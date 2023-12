Byznys – – 1 min čtení

Knihobot vykračuje z online světa. Holešovickou pobočku mění na své první seconhandové knihkupectví

Není to jen výdejna ani antikvariát, je to secondhandové knihkupectví. Do holešovické pobočky Knihobotu můžete vyrazit nakoupit i na Štědrý den.