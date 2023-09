Kolekci pro zahájení olympijských her v Paříži navrhne Jan Černý. Mám k tomu respekt, říká

Kolekci oblečení pro zahájení olympijských her v Paříži navrhne Jan Černý

Holínky, tradiční modrotisk, barevné klobouky či bundy se zlatou podšívkou. Kolekce pro české olympioniky, které od roku 2009 vznikají ve spolupráci se značkou Alpine Pro, pravidelně budí spoustu emocí. Letos zaujala ještě před tím, než Český olympijský výbor zveřejnil její podobu. Navrhne ji totiž designér Jan Černý, který u nás patří k nejvyhledávanějším módním návrhářům současnosti.

Jan Černý upoutal pozornost módního světa díky spolupráci s firmou Moleda, když se postaral o redesign ikonických bot Prestige. V roce 2020 se stal novým kreativním ředitelem českého výrobce kožené a kožešinové módy Kara a má za sebou také zářez v podobě stáže v pánské divizi luxusního módního domu Louis Vuitton.

Jeho přístup čerstvě zaujal i Český olympijský výbor, který ho oslovil pro vytvoření zahajovací kolekce v Paříži. „Honza Černý je renomovaný mladý návrhář, má vše před sebou a jsme přesvědčení, že udělá maximum pro to, abychom při slavnostním zahájení her v Paříži uspěli. Aby se v kolekci dobře cítili čeští sportovci, ale aby oslovila svět,“ dodává Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Foto: Český olympijský výbor Jan Černý a Jiří Kejval

Kolekce vzniká jako již tradičně ve spolupráci s oficiálním partnerem českého olympijského týmu Alpine Pro, jehož majitel a zakladatel Václav Hrbek říká, že se snaží s každou novou kolekcí především upoutat pozornost. Ať už šlo třeba o holínky do deštivého Londýna, které se tam tehdy vyprodaly, nebo o modrotisk do Tokia. „I v Paříži chceme zaujmout odpovídajícím stylem, proto jsme vsadili na spolupráci s Janem Černým.“

A jak bude oblečení pro slavnostní zahájení vypadat? „Bude to úplně jedinečná věc. Během rešerše jsem nenašel podobný přístup k navrhování ani v Česku, ani v zahraničí. Proces tvorby je pro mě velmi intenzivní. Najednou musím shluknout všechno, co umím, do jediného outfitu, který bude reprezentovat celou zem. Cítím velkou zodpovědnost, mám k tomu respekt,“ říká k počinu sám designér.

Kolekce světlo světa teprve spatří, olympijský výbor ale slibuje, že sportovci v klasickém obleku na slavnostní zahájení rozhodně nepůjdou – což by ostatně nikdo vzhledem k zapojení Jana Černého ani nečekal. Podoba kolekce se ukáže až příští rok. Na podzim ale Český olympijský tým a Alpine Pro předvedou kolekci oblečení pro každodenní nošení během olympijských her na sportovištích i ve volném čase.

„Tu připravuje naše návrhářka Veronika Paulenová a do výběru materiálů, střihů, součástí vybavení i celkové podoby promlouvají jako obvykle samotní sportovci tak, aby jim vše co nejvíce vyhovovalo. Část této kolekce bude samozřejmě také dostupná pro fanoušky,“ doplňuje Hrbek.

Pro zimní olympijské hry v Pekingu, které proběhly v roce 2022, navrhli kolekci česká návrhářka a návrhář Alpine Pro Veronika Paulenová a Patrik Nábělek. Zapracovali do ní nejnovější nanomateriály, jejichž vývoji se dlouhodobě věnují vědci na Technické univerzitě v Liberci.

Módní světem ale o něco více rezonovala kolekce pro tokijskou olympiádu, kterou vytvořila návrhářka Zuzana Osako. Spojila v ní estetiku tradičního českého folklóru s národními barvami a japonským vlivem, přičemž jako spojnici obou kultur zvolila zmíněný modrotisk.