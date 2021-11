Začalo to podomácku vyrobenými trenýrkami, které Jakub Kofroň nebyl schopen rozeznat od originálu, dnes je Elka Lounge jednou z největších českých značek vyrábějících takzvané lounge oblečení, tedy věci pro pohodlné nošení nejen na doma. Když jsme se zakladatelem značky mluvili před dvěma roky, nosil v hlavě množství velkých plánů. Jak dnes ovšem Kofroň přiznává, pokud by se držel strategie, kterou měl tehdy pro Elku naplánovanou, nejspíše by to firmě zlomilo vaz.

Jedním z největších plánů bylo navýšit tehdejší obrat pohybující se okolo 14 milionů korun na 23 milionů. Cestou k dosažení této mety se měla stát kvantita. Tehdy Kofroň ještě netušil, že přichází ofenziva extra levné konkurence, která by značku nejspíše položila na lopatky. Naštěstí pro Elku si ale Kofroň stále více uvědomoval nutnost inovovat, a to i za cenu nedosažení cílů.

„Niterně jsme cítili, že je potřeba ještě na spoustě věcí máknout, že ještě dost věcí neumíme, a tak jsme se rozhodli se v nich co nejdřív zdokonalit. Ukázalo se, že nám to zabere více času. Ale teď je to tady. Z čistě trenýrkového byznysu se stala lounge, sebevědomá, dospělá značka. Máme řadu nových produktů z prémiových materiálů, kompletně novou designovou identitu, nový web a ještě pár dalších novinek před sebou,“ pochvaluje si Kofroň.

Elka aktuálně vyrábí i pohodlná trička či mikiny Foto: Elka Lounge

Od původního nápadu dodávat trenýrky skejťákům Elka Lounge skutečně ušla velký kus cesty, během které do svého portfolia zařadila spoustu nových produktů. Ať už se jedná o spodní či ložní prádlo, mikiny, nebo trička, všechny produkty mají jedno společné – dopřávají svému majiteli pohodlí.

Více kvality a udržitelnosti

Právě rozšíření portfolia byl jeden z již dříve oznámených cílů, který se podařilo naplnit. K trenýrkám přibyla zcela nová sekce Deco & Home a rozšířil se i počet nabízených kousků v samotné kategorii Lounge. „Přidali jsme povlečení, kraťásky, mikiny, dámské podprsenky, boxerky, dámská body, tílka, topy, relaxační masky a vonné sáčky. Dvě poslední jmenované položky dokonce v rámci projektu zero waste – vyrábíme je totiž ze zbytků látek z trenýrek nebo povlečení,“ vyjmenovává Kofroň.

Společnosti se navíc podařilo zapracovat i na kvalitě a odpovědnosti. Až na jediného dodavatele jsou výrobky značky stále vyráběny v České republice. Navíc onen jediný zahraniční dodavatel znamenal přechod z plastových knoflíků na knoflíky vyráběné z materiálu corozo, tedy z rostlinných semen.

Detail knoflíku ze semen Foto: Elka Lounge

„Stále více produktů vyrábíme z materiálů, které mají certifikát GOTS (nejpřísnější a nejuznávanější certifikace pro textil vyrobený z organických vláken – pozn. red.). Inovovali jsme i další detaily vůči udržitelnosti. Začínáme postupně měnit textilní etikety na čistě bavlněné a našli jsme dodavatele potisků s certifikací GOTS. Takže míříme k velmi nízce odpadové firmě, což bereme jako důležitou investici,“ dodává Kofroň, který prozatím celou Elku vede bez vnějších investic.

Firmě se i díky orientaci na online prodej podařilo poměrně dobře vybalancovat i pandemickou situaci, ve které se například pustila do prodeje a rozdávání roušek. Podle slov Jakuba Kofroně tak Elka Lounge vyrostla přibližně o 40 procent.

Pozitivně se do prodejů promítla i nabídka takzvaných celoročních basic bestsellerů, tedy produktů, jako jsou trička či spodní prádlo ze 100% bavlny s jednoduchým designem, k němuž se zákazník rád vrací. Právě nabídka takových kousků spolu s blogem o udržitelnosti je pro Elku jednou z cest, jak bojovat proti rychlé módě.

„Považujeme za důležité, aby si lidé u nás zvykli na nějaký produkt a mohli ho neustále dokupovat, jakmile si jej vyzkouší a doladí velikost. Chceme tím reagovat na chrlení desítek kolekcí od fast fashion domů, kde si dvakrát po sobě nejste schopni koupit stejný střih bílého trička. Dlouho jsme vybírali dodavatele těch nejlepších materiálů a dnes máme produkty, které vydrží spousty let a můžete je neustále dokupovat,“ vysvětluje Kofroň, který chce z Elka Lounge postupem času vytvořit značku celosvětových parametrů.

Tento cíl byl stanoven již v začátcích firmy, a proto Kofroň o plánované expanzi mimo Českou republiku, Slovensko a Polsko hovořil již před dvěma roky. I tento plán se ale pozdržel. „Na trh vstoupila spousta nových hráčů, byla pandemie, dozráli jsme k dalším rozhodnutím. Takže místo zahraničním trhům jsme se poslední rok a půl věnovali velmi pečlivě značce,“ říká Kofroň. Zároveň však dodává, že společnost aktuálně již pracuje na anglické verzi svého webu, který je přípravou pro nadcházející expanzi.