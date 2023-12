Klíč k úspěchu? Správná komunikace, sen a vášeň, říká královna Pařížské Tamara Kotvalová

Uložit 0

„Začínali jsme celkem v krutém období. V květnu jsme otvírali, v červnu nás vykradli a v srpnu přišly povodně. Ale to přesně k podnikání patří, zkusit si i to dno,“ říká Tamara Kotvalová o začátcích svého luxusního impéria Carollinum, které postavila v Pařížské ulici. Na konferenci CzechCrunche Money Maker mluvila o tom, co jsou klíčové ingredience pro vybudování úspěšného byznysu. Stačí jen adrenalin? A co dál, když se firma rozjede? Pusťte si byznysové postřehy jedné z nejúspěšnějších podnikatelek v Česku.