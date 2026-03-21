Konec dvacetileté éry v J&T Bance. Štěpána Ašera nahradí zkušený finančník od konkurence
Štěpán Ašer po 20 letech opouští čelo J&T Banky. Od července ho nahradí Slavomír Beňa, bankéř se zkušenostmi z vedení UniCredit či HVB.
J&T Banka hlásí zásadní personální změnu. Po dvou dekádách, kdy v jejím čele stál Štěpán Ašer, dochází k plánovanému střídání stráží. Od 1. července 2026 se novým generálním ředitelem stane Slavomír Beňa. Ten do banky přichází s úkolem navázat na dosavadní růst a posílit mezinárodní ambice instituce, která se zaměřuje na privátní bankovnictví a investice pro movité klienty. Pro Ašera, který banku vedl od roku 2006, jde o završení procesu předávání vedení, na který se banka připravovala několik let.
Slavomír Beňa se ve finančním světě pohybuje přes 25 let. Do J&T přichází z česko-slovenské UniCredit Bank, kde naposledy působil jako místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele. Své zkušenosti sbíral také na trzích v Rakousku, Srbsku či Slovinsku. „Věříme, že úkolem banky naší velikosti není jen nabídnout dobré produkty — ale dokázat rozpoznat příležitosti dříve, než se stanou mainstreamem,“ uvedl odcházející Ašer. Beňa by měl po schválení ze strany ČNB usednout i v představenstvu banky.
J&T Banka, která je součástí holdingu J&T Finance Group SE, se dlouhodobě profiluje v oblasti multigenerační správy majetku a specializovaného financování realitních projektů či akvizic. Kromě Česka a Slovenska působí také v Chorvatsku a Německu. „V posledních letech jsme vědomě a systematicky posilovali manažerský tým banky a připravovali podmínky pro přechod na další generaci vedení,“ dodal Igor Kováč, člen její dozorčí rady.