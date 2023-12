Když děti snídají energeťáky. Z nápojů pro povzbuzení se na základních školách stala děsivá móda

Uložit 0

Současný hype kolem problematického drinku Prime má na svědomí jednu jedinou pozitivní věc. Rozvířil debatu o dětské konzumaci nápojů obsahujících kofein. Že jsou kofeinové drinky pro zdraví dětí nebezpečné, říkají lékaři již delší dobu. Stejně dlouho bijí na poplach učitelé, kteří jsou ve školách svědky toho, jak moc jsou energetické nápoje mezi dětmi oblíbené.

Poslanci ze sněmovního výboru pro zdravotnictví Josef Flek a Martina Ochodnická se po zákazu prodeje nikotinových sáčků dětem rozhodli zaměřit na téma kofeinu a nejmladší generace. Nedávno se tak ve sněmovně konal k tématu energetických nápojů a jejich užívání dětmi kulatý stůl. Chystá se ale právní úprava, která si na ně má posvítit.

„Není to úplně nové téma, navázali jsme na snahy kolegů v minulém volebním období. Za mne energetické nápoje dětem do rukou nepatří a my teď budeme řešit varianty, jak se k tomuto problému postavit,“ říká Josef Flek.

Vznikající materiál má podporu napříč politickými stranami. V jednání jsou varianty zákazu prodeje nápojů do 15 let, nebo do 18 let. Dále je předmětem diskuze případné omezení maximálního množství kofeinu, taurinu a cukru v energy drincích.

Jednat budou poslanci také o možném zákazu umístění energetických nápojů v místě, kde je zboží určené dětem, případně o sjednocení etikety plechovek. Ty by pak nesměly mít na sobě žádné dětské motivy a pestré barvy vyvolávající dojem, že produkt je pro děti.

Foto: Prime Logan Paul a KSI s nápoji Prime

Debatuje se také o možném vzniku povinného fondu, do nějž by výrobci energetických nápojů přispívali z tržeb prodejů energy drinků. Financovaly by se z něj léčba nadváhy, cukrovky nebo informační kampaně. Materiál by měli poslanci předložit sněmovně v lednu příštího roku.

O škodlivosti energetických nápojů pro děti se přesvědčil i Zdeněk Vítek, učitel tělesné výchovy na základní škole ve Starém Kolíně. „V naší třídě se odehrál případ, kdy student zkolaboval právě z důvodu nadměrné konzumace energy drinků,“ líčil pedagog na zmíněném jednání v sídle českých poslanců.

Žáka našla doma jeho matka v bezvědomí, musel být hospitalizovaný s celkovým vyčerpáním organismu a příznaky epilepsie. Následně se zjistilo, že si za peníze na jízdné a svačiny kupoval energetické nápoje, hlavně proto, že chtěl zapadnout do kolektivu. Pití energetických nápojů je totiž mezi žáky základních škol v módě.

Přitom je to móda velmi nebezpečná. O škodlivosti například kofeinové varianty nápoje Prime hovořil už dříve nutriční terapeut Jan Stuparič z Institutu moderní výživy. „Jedna plechovka Prime Energy, která má 355 mililitrů, totiž obsahuje celých 200 miligramů kofeinu, což je výrazně více než u ostatních běžných energetických nápojů, jako je například Red Bull či Monster Energy. Ty ve stejném množství obsahují asi 114 miligramů, respektive 107 miligramů,“ uvedl.

„Maximální bezpečný denní příjem v dětském věku, tedy do 18 let, je dle EFSA tři miligramy na kilogram. Tuto hranici při hmotnosti dítěte pak lze velmi snadno přesáhnout konzumací jediné plechovky Prime,“ doplnil ještě.

Prime je nyní brán asi za nejhorší ukázku výživové zhůvěřilosti pro děti, návrh, který se rodí v pracovnách poslanců, však míří na energetické nápoje obecně. Podle lékařů může mít konzumace těchto drinků u dětí zdravotní následky. Už dříve to pro CzechCrunch okomentoval doktor záchranné služby, vystupující na sociální síti X pod pseudonymem @simmar.

„Dítě, které kofein běžně nepije, může mít s dávkou 200 miligramů kofeinu potíže. Například hypertenzní špičku, nevolnost, zvracení, poruchu vědomí, křeče, poruchy srdečního rytmu, dezorientaci nebo halucinace,“ prohlásil.

