Kdo chce soláry, má je na domě za tři měsíce. Firmám nabízíme i řešení za korunu, říkají FVE Solutions

Zájem českých domácností a firem o fotovoltaiku trvá, meziročně stoupl počet žádostí o dotace trojnásobně. Zároveň u většiny klientů klesl čas, po který čekají na instalaci, a to zhruba na tři měsíce. Důvěrou zákazníků nicméně otřásla kauza firmy Energetický Holding Malina, která se svým špatným hospodařením dostala do insolvence a nepřímo dost poškodila celý trh. „Je zapotřebí větší ostražitosti před uzavřením smlouvy. My například od klientů nevybíráme žádné zálohy předem,“ připomíná technický ředitel společnosti FVE Solutions Matyáš Jirka s tím, že se poškozeným klientům Maliny se čtyřmi desítkami svých kolegů snaží nabídnout pomoc a řešení.

Fotovoltaický boom odstartoval už ve druhé polovině roku 2021, naplno se ale rozjel po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022. „Firmu jsme založili předloni, vedly nás k tomu dlouholeté zkušenosti s různými typy střešních montáží nebo dovozem solárních panelů a komponentů z Číny přímo od výrobců. Roli hrál i pocit zodpovědnosti vůči planetě a chuť podílet se na prosazování zelené energie,“ popisuje start firmy FVE Solutions, která dnes provádí kolem padesáti instalací za měsíc, její spolumajitel David Rejmon.

Kvůli dramatickému růstu cen energií a apelu politiků, že lidé mají myslet na energetickou soběstačnost, se majitelé rodinných domů ve velkém jali objednávat fotovoltaické systémy. Investičně je v tom podporoval a stále podporuje i stát formou dotací z programu Nová zelená úsporám – na jednu instalaci lze získat příspěvek až 275 tisíc korun, maximálně však do výše poloviny nákladů.

V řeči čísel vypadá rostoucí zájem o pořízení fotovoltaiky následovně: loni bylo v Česku zprovozněno 33 760 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 megawattu (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent. „Rostoucí čísla nasvědčují, že v počtu instalovaných fotovoltaických panelů čeká Česko sice opět rekordní rok, zároveň však už není tempo růstu tak divoké. Můj odhad je, že z fáze raketového růstu se dostáváme k postupné stabilizaci trhu,“ řekl už dřív předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký.

To potvrzuje i Matyáš Jirka z FVE Solutions. Pozoruje na trhu dva výrazné posuny – jednak vlažnější zájem ze strany běžných domácností, jednak sílící zájem firemního sektoru. „U rodinných domů cítím negativní vliv zapříčiněný zejména jednáním společností Schlieger a Malina vůči jejich klientům, kde zůstaly tisíce lidí v nejistotě, jak to s jejich fotovoltaikou bude. I my se těmto jejich oklamaným klientům snažíme pomoct a ukázat, že na trhu jsou i důvěryhodné subjekty.“

A David Rejmon k tomu dodává: „Díky finančně silnému investorovi, odběru fotovoltaických komponentů přímo od výrobců, dostatečné kapacitě montážníků a zdravému hospodaření máme produkt, který je opravdová špička na trhu. Navíc jsme schopni zakázku realizovat ve lhůtě do tří měsíců, aniž bychom požadovali po klientech hrazení záloh či jiných plateb předem.“

Boj o klienty na polevujícím solárním retailovém trhu je tak v plném proudu. Cestou, jak přesvědčit lidi, kteří nyní zvažují pořízení fotovoltaiky, ale nahlodaly je negativní zprávy o nekalostech a podvodných jednáních některých společností, jsou podle Jirky s Rejmonem právě nulové zálohy předem, transparentní smluvní podmínky, jasně definované reklamační postupy, rychlé vyřizování žádostí a přesné a pravdivé termíny realizací. „A hlavně důsledná komunikace. To je klíč,“ podotýká Matyáš Jirka.

Foto: Depositphotos Solární panely na bytových domech jsou standardem v zahraničí, u nás tolik ne

Společnost aktuálně působí v Čechách, na Moravě a zanedlouho vstoupí na slovenský trh, který má solární boom podobný tomu, jejž Česko prožilo loni a předloni, teprve před sebou.

Stejně tak chce být u firemního vzedmutí, protože aktuálně je v podnikovém světě více příležitostí pro růst než v tom pro domácnosti. Mimo jiné kvůli tomu, že vláda usnadnila instalace solárních elektráren na bytové domy, navíc již brzy budou k dispozici nové dotační programy určené pro tento segment. A také se zásadně zvedla kapacita fotovoltaických systémů, na jejichž instalaci není nově třeba mít stavební povolení.

Šéf Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa nedávno pro agenturu ČTK vysvětlil další impulsy pro solární byznys: „Ministerstva zpřístupňují stále víc své dotační programy a ten nejpodstatnější, Nová zelená úsporám, má díky vysoké ceně povolenky i víc peněz. Zadruhé, od ledna platí nová legislativa, která obrovsky zjednodušuje byrokracii pro bytové domy. A zatřetí, ministr průmyslu Jozef Síkela chystá nové podmínky pro sdílení energie a hodně spotřebitelů chce být na to připraveno.“

A připraveni proto chtějí být i FVE Solutions. Postupně vyztužují firemní strukturu tak, aby byli schopni nabízet co nejlepší zákaznický servis. Příkladem je projekt, který právě chystají. Jde o nabídku, kterou pojmenovali Elektrárna za korunu a která cílí na firmy či bytové domy, tedy na provozy s větší energetickou spotřebou. Rejmon a spol. jim na vlastní náklady postaví fotovoltaickou elektrárnu a z ní vyrobenou energii jim budou za předem dohodnutých podmínek prodávat. Po určité době přejde vlastnictví elektrárny na odběratele, tedy firmu nebo družstvo, a to za jednu korunu.

„Pořízení fotovoltaické elektrárny za mě pořád dává velký smysl. Domácnosti ušetří na nákladech za energii, navíc se jedná o dlouhodobě udržitelný zdroj zelené energie, jejíž využívání prospívá planetě,“ říká David Rejmon.