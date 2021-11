V pražských Holešovicích v následujících letech vznikne nová koncertní hala světové úrovně. Finální podoba Vltavské filharmonie vzejde z mezinárodní architektonické soutěže, jejíž odborná porota od letošního srpna posuzovala návrhy českých i světových studií. Z nich nedávno vybrala dvě desítky, ze kterých teď bude volit návrh vítězný.

Do soutěže o Vltavskou filharmonii se celkem přihlásilo 115 studií z 25 států z celého světa. Se svými projekty z nich uspěla zmiňovaná dvacítka, zastoupeno bude dvanáct různých zemí včetně Česka. Celkový vítěz architektonické soutěže by měl být znám už příští rok na jaře. CzechCrunch nyní představuje porotou vybraná studia studií skrze to, co už mají ve svém portfoliu.

Ateliers Jean Nouvel

Tento ateliér už má s filharmoniemi zkušenost – navrhl tu pařížskou s koncertním sálem pro 2 400 lidí, která funguje od roku 2015. Studio vzniklo v Paříži, kromě Francie má však pobočky v Londýně, Kodani, New Yorku, Římě, Madridu i Barceloně.

Jednu stavbu má i v Praze, je autorem domu Zlatý Anděl kde jinde než na pražském Andělu. Jean Nouvel získal v roce 2008 prestižní Pritzkerovu cenu, která se uděluje v oblasti architektury. Mezi jeho další projekty patří pobočka muzea Louvre v Abú Zabí nebo Arabský dům naproti katedrále Notre Dame.

ALA Architects + OV architekti

Před dvěma lety se ve finských Helsinkách otevřela nová budova knihovny Oodi. Zvlněná stavba v severském stylu se nachází přímo v centru města a je dílem místního studia ALA Architects. To má na svědomí například i divadelní centrum Kilden v jižním Norsku.

Do soutěže na pražskou filharmonii vstupují společně s Čechy, respektive se studiem Opočenský Valouch architekti. Ti stojí za unikátní budovou tvořenou skleněnými dlaždicemi, která vznikla pro sklářskou firmu Lasvit v Novém Boru. Tvůrce ocenila Česká komora architektů, a to Českou cenou za architekturu 2020.

MVRDV

Studio s původem v nizozemském Rotterdamu, díla má však po celém světě. Na svém kontě mají Baltyk Tower v Poznani nebo Muzeum popu, rocku a mladé kultury v dánském Roskilde. Architekti vytvořili také vůbec první veřejně přístupný umělecký depozitář na světě, který se nachází v Museumparku v nizozemském Rotterdamu. Ateliér se chlubí tím, že má na svém účtu už 142 ocenění a nominací.

Office KGDVS + Christ & Gantenbein



Office je kancelář Kerstena Geerse a Davida Van Severena, založili ji v Bruselu v roce 2002 a v Belgii mají reputaci jednoho z nejúspěšnějších studií. Podle projektů architektonického dua vznikla Galerie Tima van Laereho v Antverpách, ale i univerzitní knihovna v Gentu. Na Vltavské filharmonii chtějí spolupracovat se studiem Christ & Gatenbein působícím od roku 1998 ve švýcarské Basileji. Jsou například autory projektu rozšíření Švýcarského národního muzea v Curychu.

SANAA

I toto studio, tentokrát japonské, tvoří dvojice. Jsou to architekti Kazujo Sedžimová a Rjúe Nišizawa. Jejich prvním evropským projektem byla Škola managementu a designu v Essenu, která je součástí projektu na oživení bývalého důlního komplexu, jenž je zapsán na seznamu UNESCO. Jejich dílem je také víceúčelový kulturní sál Curuoka v Japonsku. I toto studio se může pochlubit prestižní Pritzkerovou cenou.

Mecanoo + Chybík + Krištof

Spojení Nizozemců a Čechů. Mecanoo působí v nizozemském Delftu už od osmdesátých let a na svém kontě má několik různých veřejných budov od knihoven přes univerzity až po justiční palác. V současné době pracuje hned na několika knihovnách – Martin Luther King Jr. Memorial Library ve Washingtonu, New York Public Library nebo na knihovně v tchajwanském Tchaj-nanu. Za sebou má ale i realizovaný návrh nádražní haly v Delftu.

Pro projekt filharmonie v Praze je jejich partnerem české studio Chybík+Krištof. Ti navrhovali například Český pavilon na světové výstavě Expo 2015 nebo oceňovanou galerii nábytku My dva. Nedávno dokončili také rekonstrukci brněnského autobusového nádraží Zvonařka.

Snøhetta

Norské studio, které stojí i za novými bankovkami severské země. Jejich stavby často reagují na klimatickou změnu, na kontě mají například budovu norské opery nebo pěší zónu na newyorském Times Square. Pracovali ale i na muzejní čtvrti v Bolzanu v Itálii. Ateliér si rovněž připisuje autorství návštěvnického centra na souostroví Špicberky.

Barozzi Veiga + Atelier M1



Do podoby budoucí filharmonie má možnost promluvit i španělské studio Barozzi Veiga založené v roce 2004 v Barceloně. Je podepsané pod budovou štětínské filharmonie, muzeem výtvarného umění ve švýcarském Churu nebo kulturním centrem Tanzhaus v Curychu. V soutěži je bude doprovázet pražské studio Atelier M1. To má mezi svými projekty například Janáčkovo kulturní centrum v Brně i několik projektů v Líbeznicích.

