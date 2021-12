Richard Watzke zveřejnil v neděli večer obsáhlý bilanční článek, kde shrnul, jak si stojí jeho projekt Xixoio. Či spíš kolik dostalo prostoru v médiích, kolik lidí vidělo reklamu, kolika kritickým výtkám čelil. Na web prý přišlo 425 tisíc návštěvníků, televizní inzerce údajně zasáhla přes šest milionů lidí. Watzke ukázal i několik termínů – třeba že vlastní sociální síť bude hotová ještě v prosinci, vlastní krypto peněženka v březnu a směnárna v září 2022. Ve svém textu hledí do budoucnosti, kampaň už podle něj skončila. I v minulosti je ovšem co bilancovat – třeba s kým a proč vlastně v roce 2017 Xixoio zakládal.

Ať už prodával obrazy, domy, nebo tokeny, Richard Watzke se vždy zaštiťoval vznešeně nebo filozoficky znějícími citáty. U Xixoio tak prý například platí, že: „Principy duchovního rozvoje podporují víru a sebedůvěru každé lidské bytosti. Rizika jsou přirozenou součástí každého růstu. Právo na růst je výsadou každé živé bytosti. Pokud rostou nové trhy v době, kdy cítíme, že tradiční svět prochází recesí a hrozí krize, největším rizikem je neposlouchat své srdce.“

Jeho srdce začalo bít pro blockchain kolem roku 2015, když spolupracoval s původně ruským podnikatelem Nikolajem Rožokem ve finanční službě MoneyPolo, která zajišťovala převody peněz z Česka do zahraničí, především pak do Ruska a do Vietnamu. Tehdy se poprvé začali setkávat s kryptoměnami a ucítili v nich příležitost. A právě z česko-ruských a česko-asijských byznysových kruhů se rekrutovali někteří z prvních akcionářů, kteří dali Watzkemu a Rožokovi, jenž už ale projekt pro neshody s Watzkem opustil, peníze na rozjezd Xixoio.

Lze to dohledat v britském obchodním rejstříku. Figuruje tam například Si Luong, spolumajitel hostivařské restaurace Hole In One, která se zaměřuje jak na českou, tak na vietnamskou kuchyni. Podílníkem v britské společnosti Xixoio Ltd., která vlastní českou firmu, byl v roce 2017 i Van Hung Pham, jeho společník z Aquaponia Trading.

Richard Watzke, zakladatel Xixoio Foto: Xixoio

Drobné množství 255 akcií z celkových více než 120 tisíc držel od počátku také Radim Berka, který podle svého profilu na LinkedInu odjel v roce 2007 do Vietnamu ve službách finanční skupiny PPF a zůstal tam několik dalších let, později působil mimo jiné jako manažer přední vietnamské banky VPbank.

Lidí, kteří prošli holdingem založeným Petrem Kellnerem, je ale ve strukturách Xixoio víc. A nejde jen o Berku nebo Evžena Harta a Aleše Minxe, o kterých už média včetně CzechCrunche referovala. Celkem 510 akcií podle záznamu v britském rejstříku drží také René Szonowski, který v letech 2005 až 2017 pracoval na různých pozicích pro PPF Banku. Pak odešel dělat šéfa málo známé Podnikatelské družstevní záložně.

Jejím CEO už ale není. Česká národní banka totiž provedla kontrolu záložny zaměřenou na vnitřní audit, úvěrová rizika a prevenci proti praní špinavých peněz. A podle záznamu, který je k dispozici, ji ani trochu nepochválila. Dokonce jí vyčetla hrubé chyby právě v činnosti vnitřního auditu a nařídila kampeličce vyhodit ředitele tohoto oddělení.

