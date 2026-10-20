Konec nakupování nových sluchátek. Tuhle vychytávku si opravíte sami, i když doslouží baterie
Většina výrobců sází na to, že si koupíte nová. Fairphone jde proti proudu: baterii ve sluchátkách vyměníte za méně než minutu, a to i bez šroubováku.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
U bezdrátových sluchátek může být problém i tak malá součástka, jako je baterie. Když po několika letech přestane fungovat, u řady modelů výměna není jednoduchá a někdy ani možná. Výsledkem je často nákup nového páru, přestože zbytek zařízení by mohl fungovat bez problémů. Nizozemská značka Fairphone se rozhodla jít jinou cestou.
Její novinka Fairbuds 2 je navržena tak, aby si uživatelé mohli vyměnit celkem sedm součástek, mezi něž patří i baterie v obou sluchátkách a v nabíjecím pouzdře. Až tedy akumulátor doslouží, není třeba sluchátka posílat do věčných lovišť (do elektroodpadu). Výměna baterie v samotném sluchátku zabere méně než minutu a obejde se bez nářadí, stejně tak výměna baterie v pouzdře – žádné páčení plastů ani souboj s lepidlem. Stačí zařízení otevřít, vyměnit součástku a poslouchat dál.
Fairphone prodává náhradní díly přímo na svém webu. Sada baterií pro obě sluchátka stojí 9,95 eura (zhruba 250 korun), náhradní baterie do pouzdra vyjde na 12,95 eura (asi 325 korun). Samostatně lze pořídit také náhradní sluchátko, takže ani jeho ztráta nemusí automaticky znamenat nákup celého nového páru, který vyjde na 119 eur, tedy něco málo pod tři tisíce korun. Objednat jej lze přes jejich e-shop i do Česka.
Fairbuds 2 mají oproti první generaci sluchátek nový design s nožičkami, podobný tomu, který znají uživatelé AirPodů od Applu. Nabíjecí pouzdro je ve srovnání s předchůdcem o 37 procent menší a o 32 procent lehčí. Zlepšila se také výdrž: zatímco první generace nabízela s pouzdrem až 26 hodin přehrávání, novinka zvládne až 40 hodin.
Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití až osm hodin, pokud je vypnuté aktivní potlačení hluku. S jeho zapnutím se výdrž zkrátí na šest hodin. Pouzdro se tak hodí nejen na cestování, ale i pro ty, kteří si sluchátka během dne nechtějí neustále hlídat. O zvuk se pak starají 11milimetrové dynamické repráky z biocelulózy a gadget si poradí i s potlačením hluku.
Opravitelnost každopádně není u nizozemské značky žádnou novinkou. Stejný přístup uplatňuje také u svých telefonů a větších náhlavních sluchátek Fairbuds XL. I u nich uživatelé mohou vyměnit jen jeden konkrétní díl. A šetřit tak peníze i planetu.