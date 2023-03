Mando už není Mandalorian, sundal totiž helmu. Právě začala třetí řada seriálu, v níž chce svůj hřích odčinit

Mandalorian je zpátky. Nejpopulárnější seriál z univerza Star Wars právě odstartoval svou třetí řadu na streamovací službě Disney+. Dalších sedm příběhů lovce odměn přezdívaného Mando a jeho neobvyklého chráněnce na ní bude vycházet každou středu. A byť se v první epizodě občas nejde ubránit dojmu, jestli by Mandalorianovi neslušel odvážnější vývoj, dávku zábavy i lákadla na další epizody dodává velkou.

Na konci druhé řady Mandaloriana to vypadalo na dramatické změny a rozchody, jenže další odbočka v podobě seriálu Boba Fett: Zákon podsvětí opět svedla dvojici Din Djarin a Grogu dohromady. Lovec (nejen) lidí spolu s mystickou Sílou nadaným pidižvíkem tak ve středu opět bok po boku vstoupili do nové série populárního počinu z galaxie Star Wars. Představili se v ní doslova explozivně – a první epizoda skončila přesně tak, aby vás donutila pustit si další.

Hlavní hrdina je totiž odpadlík, jak zní i název první epizody. Spáchal ten nejhorší zločin. Nesvědčil sice proti zkorumpovaným kolegům jako Odpadlík z devadesátek, ale sňal mandalorianskou helmu. A to je velký hřích. Děj třetí série bude formovat právě Djarinova snaha o jeho nápravu, už v prvním díle proto míří na domovskou planetu svého adoptivního lidu. Potká přitom známé tváře, ale ne všichni budou nadšení z toho, že ho uvidí.

Úvodní díl sezony pádí příběhem kupředu a nemá pomalejší chvilku, spolu s už viděnými tvářemi totiž sází na další osvědčené zbraně. Tedy nejen na úsměvné interakce málomluvného Manda a roztomilého Grogua alias „baby Yody“, ale i na rozmanitost lokalit a obyvatel univerza Star Wars. I když, rozmanitost, jak se to vezme. Ona je to spíš sázka na jistotu. Dívá se na to pěkně, ale nelze se ubránit myšlence, jestli by to nechtělo větší posun než násobení Groguových skopičinek a tiché trápení Dina Djarina.

Na takové přemýšlení ale není kdovíjak moc času, epizoda kolem vás proletí rychleji než Han Solo v Millenium Falconu. Stihne naservírovat boj s obřím trikovým monstrem. Nabídne otcovsky-synátorské scény dvou hlavních postav. Mando se opět přichomýtne k cizím trablům, které se stanou jeho potížemi. Grogu bude vyvolávat úsměvy, ale samozřejmě i mystický úžas. Že už to tady všechno bylo? No, bylo. Ale co naplat, stále to baví. A protože to skončí ve výrazněji zajímavém okamžiku, silně vás to naláká na příští středu.

Další díl na streamovací službě Disney+ totiž uvidíte opět za týden, stejně tak následující epizody se budou držet středečních premiér. Shodně jako v předchozích dvou sezonách je v plánu osm dílů. V této sérii poslední, celkově pak už čtyřiadvacátá kapitola příběhů Manda a jeho malého kumpána je na programu 19. dubna. Už teď se ale pracuje na čtvrté řadě seriálu, který je z velké části zodpovědný za úspěšný nástup starwarsovských streamovacích počinů v posledních letech.

Přímo do děje Mandaloriana se vpletl Boba Fett: Zákon podsvětí, který sice vyvolal méně nadšené reakce, ale dokázal pobavit. Trochu rozpaků přivodil Obi-Wan Kenobi, ačkoliv vyprávěl příběh postavy ztvárněné fanoušky milovaným Ewanem McGregorem. Naopak zcela brilantní byl Andor o útisku galaktické říše a nejednoznačnosti hnutí odporu, který si od některých z redaktorů CzechCrunche vysloužil označení nejlepšího seriálu ze světa Star Wars. Také nelze opomenout povedené animace Vadná várka nebo Příběhy rytířů Jedi.

Ani v blízké budoucnosti pak Disney nemá v plánu ze seriálových snah polevit. Už 4. května, na den Star Wars zaslíbený – slavný pozdrav „may the Force be with you“, česky „nechť tě provází Síla“ totiž zní podobně jako „May the fourth“, tedy čtvrtého května – vyjde pokračování animované antologie Visions, která nabídla vizuálně neobvyklý pohled na oblíbené univerzum. A to třeba i optikou japonského anime. Ve stejný den se představí i dětská série Young Jedi Adventures.

Ještě letos se ale hlavně mají objevit první řady hraných seriálů Ahsoka a Skeleton Crew. První připomene osud někdejší studentky řádu Jedi, která dostala prostor především ve vynikající animované sérii Clone Wars a naživo se ukázala i v Mandalorianovi. Ve druhém seriálu se pak má objevit dokonce známý herec Jude Law. V plánech filmařů jsou také pokračování Andora, pohled do historie Galaktické republiky v The Acolyte nebo Lando o usměvavém králi pašeráků a šedé ekonomiky.