Kampelička ve své výroční zprávě za rok 2020 píše: „Druhá polovina roku 2020 se pak nesla ve znamení hloubkové kontroly naší činnosti ze strany České národní banky, která vyústila v částečnou reorganizaci našeho vnitřního pracovního uspořádání a v roce letošním pokračujeme s pomocí všech našich pracovníků v úsilí a procesech vedoucích ke zlepšení a zdokonalení našeho fungování.“

Na jiném místě pak stojí: „Rozhodnutím členské schůze… dne 1. 12. 2020 byly s účinností k 1. 1. 2021 provedeny změny ve složení představenstva, a to odvolání pana Bc. Reného Szonowského z funkce předsedy představenstva a pana Jana Stáhlíka z funkce člena představenstva.“

Že by ovšem Podnikatelská družstevní záložna Szonowského potrestala jeho odvoláním z vedení za to, že ČNB shledala fungování kampeličky jako problematické, prý není pravda. „Souvislosti a obsah výroční zprávy i závěry kontroly ČNB jste vyhodnotil zcela mylně. Pan Szonowski z naší záložny neodešel, naopak se věnuje významné funkci ředitele útvaru interního auditu,“ řekl CzechCrunchi stávající šéf záložny Robert Zelenka.



A podobně jako Szonowski, který byl jedním z prvních akcionářů Xixoio, také Zelenka projektu vedenému Richardem Watzkem věří. „Mimochodem, právě díky zkušenostem pana Szonowského měla naše záložna příležitost zúčastnit se první světové krypto bankovní konference uspořádané společností Xixoio, která nemalou měrou ovlivnila další směřování našeho peněžního ústavu do budoucna a strategii, jejíž realizace připadla právě na má bedra v pozici nového CEO,“ prohlásil.



Zmiňovaná skupina PPF se pak opakovaně vymezila, že s Xixoio nemá nic společného a že například účast šéfa jejího představenstva Aleše Minxe byla vždy jeho soukromou iniciativou. „Podle našich informací již navíc na členství v orgánech této společnosti rezignoval. Nyní probíhají nezbytné právní kroky k provedení příslušné změny v obchodním rejstříku,“ sdělil v listopadu mluvčí PPF Leoš Rousek.

Aleš Minx už skutečně na webu Xixoio coby předseda dozorčí rady uvedený není (v obchodním rejstříku ovšem pořád figuruje), další známá byznysová jména v ní ale zůstávají – Dana Bérová, někdejší ministryně informatiky, a Jiří Machalický, který figuruje ve společnosti Battery Corporation, jež se angažuje v projektu baterie HE3DA a o jejíž blízkosti s Xixoio jsme nedávno psali. Poradcem a akcionářem Xixoio je také dlouholetý finanční ředitel pražské Nemocnice Na Homolce Pavel Brůna.

Brůna měl ve špitálu, který nechvalně proslavil jeho pro korupci souzený exředitel Vladimír Dbalý, finance na starosti v letech 1997 až 2007. Se Dbalým, který byl před svým nástupem do ředitelské pozice primářem, se tak Brůna coby blízký spolupracovník potkal jen na pár měsíců. V akcionářské struktuře Xixoio nicméně jedno pojítko existuje – jde o podnikatele Ladislava Janigu, který je podobně jako Brůna držitelem menšího množství cenných papírů.

Janiga figuroval v obžalobě kauzy Vladimíra Dbalého, údajně mu měl posílat desítky tisíc korun na úplatcích. Jeho společnost Janiga Labs získala od nemocnice zakázku na vývoj počítačových aplikací ještě před Dbalého nástupem, následně ale podle policie, jak upozornil třeba iRozhlas, začal posílat novému řediteli desítky tisíc měsíčně, aby kontrakt zůstal v platnosti. Janiga je ovšem nejen podnikatel, ale také výtvarník. Rád maluje obrazy a v minulosti patřil do skupiny kumštýřů, jejichž výtvory Richard Watzke zdobil nemovitosti, jež nabízel k prodeji.

Na detaily toho, jak se přesně jednotliví akcionáři seznámili s Watzkem a jak smýšlí o projektu Xixoio, se CzechCrunch zeptal některých z nich i firmy samotné. Jediný, kdo zareagoval, byla mluvčí Xixoio Lenka Keehnen: „Jak lze z veřejných rejstříků zjistit, jsou ve struktuře Xixoio řádně a dle zákona evidováni akcionáři. Dohledat lze také, že se jedná o vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří mají tituly inženýrů, doktorů i profesorů. Vazby mezi těmito lidmi podléhají právu a lidským svobodám a nepřísluší nám v těchto ohledech činit jakékoliv závěry. Tímto považujeme vaše dotazy za zodpovězené. Bůh s vámi.“