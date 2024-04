Kavárny Ema končí s papírovými kelímky. Kávu s sebou tu dostanete už jen do vratného nebo vlastního hrnku

Uložit 0

Poměrně radikální krok oznámila na sklonku loňského roku síť kaváren Ema. Její vedení v čele s Kamilem Skrbkem se totiž rozhodlo, že se zcela zbaví jednorázových kelímků na kávu a další nápoje. Za rok jich zde totiž otočí i 300 tisíc, řekli si tak, že udělají krok ekologicky udržitelným směrem. Od 1. dubna si tak kávu s sebou mohou zákazníci dát jedině do vlastního znovupoužitelného kelímku nebo hrnku, případně si mohou půjčit některý ze zálohovaných kelímků přímo v kavárnách.

„Možná jste již zaregistrovali naše rozhodnutí skončit s jednorázovými papírovými kelímky. Bude to jízda a masakr, ale jo, je to tak. A čas, kdy se tak stane, se nezadržitelně blíží. Startujeme již 1. dubna! Moc se na to těšíme a věříme, že to společně dáme,“ objevilo se v polovině března na sociálních sítích oblíbené kavárenské sítě.

Příspěvek navazoval na oznámení z října loňského roku, kdy Ema na plán upozornila poprvé. Zpráva mnohé zákazníky potěšila, některé ale nemile rozjitřila. „Asi neuspokojíme úplně všechny, to bohužel v tomto modelu nelze. Jen letos jsme ale zákazníkům vydali 300 tisíc kusů jednorázových kelímků a víček, což je velká hromada odpadu, o který bychom okolní koše rádi ušetřili,“ řekl k tomu tehdy zakladatel Emy Kamil Skrbek redakci CzechCrunch.

Negativní argumenty zákazníků stavěly především na tom, že přece nemají vždy po ruce či po kapsách vlastní omyvatelný kelímek, že jej ani nosit nechtějí, protože na něj nemají místo, nebo že třeba dostanou spontánní chuť na kávu a kelímek u sebe nemají – co pak mají v takové situaci dělat? Nehledě na nebohé turisty, kteří s něčím takovým vůbec nepočítají.

V kavárnách Ema se tak nově vyzbrojili jednak českými zálohovanými RE kelímky za 50 korun, které mají tu výhodu, že je lze vrátit ve kterémkoliv partnerském podniku, jednak vlastními kelímky s hravým názvem Emil Navrátil od značky Ecoffee Cup.

„Náš nový re-use kelímek vám od dubna v Emě rádi zapůjčíme, kdykoliv vyměníme nebo si ho můžete nechat jako svůj vlastní,“ stojí na sítích Emy. Záloha na Emila je 200 korun, a když ho ztratíte, zpátky ji nedostanete.

Turisté možná budou zaskočení, Praha ale není prvním městem, jehož kavárny se pro tento krok rozhodly. Kamil Skrbek zmiňoval například londýnskou pražírnu Monmouth, která provozuje síť kaváren a jednorázové kelímky zrušila už v roce 2022, ke stejnému kroku se uchýlil i řetězec Boston Tea Party. Ve větším se ale tento přístup zatím neujal, síť kaváren Ema se tak dá považovat za průkopníka nejen na české, ale i na globální úrovni.