zpěvačka Taylor Swift.