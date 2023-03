Kde vězí filmy Star Wars? Disney ruší projekty, v roce 2025 by mohla vyjít novinka Taiky Waititiho

Je to už více než tři roky, co do kin vstoupil zatím poslední snímek ze série Star Wars s podtitulem Vzestup Skywalkera. Sama o sobě to není příliš zajímavá informace, v případě jedné z největších mediálních franšíz všech dob je to ale jasný symptom krize. A co víc, v zásadě to přiznává i stávající ředitel Disney, jemuž sága z předaleké galaxie patří. Budoucnost filmových Star Wars ani dnes není vůbec zřejmá, nějaké plány se ale na obzoru přeci jen rýsují.

Éra univerza, které začalo v 70. letech jako malý divný projekt George Lucase, po přechodu do vlastnictví Disney začala velice dobře. V roce 2015 vyšel film Star Wars: Síla se probouzí, s jistou mírou kritiky opakované zápletky ho obecně přijali novináři i diváci, a stal se čtvrtým nejvýdělečnějším titulem vůbec (dnes je pátý). Stačily ale pouhé čtyři roky na to, aby dvě pokračování postupně naštvala většinu fanoušků série a pokus univerzum rozšířit zcela propadl.

Vzestup Skywalkera, který měl představovat velkolepé vyvrcholení trilogie, dostal nejhorší hodnocení ze všech filmů Star Wars a byť vydělal přes miliardu dolarů, stále to byla jen polovina prvního dílu. Možná nejsilnější úder ale sága zaznamenala ještě o rok předtím, když se na velké plátno vydal spin-off Solo: Star Wars Story sledující mladého Hana Sola.

Reprofoto: Star Wars/YouTube Film Solo: Star Wars Story v kinech propadl

Snímek měl koncepčně navázat na úspěšné Rogue One: Star Wars Story rozvětvením příběhů mimo hlavní dějovou linii ságy rytířů jedi a rodu Skywalkerů. Disney se jednoduše chtělo pustit do vytěžování duševního vlastnictví různými směry. Solo ale při rozpočtu 275 milionů dolarů vydělal jen 392 milionů – podle pravidla, kdy film potřebuje vydělat alespoň dvojnásobek toho, co ho stálo natočit, se tedy příběh Hana Sola ani zdaleka nezaplatil.

Bob Iger, tehdejší i současný ředitel Disney, to před několika dny na konferenci Morgan Stanley Tech, Media & Telecom označil za zlomový bod. Ve studiu se prý kvůli „neuspokojivým výsledkům“ zastavili a zamysleli nad vydáváním dalších filmů. „Možná jsme zvolili příliš agresivní kadenci,“ citoval Igera server Deadline. „Stále vyvíjíme nové filmy Star Wars, ale chceme si být jistí, že až jeden natočíme, bude to ten správný. Takže si dáváme velký pozor,“ pokračoval Iger.

Ještě před několika měsíci se přitom zdálo, že do kin by mohlo brzy zamířit hned několik nových příběhů z předaleké galaxie. Už koncem roku 2020 studio Lucasfilm, spadající pod Disney, oznámilo projekt Rogue Squadron plánovaný na letošní Vánoce. Režie se přitom měla ujmout Patty Jenkins známá hlavně díky snímku Wonder Woman. Loni v září ale chystaná novinka zmizela z kalendáře studia a server Variety s odkazem na interní zdroje uvádí, že její vývoj byl přerušen.

Podobný osud zdá se stihl také další jednorázový projekt, který měl mít pod palcem sám šéf Marvelu Kevin Feige. Disney ho nadšeným fanouškům oznámilo koncem roku 2019 a poslední zprávy pocházejí opět z loňska – na původním scénáři měl začít pracovat Michael Waldron stojící za několika epizodami seriálů Rick a Morty či Loki a filmem Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Podle informací Variety je ovšem i tento projekt mrtvý.

Reprofoto: Star Wars/YouTube Záběr ze seriálu Andor

V prosinci roku 2025 je přesto v kalendáři Disney stále volný slot určený pro snímek Star Wars. Jedním z kandidátů pro jeho natočení by měl být Taika Waititi, stojící za Thorem: Ragnarok, oscarovým Králíčkem Jojo, ale také kritizovaným Thorem: Láska jako hrom. Waititi přitom podle vlastních slov pro The New York Times ještě loni v červenci neměl jasno o příběhu, co by zpracoval, ani jestli jeho originální návrh studio vůbec schválí. Pro server Deadline pak před pár dny naznačil, že na něčem pořád pracuje.

Druhým kandidátem je film, jehož režie by se ujala oscarová dokumentaristka a jedna z režisérek seriálu Mr. Marvel Sharmeen Obaid-Chinoy. Scénář mají napsat tvůrce Ztracených či minisérie Watchmen Damon Lindelof a scenárista Justin Britt-Gibson. O čem by jejich Star Wars měly být, se zatím vůbec nic neví. Novinky o budoucnosti populární franšízy na velkém plátně by mohly zaznít 7. dubna na akci Star Wars Celebration v Londýně.

Televizní svět Star Wars mezitím prosperuje, alespoň co se týče zájmu diváků. Seriál The Mandalorian je od začátku hitem a byť probíhající třetí řada už bývá více kritizována za opakování se, sledovanost je stále vysoká. Na streamovací službě Disney+ loni vyšly s úspěchem také Boba Fett: Zákon podsvětí, Obi-Wan Kenobi a vychvalovaný Andor. Někdy letos se pak na obrazovky z hraných počinů chystá další spin-off Mandaloriana s názvem Ahsoka a původní seriál Skeleton Crew.