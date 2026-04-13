Kapsle proměnili v umění. Nespresso slaví dvě dekády v Česku spoluprací se sklářskými mistry z Květné
Známá značka kávy spojila síly s ikonickou moravskou sklárnou Květná 1794 a přinesla kolekci, která chce povýšit ranní rituál na designový zážitek.
Rok 2026 se pro značku Nespresso nese ve znamení dvou velkých jubileí: dvaceti let na českém trhu a čtyřiceti let od momentu, kdy svět poznal její první kapslový systém. Místo masivní kampaně se však značka rozhodla výročí oslavit skrze sérii spoluprací, které propojují kávový svět s designem, poctivým řemeslem a lokální tradicí. Jedním z klíčových spojení se stalo partnerství s ikonickou sklárnou Květná 1794, jedním z nejstarších sklářských podniků u nás, který funguje už přes 230 let.
Společně vytvořili kolekci karafy a sklenice, která připomíná tvar kapsle Nespresso Original a převádí ho do podoby ručně foukaného, tenkostěnného skla. Pod návrhem jsou podepsaní umělci Klára Janypková a Tomáš Kučera, kteří v Květné dlouhodobě působí. Jako výchozí bod zvolili právě siluetu kapsle, kterou transformovali do jednoduchého a vysoce funkčního tvaru pro každodenní použití. Zásadní roli zde hraje precizní ruční výroba a lehkost skla.
„Ruční výroba a práce s detailem hrají v této kolekci zásadní roli. U takto subtilních objektů rozhoduje každý milimetr, od úhlu stěny po sílu skla. Právě tyto nuance určují nejen estetiku, ale i funkčnost výsledného produktu,“ říkají tvůrci. Nová kolekce není jen o estetice, ale i o samotné kultuře pití kávy v Česku. Protože k silnému espressu u nás voda přirozeně patří, doplňují karafa se sklenicí ranní rituál pití kávy s elegancí, která na sebe nestrhává zbytečnou pozornost.