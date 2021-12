Na veletrhu Smart Energy Forum, který proběhl v polovině listopadu v pražském hotelu Artemis, vystoupil i vědec Jan Procházka. Ten na sebe výrazně upozornil v roce 2015, když oznámil, že vynalezl baterii, která předčí i články od automobilky Tesla. Jenže ani po šesti letech pořád není na trhu, ačkoli u Havířova vyrostla za více než miliardu korun fabrika, která by je pod značkou HE3DA měla chrlit ve velkém. Kdy se to změní? Na to se ptali návštěvníci i na zmíněné výstavě.

„Především je zajímá, kdy naše bateriové systémy budou na trhu. Odpovídám jim, že takový můj střední odhad je v červnu příštího roku,“ přiznal Procházka ve firemnímu bulletinu. Tváří projektu, k němuž je řada odborníků čím dál skeptičtější – mimo jiné kvůli zastarávajícím parametrům baterie nebo produkčním tajnostem –, je vedle Procházky ještě ostravský podnikatel Radomír Prus.

Ten má za sebou několik kauz, u soudů se zpovídal z dotačních podvodů či z korupce a před českými úřady se ukrýval i na Seychelách. Právě Prus je hlavní „obchodní silou“ plánu na výrobu baterií a šéfem společnosti Magna Energy Storage (MES), pod jejímž jménem v Horní Suché vyrostla nová továrna. Peníze na ni vybral od investorů včetně známých byznysmenů, jako je zakladatel Linetu Zbyněk Frolík.

Nejasnosti na jedné i na druhé straně

Server Ekonomický deník ale v listopadu poukázal na to, že mezi Prusovými společnostmi probíhají nestandardní finanční operace, což Prus odmítl. Jedním z investorů v MES a zároveň obchodně spřízněnou firmou je společnost Battery Corporation, která na svých webových stránkách propaguje baterie HE3DA. Vedle toho má však blízko také k projektu Xixoio, který v posledních týdnech s pomocí masivní reklamní kampaně nabízí běžným lidem investice do virtuálních mincí s příslibem, že vybuduje úplně nový finanční systém postavený na principech blockchainu.

Podobně jako u HE3DA existuje i v případě Xixoio mnoho nejasností. Že by si lidé investice do podobných nástrojů měli dobře rozmyslet, už varovalo i ministerstvo financí. V pátek se proti kampani firmy, která už od lidí údajně vybrala čtvrt miliardy korun, vymezila i Česká národní banka. „Upozorňujeme na prezentaci společnosti Xixoio vůči veřejnosti, která může vzbuzovat mylný dojem, že obchodní model a podnikání společnosti byly ČNB schváleny, povoleny nebo alespoň zčásti regulovány,“ zopakovala centrální banka na Twitteru. Xixoio pak v reakci uvedlo, že s ČNB souhlasí.

„Battery Corporation jsou naši minoritní akcionáři, drží i naše tokeny,“ odpověděla na dotaz, jaký je přesně vztah mezi Battery Corporation a Xixoio, mluvčí investiční platformy Lenka Keehnen. Advokát Jan Langmeier, který Xixoio opakovaně kritizoval kvůli pochybně nastaveným obchodním podmínkám, na LinkedInu upozornil, že podle britského obchodního rejstříku (mateřská společnost Xixoio je registrovaná na ostrovech) Battery Corporation vlastní 3 896 akcií z celkového počtu 129 880 akcií.

Násobně větší podíly v Xixoio drží ještě dva členové představenstva Battery Corporation – Jiří Machalický a Pavel Podzemský. Machalický navíc sedí v dozorčí radě Xixoio. Co se týče propojení Battery Corporation s bateriemi HE3DA, respektive se společností Magna Energy Storage Radomíra Pruse (s nímž se podle vlastních slov dobře zná), uvedl Machalický pro CzechCrunch bez dalších detailů následující: „Investor a distributor v MES.“

A Xixoio? „Ke Xixoio jsem se dostal jako první akcionář zhruba před čtyřmi roky,“ napsal Machalický. Na otázku, zda plánují s bateriemi HE3DA jít cestou vydání virtuálních tokenů, což má být finanční revoluce, kterou zakladatel Xixoio Richard Watzke slibuje a co i v souvislosti s HE3DA sám zmínil v jednom z firemním dokumentů, Machalický odpověděl: „Není na pořadu dne.“

Podobně jako Watzke a jeho mluvčí i Machalický ale odmítl výhrady kritiků, že Xixoio nabízí něco, co nemůže splnit, a že připomíná spíš Ponziho podvodné schéma než seriózní byznys: „Kritika je zamaskovaná pochvala, co je nové, se kritizuje a porovnává bohužel s něčím, co neexistuje.“ Neuvažuje prý ani o tom, že by Xixoio opustil nebo s ním rozvázal spolupráci.

Například vysoký manažer finanční skupiny PPF Aleš Minx, který v Xixoio také drží malý podíl, už se z projektu podle deníku E15 stahuje, magazín Forbes pak napsal, že ruce pryč od něj dávají i někteří lidé z krypto komunity, kteří mu původně fandili. V orgánech firmy naopak zatím zůstává bývalá ministryně informatiky a investorka Dana Bérová.