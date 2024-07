Když sousedi vidí do talíře, vůbec to nevadí. Rodinný dům z devadesátek se otevřel svému okolí

Uložit 0

Rodinný dům postavený na počátku 90. let reprezentoval tehdejší trendy bydlení. Březolitová omítka, sedlová střecha z červených pálených tašek a odvrácení od ulice, do které dům hleděl pouze skrze malá okna. Nyní se investoři rozhodli do domu pustit co nejvíce světla a ukázat, že se pohledů z ulice nebojí.

Umíte si představit otevřít svou domácnost natolik, že vám sousedé vidí i do talíře? V minulých letech se jednalo o věc téměř nepředstavitelnou. Časy se však mění a současné trendy velí domácnosti více otevírat. Stalo se tak i v případě domu v Ostrovačicích nedaleko Brna.

Byť dům mohl bez problémů sloužit potřebám rodiny, která jej obývá, rozhodli se jej vyšperkovat ve jménu současnosti. Tato změna podle návrhu architektů studia Ink Arc se podepsala především na práci s okny, která byla zvětšena a volněji rozmístěna. Zatímco okno ve štítu domu dostalo tvar inspirovaný obrazem malíře Preisnera, další přibylo směrem do ulice, čímž se dům zbavil své nepřístupnosti.

S novými okny byla pozměněna i vnitřní dispozice. Jednotlivé místnosti dostaly více prostoru, vzájemně se do sebe přelévají a jsou více světlé a vzdušné. Přízemí, které dříve tvořilo několik místností, dnes definuje velký obývací pokoj se zcela prosklenou stěnou, za kterou se rozprostírá terasa a výhled dále pokračuje do zeleně zahrady. Takový výhled také nabízí i malý prosklený výklenek, do kterého se dá uchýlit například při četbě knih.

Obývací pokoj je zároveň propojený s kuchyní a vchází se z něj i do ložnice a koupelny, se kterými je opticky propojen prosklenou příčkou. Vrchní patro patří dětem, respektive dětským pokojům, zatímco technické místnosti našly své místo v suterénu, kde je také garáž.

Jelikož dům už před rekonstrukcí poměrně dobře zapadal do rázu okolí, využili architekti některé přítomné prvky, kterým jen vdechli nový život. Červená střecha byla ponechána, jen se vyčistila a díky zateplení byly zmenšeny její přesahy. Fasády zůstaly světlé a navazují na původní žulový sokl.

Interiér definují světlé tóny. Bílé stěny doplňuje dřevěná parketová podlaha. Ve světlých tónech se nese i kuchyňská linka a jsou přítomny také ve vrchních pokojích.