Karlínská kasárna by mohla být součástí obřího investičního centra. Jedná se i s inovátory z Tokia

Kdo nebyl v Kasárnách Karlín, jako by snad ani nebyl. V areálu, kterému dominují chátrající budovy, už se odehrály například i koncerty orchestru Prague Philharmonia, lidé sem ale pravidelně chodí do kina, na koncerty nebo prostě jen na kafe. Karlínská kasárna nyní mění majitele. Ten tu chce současnou skupinu provozovatelů nechat, zároveň už ale plánuje i startupové a kreativní centrum nebo bydlení.

„V prvé řadě musíme nyní zanalyzovat, v jakém stavu si dům přebíráme a co nám objekt umožní. V blízké době si na to s mými kolegy sedneme a dáme dohromady vize, se kterými přicházíme my i naši koaliční partneři,“ uvedl pro CzechCrunch náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Právě Praha před pár dny získala kasárna od státu výměnou za několik budov ve Fakultní nemocnici Bulovka.

A byť se o konkrétnější budoucnosti směrem ven příliš nemluví, už se rýsují plány, co by v kasárnách všechno mělo být. Ostatně ani myšlenka startupového a kreativního centra není úplně nová. O co přesně by mělo jít? Podle Hlaváčka by to mělo být místo, kde se budou setkávat lidé z akademického, neziskového a byznysového sektoru. Měla by se tady tedy střetnout kultura, sociální oblast a technologie. Tím, že všichni budou takzvaně na jedné hromadě, by měly vznikat nové, nadějné projekty.

Foto: Prague.eu Kasárna nově připadnou Praze

V zásadě by tedy mělo jít o kombinaci sdíleného pracovního prostoru a kanceláří se zvýhodněným nájmem pro mladé firmy. Neformálně – a v duchu budoucího naplnění řečeno – by mělo jít o takový novodobý a vylepšený Skautský institut 2.0 určený pro startupisty. „V západních městech je to klíčový nástroj veřejného sektoru, jak podpořit rozvoj podnikání s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl Hlaváček.

Něco takového už si pražští koaliční zastupitelé obhlédli v Japonsku letos v únoru. V Tokiu navštívili CIC, neboli Cambridge Innovation Center. Jak název napovídá, inovační centrum bylo založené v americkém Massachusetts, kde ve městě Cambridge sídlí slavná technologická univerzita MIT. Těchto hubů je ale víc a právě v Tokiu je dnes jedno z největších takových míst v celém Japonsku. Posláním CIC je podporovat růst začínajících firem tím, že jim poskytnou dobré a flexibilní zázemí a především pak přístup ke zdrojům, protože CIC podporují tisíce lidí v ziskovém i neziskovém prostoru. Cílem je soustředit jakýsi vědomostní kapitál k tomu, aby se řešily místní, ale i globální problémy.

„Už s nimi probíhá jednání. Dalším krokem nyní je, že se z Tokia přijedou podívat na pár dnů do Prahy a budou se bavit o tom, zda by mělo smysl sem expandovat,“ uvedl pro CzechCrunch koaliční zastupitel David Procházka, který je od letošního roku předsedou výboru pro IT a Smart City.

Celá kasárna mají ale dohromady asi 22 tisíc metrů čtverečních. Pro případné centrum by přitom postačovala jen část. Vzniknout by tady tak podle Hlaváčka mohlo například také studentské bydlení. „Myslím, že to bude hezké téma i pro architekty,“ říká náměstek. Objekt se podle něj bude pravděpodobně rekonstruovat postupně, podobně jako to je například v případě už zmíněného Skautského institutu.

„Před skoro deseti lety jsme otevřeli první část, práce ale pokračují doteď a postupně otevíráme další a další prostory,“ dodal Hlaváček. V Radničních domech, které jsou známé právě jako Skautský institut, nově sídlí například i Pražská developerská společnost, městská firma, která staví v hlavním městě především byty.

Foto: Prague.eu V budoucnu by tu mělo sídlit i startupové a kreativní centrum

To všechno podle Hlaváčka neznamená, že by současní nájemníci měli nyní skončit. V roce 2017 se do kasáren nastěhovala nezisková organizace Pražské centrum a chátrající místo začala od základu měnit. Pustila se především do novější budovy a obrovského dvora. Z někdejšího vojenského bazénu vznikla kavárna, konají se tu i koncerty a přednášky. Ve venkovním prostoru je hřiště pro děti, plátno pro letní kino nebo volejbalové hřiště.

Pražské centrum se domluvilo na pronájmu s ministerstvem spravedlnosti, pod které kasárna spadala. Smlouvu o pronájmu má až do příštího roku, Hlaváček ale říká, že právě centru patří zásluhy a bylo by dobré, aby setrvalo. „Současný kulturní i společenský program celý objekt proměnil z mrtvého místa na pulzující prostor. Myslím, že by ho měli i nadále využívat,“ uvedl Hlaváček pro CzechCrunch.

Karlínská kasárna se otevřela v roce 1848. Postavil je podnikatel Vojtěch Lanna starší a byly největším objektem svého druhu. Vešly se sem až dva tisíce vojáků. Ti tu byli celá léta. Až do roku 2013. Tehdy se ministerstvo obrany pokusilo budovu prodat, nakonec z toho ale sešlo a stavba byla převedena na resort spravedlnosti. Tady se nakonec rozhodli dát ji do pronájmu právě Pražskému centru.