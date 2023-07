Když ostatní šetří, budeme utrácet, říká Rehák z Resistant AI. Zdravé startupy najdou investora i dnes

Zatímco ještě před dvěma lety nebyl problém nabrat finanční prostředky pro startupy jakéhokoliv druhu a všech kvalit, dnes jsou investoři již opatrnější. Startupová horečka sice opadla, obor umělé inteligence ale naopak zažívá nebývalý zájem. Těží z něj i český Resistant AI, který pomáhá bankám a dalším institucím odhalovat online podvody.

Společnost pod vedením Martina Reháka oznámila pokračování svého investorského kola Série A a přibrala na palubu i věhlasný fond Notion Capital, který se soustředí na evropské softwarové a cloudové technologie. Celkově tak Resistant AI nabral v aktuálním kole v přepočtu přes 600 milionů korun, mimo jiné i za účasti GV, bývalých Google Ventures.

O tom, jaké to je získat stovky milionů v nejisté době, se Martin Rehák rozpovídal v rozhovoru pro CzechCrunch. Věří, že fundamentálně zdravé startupy nebudou mít problém najít peníze ani dnes a zdůrazňuje potřebu dlouhodobých vztahů mezi investorem a startupem. „Moje zásada je nebrat peníze od někoho, s kým nemáme dobrý vztah. Seznámit se s někým a za 14 dní z něj udělat partnera na několik let, je asi tak stejně rozumné jako se s někým oženit dva týdny po seznámení,“říká Rehák.

Celé vaše investiční kolo činí v aktuálním kurzu asi 600 milionů korun. Na co se je chystáte použít?

V první, druhé a třetí řadě na lidi. Základem každého startupu jsou ti nejlepší kolegové, já jsem na ty své nesmírně hrdý a takových chceme mít ještě více. Větší tým také bude základem růstu. Cítíme, že příležitost je větší, a kapitál se účinněji utrácí ve chvíli, kdy ho utrácí méně firem. Takže jsme se rozhodli, že zatímco ostatní šetří, tak my začneme víc expandovat.

Přijde tedy produktová expanze nebo máte na mysli hlavně expanzi geografickou?

První růst bude geografický, přestože už dnes pokrýváme všechny země světa, kromě několika „embargovaných“. Ty nás zajímají především jako cíle. Ve druhém pohledu nám ale také roste objem prostředků, které chráníme, protože čím dál tím víc bank poskytuje své služby čistě v digitálním světě a kriminálníci se nesmírně rychle učí, jak peníze získávat. V posledních dvou až třech letech začal dramaticky narůstat počet podvodů, které neútočí na instituce, ale koncové zákazníky a my tomu trendu jdeme naproti.

Nabrali jste stovky milionů korun v době, kdy je řada investorů opatrnějších. To jsou transakce, které se nestanou ze dne na den. Kdo vlastně přišel za kým?

Moje zásada je nebrat peníze od někoho, s kým nemáme dobrý vztah. Seznámit se s někým a za 14 dní z něj udělat partnera na několik let, je asi tak stejně rozumné jako se s někým oženit dva týdny po seznámení. Vztah s Notion Capital nicméně začal, když jsme je odmítli. V našem seedovém kole dávali nabídku proti Index Ventures a Credo Ventures. Ty pro nás bylo nemožné z lidského hlediska odmítnout, protože nás podporují od začátku, a tak jsme si s Notionem slíbili, že se budeme bavit v budoucnu.

Startupová horečka byla nesystémová a spousta lidí investovala spoustu peněz za podmínek, kdy neměli.

To je slib, který se typicky nedodržuje, ale my jsme se jej rozhodli dodržet. Před rokem za námi tedy Notion přišel znovu s poměrně jasnou tezí, proč a jak do nás chtějí investovat. Naše první odpověď zněla, že peníze nepotřebujeme. To je rada i pro další startupisty – když za vámi přijde investor, tak vaše první odpověď musí být, že peníze nepotřebujete, protože cokoliv jiného je chyba. A až pak se necháte přesvědčit. My jsme se přesvědčit nechali, protože si s Notionem rozumíme a doplňuje skvěle naši skupinu investorů, jelikož jsou to velcí odborníci na bezpečnost.

Notion tedy přišel za vámi, byli jste asi v lepší vyjednávací pozici. Ale většina startupů teď řeší spíš opačnou situaci a těžko shánějí prostředky, protože investoři více koukají na čísla a fundament. Byli investoři i ve vašem případě opatrnější?