„A to se bavíme jen o jedné vypité plechovce a o zdravém dítěti,“ dodal ještě. Problematický tedy není jen zmíněný Prime, který je pro mnohé až odstrašujícím příkladem, ale též energetické nápoje s nižším obsahem kofeinu. Děti jsou na kofein mnohem senzitivnější než dospělí.

Potíže, které energy drinky způsobují dětem, nejsou ale jen fyzického rázu. Libuše Třískalová, předsedkyně Asociace výchovných poradců, v rámci uvedeného jednání ve sněmovně zmínila, že se poradci musí vypořádat se studenty s ADHD. Zároveň v poslední době řeší i nárůst počtu naprosto zdravých dětí, které chodí do školy nabuzené energetickými nápoji a vykazují podobné znaky jako jejich spolužáci s hyperaktivitou.

Podle Třískalové je pak poměrně problematické tyto děti vyučovat. Zároveň energetické nápoje nejsou jen cestou k získání energie. Děti se pitím energy drinků dostanou do bludného kruhu. Vlastně je to podobné jako s drogami a návykovými látkami. „Děti je pijí, aby se stimulovaly. Pokud je ale pijí často, jsou to právě energetické nápoje, které je utlumují,“ vysvětluje klinický psycholog Jan Kulhánek.

Příliš drahá obezita

Podle Michala Kalmana z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci u nás rizikově konzumuje energetické drinky sedmdesát tisíc dětí, přičemž v posledních čtyřech letech spotřeba těchto nápojů narůstá.

„Na základě dat z České republiky můžeme říci, že každé čtvrté dítě ve věku 11 let pravidelně konzumuje energetické nápoje. Mezi patnáctiletými je to již každé třetí dítě. V tomto věku jsou děti schopny si tyto nápoje zakoupit samy, aniž by na to potřebovaly souhlas rodičů.“

Podle Kalmana také děti, které pravidelně pijí energetické nápoje, násobně častěji konzumují alkohol, marihuanu a nové návykové látky jako třeba kratom. U chlapců se problematická konzumace energetických nápojů pak pojí s hraním počítačových her, u dívek s nadužíváním sociálních sítí. Zároveň se ukazuje, že děti, které pijí energetické nápoje, méně častěji snídají a více konzumují další sladkosti a slazené nápoje.

Což vede k dalšímu zásadnímu problému, který se velmi úzce pojí s energetickými nápoji, a to je množství cukru, které obsahují. Například v nápoji Red Bull je 27,5 gramu cukru, což se blíží samo o sobě k doporučené maximální denní dávce pro děti nad 11 let, která je 30 gramů. Krátkodobě tak mohou energy drinky přispět k tvorbě zubních kazů, dlouhodobě pak ke vzniku nadváhy, obezity a hlavně cukrovky i dalších zdravotních obtíží.

Přitom česká společnost má problém s nadváhou a cukrovkou i bez konzumace energetických nápojů. „V Česku stoupá výskyt obezity mezi mladými. Rád bych zdůraznil, že za normálních okolností by člověk neměl energetické nápoje vůbec konzumovat,“ podotkl v rámci kulatého stolu Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie a předseda České obezitologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Podle Haluzíka by se měla změnit snadná dostupnost těchto nápojů, zejména pro děti. S obezitou se pojí i nárůst cukrovky, hlavně druhého typu, a s tou pak řada zdravotních komplikací. „Setkáváme se v obezitologických a diabetologických ordinacích s lidmi, kterým je třicet let a už mají cukrovku druhého typu. Tento trend musíme zastavit, jinak v budoucnu neufinancujeme zdravotní péči,“ dodal Haluzík.

Zákaz prodeje energetických nápojů již platí v některých evropských zemích. V Litvě začal proces omezování energetických nápojů postupně. V roce 2011 zákonodárci zakázali jejich reklamu ve vzdělávacích institucích. O rok později byl tamtéž zakázán jejich prodej. Až v roce 2014 byl prodej nápojů dodávajících energii zakázán nezletilým pod 18 let.

Každý z těchto kroků provázela vášnivá veřejná debata. Nyní po deseti letech existuje veřejný konsenzus na tom, že to byl krok správným směrem. Prodej energetických nápojů zakázali dětem pod 18 let letos v létě například i v Polsku. Zákaz prodeje zvažuje rovněž Velká Británie.