Sou Fujimoto Architects



Pražské publikum může tokijského architekta Sou Fudžimota znát z vystoupení na architektonické konferenci reSITE před třemi lety. Celosvětově je známý především pro propojování architektury s přírodou. Za zmínku stojí Serpentine Gallery v Londýně, obytná věž ve francouzském Montpellieru, projekt Tisíc stromů v Paříži nebo Dům hudby navržený pro Budapešť. A v čínském Šen-čenu by podle jeho návrhu měl vzniknout dokonce dechberoucí vznášející se ostrov.



David Chipperfield Architects



Britský architekt působil nejdříve v Londýně, pak studio otevřel i v Tokiu. Seznam projektů, které vytvořil, čítá galerii Arnolfini v Bristolu, galerii Hepworth Wakefield nebo Přírodopisné muzeum v Londýně. Hodně působí i ve Spojených státech. V roce 2005 zde dokončil Figge Art Museum v Iowě. Mluví se o něm jako o neústupném modernistovi, působil i jako profesor na Harvardově univerzitě.

Cobe + Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Cobe platí za známou kodaňskou kancelář, která zde vytvořila nádraží Norreport, stojí ale také za tamějším přístavem. Dvojici utvoří s dalším architektonickým studiem z Dánska, a to Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Ti jsou autory nové budovy Královského divadla v Kodani.

Šépka architekti + Mangado y Asociados



Pražský architekt Jan Šépka má několik ocenění nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Jeho studio upravovalo Horní náměstí v Olomouci, Jiřské náměstí na Pražském hradě nebo jízdárnu v Litomyšli. Architekti budou pracovat na návrhu s Mangado y Asociados, španělským studiem, které má na svědomí například muzeum současného umění v Oviedu nebo auditorium a kongresové centrum ve městě Palma de Mallorca.

Diller Scofidio + Renfro

Ricardo Scofidio spolu s Elizabeth Dillerovou stvořili mimo jiné newyorskou High Line, tedy projekt nadzemní dráhy přetvořené v hojně navštěvovanou část města. Stojí také za multifunkční budovou The Shed. Ta je zvláštní tím, že dokáže upravit svoji kapacitu díky speciálním kolejnicím. Podepsáni jsou rovněž pod sídlem umělecké nadace Broad Art Foundation v Los Angeles.

Foster + Partners Limited

Největší architektonická kancelář ve Velké Británii existuje už od roku 1967. Mezi její projekty patří mrakodrap 30 St Mary Axe známější spíš coby londýnská „okurka“, ale také newyorské One World Trade Center, které vzniklo nedaleko budov zničených při teroristickém útoku 11. září 2001. Foster + Partners Limited rovněž stvořili víceúčelovou halu v Glasgow.

Bjarke Ingels Group

Dánské studio má pobočky v Kodani, New Yorku, Londýně a Barceloně. Na jeho kontě jsou budovy Googlu ve Spojených státech i v Londýně. Studio se také zúčastnilo architektonické soutěže o novou podobu fotbalového stadionu Camp Nou pro slavnou Barcelonu a připravilo návrh pro obchodní galerii Lafayette v Paříži.

Henning Larsen Architects

Ještě jednou Dánové, tentokrát Henning Larsen Architects. Studio sídlící v Kodani navrhlo oceňovanou koncertní halu v islandském hlavním městě Reykjavíku. V portfoliu má ale i projekt kostela a farnosti ve městě Randers nebo radnici ve Viborgu, obojí v Dánsku.

Carrilho da Graça Arquitectos

Soutěže na pražskou koncertní budovu se účastní rovněž studio z Portugalska, konkrétně architekt Joao Luís Carrilho de Graca, který je dokonce nositelem tamějšího Řádu za zásluhy. Stojí za divadelní budovou ve francouzském Poitiers nebo přístavním terminálem v Lisabonu.

JAJA Architects

Dánská architektonická kancelář sídlící v Kodani, jež pro své projekty často využívá biomateriály. Jejich dílem je mimo jiné i patrně nejkrásnější parkovací dům na světě. Trik je v tom, že ho obrůstá zeleň, a k vidění bude v dánském městě Aarhus. Auta se promítla i do dalšího projektu studia, tentokrát urbanistického. Stojí totiž za návrhem omezení automobilové dopravy v kodaňské metropoli s názvem Copenhagen Car Free(dom).



Petr Hájek architekti

Profesor pražské Fakulty architektury na ČVUT má svoje vlastní studio od roku 2009. Na kontě má například terasy paláce Lucerna, Krkonošské centrum environmentálního vzdělání ve Vrchlabí nebo dostavbu Centra současného umění DOX.

Bevk Perović arhitekti

Svůj návrh představí rovněž srbský architekt Vasa J. Perović, který má ateliér s kolegou Matijou Bevkem. Oba mají na svědomí oceňovanou Matematickou fakultu Univerzity v Lublani a poněkud netradiční projekt budovy tamějšího muslimského náboženského a kulturního centra. Na seznamu projektů ale najdeme i další centrum – a to rovnou Evropské kulturní centrum pro vesmírné technologie ve slovinském Vitanje.