Myslím si, že takový přístup není výjimka. Pokud odečteme roky 2020, 2021 a možná první kvartál 2022, tak se jen vracíme do normálu. Tehdejší startupová horečka byla nesystémová a spousta lidí investovala spoustu peněz za podmínek, kdy neměli, což povede ke konci mnoha startupů, jež získaly peníze pouze v tomto prostředí. Myslím si, že startupy, které jsou dlouhodobě stabilní, nebudou mít problém nabírat peníze.

Teď se ve velkém investuje do generativní umělé inteligence. Tam vidíte taky nezdravé množství prostředků, které do ní míří? Je to také bublina?

Těžko hodnotit investice do firem, které neznám, ale osobně si nemyslím, že je to nezdravé množství prostředků. Jen jsou to prostředky, které dostávají největší pozornost, protože se celkově dělá méně investic, a tak jsou viditelnější. Robustní startup, který projde krizí, podle mě stojí na třech pilířích. Zaprvé na nějaké fundamentální společenské změně. V našem případě je to automatizace a rozhodování pomocí umělé inteligence. Pokud máte podobnou změnu, tak máte napůl vyhráno, protože tyto změny jsou prakticky nezvratné. Zadruhé je třeba přemýšlet o tom, jak byznys strukturovat strategicky, kdo budou zákazníci, kolik potřebuju investic a tak dále. No a zatřetí, což je úroveň, která je nejdůležitější, je potřeba postavit produkt, který musím prodat. Běžně řešíte jedno, druhé nebo třetí, ale na startupech se propojují, což z nich dělá fascinující i frustrující zkušenost.

Myslím, že i o frustraci by mohl mluvit nejeden startupista. Vy do boomu generativní AI produktově úplně nespadáte, ale přesto by mě zajímalo, jestli vám pomohl při jednání s investory. Mohli byste si třeba sáhnout na více peněz kvůli aktuálnímu zájmu o generativní AI?

Myslím, že částečně pomohl, ale ne fundamentálně. Investoři budou mluvit o generativní AI proto, aby zjistili, že tam něco je, a část z nich do ní nakonec investuje. Nicméně generativní umělá inteligence je věc, na které se těžko vydělávají peníze. Zatím není úplně jasné, kde zůstane marže a jakým způsobem se bude trh strukturovat. Zda to bude oligopol na technologické úrovni, nebo monopol jedné firmy. Nevíme ani, jak se tato technologie bude moct dál vyvíjet, protože už teď „zchroustala“ všechna data na internetu a není ji už na čem trénovat. Málokdo ví, že objem dat v knížkách je řádově menší než objem dat na internetu

Na druhou stranu, umělá inteligence jako taková, kam spadáme my, je zajímavá, protože vede k transformaci společnosti. Přímo nás to ovlivňuje tak, že generativní AI používají naši protivníci a podvodníci se na ni vrhají ve velkém. Boom zločinnosti v této oblasti je stejný jako boom investic. To znamená i více podvodů, více nutností bránit moderní inteligentní systémy. A tím pádem i větší příležitost pro nás.

Foto: Helena Pěchoučková / Resistant AI Tým startupu Resistant AI

Minulý týden oznámil velkou investici ve stovkách milionů korun i další český startup IP Fabric. Do něho jste sám dříve investoval, zároveň se také zabývá dost technickým tématem, které je pro laika těžko pochopitelné. Je deep tech to aktuálně největší investorské téma?

Je to nejbezpečnější téma, pokud investujete dobře, protože jsou tam splněny ty tři podmínky, které jsem zmiňoval. IP Fabric má tedy zaprvé skvělý tým lidí. Zakladatel Pavel Bykov je naprosto mimořádný, měl snový život ve velké korporaci, odešel z ní a založil startup ve své garáži. Když jsem tenhle krok viděl, tak jsem okamžitě říkal, ať si vezme moje peníze. Jeho spoluzakladatelé Mirek a Roman jsou podobně skvělí. V druhé řadě mají velmi dobře promyšlenou strategii, mají jasno na jakém trhu působí, ví jak se na něj dostat a znají na něm lidi. A v třetí řadě mají i výborný produkt.

Zároveň si myslím, že tohle je recept pro Českou republiku jako takovou. Myslím si, že nikdy nebude velmocí startupů, které prodávají populární služby pro masovou veřejnost, protože jako Češi moc neumíme marketing, prodej nám taky moc nejde a sexy taky nejsme. Ale to, co nám jde, jsou složité technické úlohy, které výborně řešíme, umíme je zabalit a předat dál. A tam přesně je příležitost jak pro IP Fabric, tak do jisté míry i pro Resistant AI.