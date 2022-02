Během koncertu zahodil mikrofon a dal zvukařům jasně najevo, že ozvučení stojí za starou belu. Ovšem o tom, co vystoupení předcházelo, se bude mluvit ještě dlouho. Kanye West (Ye) na sebe znovu vzal kožich kontroverzního rappera a se svou novou deskou udělal to, co se v hudebním průmyslu dnes moc nenosí. Dal totiž sbohem Applu i Spotify – a podle jeho slov se to vyplatilo.

Kanye West je pro své mnohdy kontroverzní chování známý. Tentokrát ale nechtěl kandidovat na amerického prezidenta ani se netaktně obout do otroctví – jen vydával album, na které fanoušci netrpělivě čekali. Ostatně šlo o desku s názvem Donda 2, která přímo navazuje na veleúspěšné album Donda, se kterým na chvíli trhl pár rekordů. Mělo to však jedno ale.

Slavný americký rapper dlouhodobě brojí proti hudebnímu průmyslu, protože má podle něj „okrádat umělce“. „Interpreti dnes dostávají pouze dvanáct procent z toho, co hudební průmysl vydělá,“ napsal před pár dny Ye na svém Instagramu. A reagoval tak i na streamovací služby typu Spotify a Apple Music, které za jednotlivé poslechy skladeb odvádí autorům málo peněz.

Proto se rozhodl, že desku Donda 2, na kterou si pozval řadu áčkových rapperů, vydá pouze na svém vlastním hudebním přehrávači jménem Stem. Vtip byl v tom, že aby fanoušci album oficiální cestou dostali, museli si tento „moderní walkman“ nejprve za 200 dolarů koupit. A to je sazba, která se Kanyemu začala vyplácet. Prý víc, než kdyby s albem šel na streamovací služby.

Ye ve svém již smazaném instagramovém příspěvku zmínil, že za pouhých čtyřiadvacet hodin se přehrávačů Stem, na kterých má být Donda 2 dostupná, prodalo za 2,2 milionu dolarů (47 milionů korun), aniž by album vůbec oficiálně vyšlo. Aby se na tuto sumu dostal přes hudební streamovací služby, musela by se na nich deska přehrát zhruba 500milionkrát.

„Každý, kdo podporuje naši revoluci, mění hru pro všechny umělce. Už se nemusíme klanět lidem, kteří se o hudbu ani doopravdy nezajímají,“ napsal Ye ve smazaném příspěvku, o kterém píše i magazín Billboard. Server Pitchfork informuje o tom, že měl Ye údajně odmítnout i smlouvu ve výši 100 milionů dolarů od Applu.

Marketing, na který scéna slyší

Samotné vydání desky bylo původně plánováno na 22. února – v tento termín se měla na Kanyeho přehrávačích objevit, respektive majitelé měli mít možnost si ji do svých Stemů nahrát. Jak ale píše nespočet fanoušků rapperovy tvorby na Twitteru, album se nikde neobjevilo. Jediné, co proběhlo, byl exkluzivní koncert ve floridském Miami, na němž bylo možné desku poprvé slyšet.

Právě tento koncert, na který měl podle zatím neoficiálních zdrojů dorazit i šéf automobilky Tesla Elon Musk, měl fungovat jako prémiové nahlédnutí pod pokličku Kanyeho nové tvorby. Byl živě vysílán (ale pouze pro majitele jeho přehrávačů) a dorazili na něj i slavní rappeři jako Future, Pusha T nebo Travis Scott, jehož renomé bylo zasaženo po tragickém loňském festivalu.

Jenže ani koncert se neobešel bez zádrhelů, například právě s ozvučením, kvůli kterému Ye odhodil během vystoupení mikrofon, aby dal najevo svou nespokojenost. To ovšem nic nemění na tom, že způsob, jakým přistupuje ke své tvorbě, může ovlivnit i ostatní umělce. Aneb – proč se spoléhat na streamovací služby, když to jde jinak? Exkluzivněji?

Aniž by tak pokračování úspěšné loňské desky Donda, kterou Kayne pojmenoval po své matce, zpřístupnil na všech možných kanálech, dokázal z ní udělat jedno z mediálně nejskloňovanějších alb posledních týdnů (i měsíců). Stačilo přitom vystoupit z davu. Zda nakonec Donda 2 na streamovacích službách skončí, se neví – minulost ale napovídá, že možná ano.