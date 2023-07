Logan Paul a KSI nově hrají s Barcelonou. Začal ji sponzorovat jejich miliardový nápoj Prime

Logan Paul je možná kontroverzním influencerem, okolo kterého se stále vznáší aura kryptopodvodníka, nikdo mu ale nemůže upřít to, jak schopný je v marketingu – a jakým způsobem spolu s KSI, další výraznou internetovou celebritou, dostal na vrchol hydratační nápoj Prime, jehož jsou oba tváří. Za rok a půl se s ním dokázali prodrat mezi známá jména světového sportu a teď navazují spolupráci s fotbalovou Barcelonou.

Představení nové spolupráce oba influenceři sehráli chytře. Logan Paul svého byznysového parťáka KSI přivedl do útrob stadionu Barcelony, aby mu ukázal, že pro Prime sehnal nového partnera. KSI zpočátku moc nechápal, proč musí podporovat právě slavné Blaugranas, když už od loňského července sponzorují anglický Arsenal, kterému fandí. „My ale potřebujeme vítěze, šampiony,“ reagoval Paul.

Poměrně zřejmě tím upozornil na fakt, že Arsenalu se po stránce velkých vítězství příliš nedaří. Na to mu KSI odvětil, co zrovna on „může vědět o vítězství“, čímž zase reagoval na jejich poslední, na youtubové scéně ostře sledovaný zápas v boxu, který Paul prohrál. To bylo v době, kdy se oba ještě neměli rádi a byli rivalové. Odhalení nového partnera pro svůj hydratační nápoj sehráli tak, aby bylo virální. A to se podařilo.

Partnerství s FC Barcelonou je dalším dílkem do skládačky spoluprací, které rychle rostoucí značka Prime uzavřela. Hned po zmíněném Arsenalu, největší organizaci pořádající souboje ve smíšeném bojovém umění UFC, baseballovém týmu Los Angeles Dodgers a dvojici zápasníků v MMA Israelu Adesanyovi a Alexanderu Volkanovském. U všech jmen se pak profiluje jako hlavní dodavatel hydratačních nápojů.

„Jsme hrdí na to, že můžeme podepsat sponzorskou smlouvu s Prime, která má velkou mezinárodní projekci. Pro klub je to zároveň strategická dohoda, která pomůže navázat kontakt s mladším publikem po celém světě,“ uvádí Juli Guiu, viceprezident marketingu v Barceloně, se kterým bylo dohodnuto, že produkty Primu budou viditelné na lavičkách během zápasů i tréninků včetně útrob stadionu Palau Blaugrana (nikoliv Spotify Camp Nou).

Že může jít o zajímavé marketingové spojení, je zřejmé už na první pohled. Ačkoliv už Barça nedominuje tak jako v dobách, kdy za ni hrál ještě Lionel Messi, a stále řeší své finanční problémy, stále je považována za klub s obrovskou tradicí a miliony fanoušků. Prime jí tak pomůže oslovit ještě širší cílovou skupinu zejména mladých lidí, kteří na internetu naopak sledují hlavně oba influencery.

Pro Prime jde naopak o důležité rozšíření na poli fotbalu, který se stává čím dál oblíbenějším také v zámoří. Ostatně i díky zmíněnému Messimu, který podepsal smlouvu s americkým Interem Miami. Ruku v ruce s novou spoluprací půjdou i tržby hydratačního nápoje, které jen za loňský, debutový rok dosáhly na hranici 250 milionů dolarů (5,4 miliardy korun), přičemž za letošní leden Prime dosáhl na obrat 45 milionů dolarů, tedy necelou miliardu korun.

Nápoje, distribuované pod hlavičkou skupiny Congo Brands, jsou nicméně stále dostupné hlavně v USA a ve Velké Británii, byť už si pomalu razí cestu i na pulty prodejen v kontinentální Evropě. Nedávno značka oficiálně vstoupila do Německa, Dánska, Norska a Španělska, tudíž lze očekávat, že ceny za jednu půllitrovou lahev nebudou v přeprodejích tak vysoké jako doteď – například v Česku lze narazit i na cenu okolo 300 korun. Běžně ale stojí zhruba dva dolary.

Prime má tak našlápnuto k opravdu velkým úspěchům, co se nápojů pro sportovce a aktivní lidi týče. Logan Paul a KSI mají dokonce tak vysoké ambice, že chtějí jednoho dne v prodejích předběhnout i takového obra, jakým je Red Bull. Rojí se ovšem názory, že minimálně pro Logana Paula je Prime jen krycím artiklem pro jeho kauzy, zejména pak tu z kryptoměnového světa, které souvisí s projektem CryptoZoo. O tom lépe mluví investigativní youtuber Coffeezilla.