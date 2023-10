Kofola rozšířila své portfolio o hliněné nádoby, které šetří vodu. Ve firmě koupila podíl za milion

Prý je to nejlepší zavlažovací systém na světě. Používali ho už minimálně dvě stě let před naším letopočtem a ukazuje, že v jednoduchosti je nejen krása, ale také um. Jde o velké keramické nádoby, které se používají k řízenému zavlažování pěstovaných rostlin. V Česku je vyrábí krnovská firma, která se jmenuje po samotné nádobě – Zahradní Olla. Teď do ní zainvestovala také Kofola.

Nápojářská společnost Jannise Samarase poskytla malé krnovské firmě úvěr v řádu statisíců korun. A to v rámci svého inkubátoru, jehož cílem je podporovat startupové a udržitelné projekty. Nyní Kofola koupila ve firmě také podíl za zhruba jeden milion korun, a drží tak 34 procent. „Pro starobylou a naprosto revoluční technologii zavlažování pomocí hliněných nádob jsme se nadchli. Pochází z Krnova, stejně jako Kofola, navíc jde o velmi efektivní způsob distribuce vody rostlinám,“ uvedl Samaras.

Olla funguje tak, že se celá nádoba až po hrdlo umístí do záhonu a naplní se vodou. Kapalina pak vzlíná skrze keramické stěny do okolní zeminy, a tím ji zvlhčuje, což vycítí i rostliny vysázené okolo. Ty nasměrují svůj kořenový systém k nádobě a celou ji obrostou. Potom vlásečnicovými kořínky sají vodu ze stěny.

Foto: Zahradní Olla Olla je keramická nádoba, která pomáhá se zdrojem vody pro rostliny

Vtip je v tom, že rostlina dostane přesně tolik, kolik potřebuje. Ani víc, ani míň. To všechno šetří vodu – podle typu rostliny od šedesáti až do devadesáti procent. Navíc to znamená také úlevu, protože člověk nemusí tak často zalévat. Benefitem je omezení plevele, plísní a škůdců a minimální uhlíková stopa. „Princip, na kterém řízení zavlažování pomocí hliněné nádoby funguje, je velmi prostý. Dochází k němu díky fyzikálním zákonitostem a vlastnostem hlíny, tedy materiálu, ze kterého je nádoba vyrobena,“ říká Šárka Boček, která firmu založila společně s výtvarníkem Karlem Dufkem.

Kofola věří, že keramické nádoby mají budoucnost. Minimálně proto, že je po nich opakovaně větší poptávka, než jakou je krnovská firma schopna uspokojit. Nyní se Zahradní Olla přestěhuje do dílen v areálu Kofoly, kde si bude pronajímat prostory. „Během léta jsme dospěli k zásadnímu rozhodnutí zakoupit novou, větší vypalovací pec, která nám umožní navýšit produkci a nachystat dostatečné skladové zásoby na příští jaro,“ uvádí Boček.

Kofola si chce hliněné nádoby i sama ozkoušet, a to na svých pozemcích, kde pěstuje bylinky pro další svoji firmu, bylinné čaje Leros. Olla se dá totiž použít prakticky všude. Hodí se do komunitních a městských zahrad i pro běžné zahrádkáře, chalupáře a drobné pěstitele. Používat se může i ve větších květináčích.

Zahradní Olla také plánuje zavést možnost platby v eurech, nádoby totiž hojně objednávají i na Slovensku. V plánu je spustit anglickou verzi webových stránek a e-shopu a zaměřit se také na spolupráci s obcemi nebo základními a mateřskými školami. Podle Boček se žáci a studenti mohou na nádobách naučit nejen to, jak funguje a jak se provozuje zahrada, ale dozvědí se, co je třeba kapilární jev.