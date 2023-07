Kofeinová bomba, která mate i rodiče. Multimiliardový nápoj Logana Paula a KSI bude vyšetřován

V regálech byste ho stěží přehlédli. A na sociálních sítích stejně tak, když od dvou z těch vůbec největších influencerů světa s desítkami milionů fanoušků dostává vskutku masivní promo. Na extrémně populární nápoj Prime, jehož hlavními tvářemi jsou Logan Paul a KSI, si teď ovšem posvítí americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), a to zejména kvůli příliš vysokému obsahu kofeinu. Problémem však spíš bude kampaň, kterou dvojice internetových hvězd od loňského roku vede.

Oba dva se proslavili na YouTubu, z něhož se odpíchli k dalším byznysovým aktivitám. Logan Paul se vedle moderování podcastu Impaulsive pustil do bojových sportů, aby si vyzkoušel box a poté začal účinkovat ve slavné wrestlingové organizaci WWE. Také to zkoušel v oblasti kryptoměn a NFT, za neúspěšný – a možná dokonce až podvodný – projekt CryptoZoo ovšem doteď čelí velké kritice.

KSI se tvorbě youtubových videí věnuje neustále, a to jak na svém kanálu, tak v rámci skupiny Sidemen. Také je boxerem a spoluzakladatelem boxerské organizace Misfits, která organizuje zápasy mezi ostatními influencery, respektive známými internetovými osobnostmi. Možná ale tím nejdůležitějším (a nejvýdělečnějším), co mají KSI a Logan Paul společného, je značka nápojů Prime.

Právě ta se ale teď dostala do hledáčku amerických institucí, respektive Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Žádost o prošetření nápojů vzešla od amerického senátora Charlese Schumera, který se obává negativních dopadů jejich přílišného pití na zdraví dětí, jež si velmi pravděpodobně z koláče zákazníků ukrajují ten největší díl. A hlavní roli má hrát obsah kofeinu v jednom balení.

Foto: Prime Hydratační nápoj vlevo, energetický nápoj vpravo

Tady ale přichází věc hodná většího vysvětlení. Když značka Prime loni vznikla, nejprve začala vyrábět a prodávat takzvané hydratační nápoje pro sportovce na bázi kokosové vody s elektrolyty, BCCA a nízkým obsahem cukru. A co je důležité, neobsahovaly žádný kofein. Později ale Prime představil energetické drinky, které na kofeinu už postaveny byly – a rozhodně ne na žádném zanedbatelném množství.

Ve srovnání s konkurenčními výrobky na trhu patří plechovky Prime Energy k těm silnějším, co se obsahu kofeinu týče. V jednom balení ho má být až 200 miligramů, což je zhruba dvojnásobek oproti plechovce Red Bullu (byť je nutné dodat, že se liší objem nápoje – 355 mililitrů versus 250 mililitrů). Na americkém trhu energetické nápoje od Primu překonávají i Monster, další velmi známou značku.

Stejně jako v řadě jiných zemích také ve Spojených státech se energetické nápoje nesmí prodávat dětem, respektive všem pod osmnáct let. A to Prime v rámci komunikace na sociálních sítích i na oficiálním webu uvádí v popisku, je ale poměrně pochopitelné, že si k nim neplnoletí stejně najdou přístup. Motivaci navíc mají o to větší, když jsou hlavními marketingovými tvářemi právě Logan Paul a KSI.

Obsah kofeinu ale nemusí být v celé kauze problém, byť je otázkou, na co kontroloři z Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv přijdou. Větší potíž nastává v propagaci obou nápojů – jak toho hydratačního, tak toho energetického. Oba mají totiž velmi podobnou etiketu i styl online komunikace, na což odkazuje i senátor Charles Schumer. Podle něj prý „rodiče neví, co svým dětem kupují“.

„Jednoduché vyhledávání na sociálních sítích s klíčovým slovem Prime vygeneruje ohromující množství sponzorovaného obsahu, tedy reklamu,“ napsal Schumer v dopisu pro FDA. „Uváděná tvrzení by měla být prošetřena, stejně jako složení a obsah kofeinu v energetickém nápoji Prime Energy,“ dodává.

𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄 𝐁𝐀𝐑𝐂̧𝐀 😏@primehydrate becomes the new Official Hydration Partner of FC Barcelona 🤝 #BarçaxPrime — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2023

Ať už je to ale jakkoliv, nikdo Primu nemůže upřít ohromný úspěch, který zaznamenal. Za debutový rok 2022 dosáhl na tržby okolo 250 milionů dolarů (5,4 miliardy korun), přičemž jen za letošní leden měl mít obrat okolo 45 milionů dolarů, tedy necelé jedné miliardy korun. Do toho se značka, kterou distribuuje skupina Congo Brands, angažuje i ve sportu – a nově se stala hlavním hydratačním partnerem fotbalové Barcelony.

V minulosti už navázala spolupráci také s anglickým Arsenalem, mimochodem oblíbeným fotbalovým týmem KSI, přičemž má velkou vizibilitu také v rámci UFC, nejslavnější zápasnické organizace planety. Ostatně sponzoruje i dva úspěšné bojovníky, Israela Adesanyau a Alexandera Volkanovského. Dále pronikla do nejvyšší baseballové ligy MLB, kde je partnerem týmu Los Angeles Dodgers.

Dlouhou dobu nápoje byly dostupné jen ve Spojených státech, odkud pochází Logan Paul, respektive ve Velké Británii, tedy místě, kde se narodil KSI. Nedávno ale značka zahájila i vstup na evropské trhy a je dostupná v Německu, Dánsku, Norsku a Španělsku. Prodává se také v Česku, konkrétně přes e-shop Candy Life, ten pro CzechCrunch ovšem odmítl komentovat, jak se Primu na tuzemském trhu daří.