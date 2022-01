Ve světě leasingových společností se formuje nový gigant. Vznikne spojením ALD, což je divize francouzské banky Société Générale zaměřená na tento způsob prodeje aut, a společnosti LeasePlan. ALD za ni zaplatí 4,9 miliardy eur, nová firma bude mít po fúzi k dispozici 3,5 milionu vozidel. A automobilové novinky hlásí i Komerční banka, která pod Société Générale také spadá. Ta do své flotily nakupuje 131 elektrických vozů Škoda Enyaq.

Již posvěcená transakce za v přepočtu přes 120 miliard korun slibuje vznik nové společnosti pojmenované NewALD. Ve sloučeném podniku má Société Générale v plánu držet většinový podíl ve výši 53 procent, přičemž podíl akcionářů LeasePlan by činil 30,75 procenta.

ALD v současné době operuje ve 43 zemích světa a její flotila tvoří přibližně 1,7 milionu vozidel. Po spojení s LeasePlan působícím ve 30 zemích, mimo jiné i v České republice, by se měl počet vozů vyšplhat na 3,5 milionu rozesetých po celém světě. Ve flotile společnosti by přitom neměly chybět ani takové specialitky, jako je model One od Lightyearu, kterých má LeasePlan objednáno na pět tisíc.

Mezi cíle nově vzniklého podniku patří snaha digitalizovat své leasingové služby a nadále zdokonalovat jejich kvalitu v B2B, B2C a i B2E sektorech (pro klienty z řad podniků, koncových zákazníků a zaměstnanců, pozn. red.). Třetím důležitým bodem je snaha o urychlení přechodu na nízkoemisní a udržitelnou mobilitu, tedy nabídka převážně elektrifikovaných automobilů.

Elektrická Škoda Enyaq iV Foto: Škoda Auto

S elektrifikací je spojena také nová iniciativa samotné Komerční banky, která je součástí skupiny Société Générale od roku 2001. Komerčka má v plánu postupně přeměnit flotilu svých vozů na bezemisní, a to nákupem elektromobilů Škoda Enyaq iV, které by měly být zaměstnancům k dispozici nejen k pracovním účelům.

Komerční banka nakoupí celkem 131 kusů tohoto vozu a v Praze a dalších regionech vybuduje 170 míst, kde bude možné elektrické vozy dobíjet. Toto rozhodnutí je v souladu s cílem postupně snižovat uhlíkovou stopu banky a v roce 2026 dosáhnout uhlíkové neutrality.

„Téma udržitelnosti a s ním spojené snižování uhlíkových emisí bereme v KB vážně a postupně ho promítáme do všech oblastí našeho podnikání. Po řadě úspěšně fungujících projektů na podporu snížení spotřeby energie či materiálu v kancelářích a na pobočkách tak nyní nastal ideální čas věnovat pozornost ekologičtější dopravě našich zaměstnanců,“ říká Jan Juchelka, CEO Komerční banky.

Podle Jiřího Maláčka, vedoucího českého zastoupení automobilky Škoda Auto, která bude Komerční bance elektromobily dodávat, se v České republice jedná o první podobně rozsáhlý tendr na modernizaci vozové flotily v privátním sektoru

V barvách Komerční banky budou jezdit Enyaqy ve verzi iV 60 s baterií o kapacitě 62 kWh a výkonem 132 kW. Modernizace flotily by měla proběhnout ve dvou etapách s přihlédnutím k rychlosti výstavby nových dobíjecích stanic. U nich budou navíc zaměstnanci moci nabíjet i své osobní elektromobily.

Zápůjčky vozidel budou probíhat prostřednictvím speciálně vytvořeného rezervačního systému, který jim bude vozy s bezklíčovým přístupem přidělovat v návaznosti na nabití baterie, délku jízdy a další faktory.