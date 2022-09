Postavit si malou solární elektrárnu bude snazší. Půjde to bez stavebního povolení i licence

Solární elektřina představuje v rámci české spotřeby jen pár procent. Kvůli válce na Ukrajině a drahým energiím ale dramaticky narůstá zájem o instalace fotovoltaických elektráren na střechy domů i hal. Pravidla toho, kdo a jak si smí malou solární výrobnu na střechu namontovat, se nyní výrazně zjednoduší.

Vláda se na nočním jednání shodla, že u staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt (kW) nebude třeba povolení stavebního úřadu (pokud se nebude zásadně zasahovat do nosné konstrukce) ani licence od Energetického regulačního úřadu. Právě zbytečná byrokracie byla něco, nač poukazovala řada odborníků jako na jeden z důvodů českého pokulhávání za západní Evropou.

Dosud to bylo tak, že bez ohlášky na stavebním úřadu a u regulátora šlo instalovat pouze elektrárnu do výkonu 10 kW. Průměrná fotovoltaika na střeše rodinného domu se do tohoto limitu sice vešla, protože typicky měla mezi čtyřmi až sedmi kilowatty, jenže už větší rodinné domy nebo takové, kde se panely pokryla i třeba střecha garáže, se dostávaly na hranici. O podnikových stavbách ani nemluvě.

„Původně bylo počítáno s navýšením limitu pro bezlicenční provoz fotovoltaiky ze současných 10 kW na 40 kW, posunutí hranice na 50 kW je samozřejmě pro fotovoltaický byznys příznivé. 50 kW je už hodnota téměř desetinásobně překračující výkony typických instalací pro rodinné domy,“ vysvětluje Jiří Gavor, jednatel společnosti ENA a zároveň šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií.

A pokračuje: „Je to vzpruha především pro podnikatele, kde zájem o fotovoltaiku v poslední době rychle roste. Rozvoj fotovoltaiky v bytových domech bude zase podporovat změna vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. Domácnosti, které chtějí odebírat energii ze zdroje umístněného na vlastní střeše, už nebudou potřebovat jednomyslný souhlas všech vlastníků jednotlivých bytových jednotek.“

Ministerstvo životního prostředí dokonce požadovalo, aby se limit výkonu, do kterého nebude třeba žádat o povolení ani licenci, posunul až na hranici 100 kilowatt, nicméně kolegové z ministerstva průmyslu byli proti. „Jedná se o první krok směrem k většímu rozvoji energií z obnovitelných zdrojů, které letos na podzim uděláme, další budou následovat velmi brzy,“ uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela.

Jeho resort pak eviduje obrovský zájem o dotační program na podporu instalace fotovoltaických elektráren. Původně se podle něj počítalo s alokací čtyř miliard korun, ale vzhledem k velké poptávce ji resort zvýší až na devět miliard korun. Čeká se také na větší podporu tepelných čerpadel. A o tom, že segment udržitelné energetiky a fotovoltaiky čeká obří rozvoj, vypovídá i aktuální investice: společnost Woltair, která se právě instalacím čerpadel a solárů věnuje, získala 400 milionů korun.

„Celkově očekávám, že nová legislativa přispěje k rychlému rozvoji malé fotovoltaiky, zájem je ostatně obrovský,“ kvituje vládní změny Gavor.

S přispěním ČTK.