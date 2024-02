Kladenské nádraží z konce devatenáctého století půjde k zemi. Z letiště se bude jezdit k novostavbě

Uložit 0

Už pár měsíců se v Kladně diskutuje o tom, že by zdejší nádražní budova mohla jít k zemi. Nyní se Správa železnic definitivně rozhodla. Místo starého vlakového nádraží vznikne novostavba, na které se bude podílet studio Jakub Cigler Architekti. Nádraží je na trati mezi Prahou a středočeským Kladnem, jejíž součástí je i odbočka na letiště.

Státní společnost na kladenském nádraží už od minulého roku pracuje. Rozhodnutí o tom, že by se měla budova zbourat, ale přišlo až nyní. Správa železnic říká, že na místě provedla doplňkový průzkum, podle kterého je stavba v horším stavu, než se předpokládalo.

„V budově jsou odlišné základové poměry, byla zde zjištěna také přítomnost podzemní vody. Vzhledem k tomu bylo potřeba zvážit další možnosti, ze kterých se výstavba nové haly ukázala jako nejlepší řešení,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Foto: Správa železnic Pro novostavbu se Správa železnic rozhodla nyní

Současné nádraží není památkově chráněné, budova nicméně pochází z konce devatenáctého století. Znát ho mohou i ti, kdo do Kladna nikdy necestovali, několikrát se totiž objevilo v sérii filmových Básníků od Dušana Kleina. Podle původních plánů tu měly zůstat obvodové zdi, zbytek měl projít rekonstrukcí. Práce tu začaly především kvůli budování nové trati mezi Kladnem a Prahou, jejíž součástí by měla být také odbočka na pražské Letiště Václava Havla.

„Když se ukázal skutečný stav původní budovy, rozhodli jsme se s kolegy ve vedení města, že podpoříme nové, moderní a funkční řešení s nižší energetickou náročností, což může přinést i značné provozní úspory,“ vyjádřil podporu primátor města Milan Volf.

Město s variantou počítalo, v minulosti se však přiklánělo k řešení v podobě architektonické soutěže. Nakonec ale nedojde ani na ni. Správa železnic s Kladnem už zadaly zpracování studie nové nádražní budovy. Ta je podle Volfa kvalitní natolik, že naplňuje podmínku města, aby nové řešení mělo co nejvyšší architektonickou kvalitu.

Správa železnic oslovila studio Jakub Cigler Architekti, které by mělo připravit projektovou dokumentaci. Po ní bude vypsána soutěž na zhotovitele. Odbavovací hala by se zároveň měla postavit blíž podchodu.

To vše by se mělo stihnout právě včas na to, aby směrem na letiště vyjel ke konci desetiletí vlak. Modernizace trati mezi metropolí a středočeským městem je rozdělená na několik úseků. Loni začaly práce na dvou z nich – z Kladna do Kladna-Ostrovce a mezi Praha-Bubny a novou zastávkou Praha-Výstaviště. Na začátku letošního roku získala Správa železnic také stavební povolení pro modernizaci pražského Masarykova nádraží, kde by měla pro vlak na letiště přibýt nová kolej. Přestavba už začala.