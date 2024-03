Konec Revoluční ulice dostane levitující kvádr. Nová budova má ukázat vyspělost Prahy, říká RSJ

Uložit 0

Málokdo už pamatuje to místo jinak. Tam, kde končí v Praze 1 Revoluční ulice a začíná Štefánikův most, je nedokončený prostor. Zbyl tam poté, co za druhé světové války zmizely Eliščiny lázně. Dům sem ale patří. Na spadnutí už byla stavba podle návrhu Evy Jiřičné, nakonec skupina RSJ, jíž pozemek patří, uspořádala architektonickou soutěž. A Revoluční by tak měl zakončit levitující kvádr.

Na rohu Revoluční by se měla tyčit stavba, vedle které se jakoby vznese druhá budova nad vedlejší barokní budovu v ulici Lannova. Navrhl ji česko-francouzský tandem ve složení Peer collective a Studio Muoto. Uvnitř obou z nich vzniknou byty. „Revoluční je velmi hlučná a úzká. Není vhodná pro byty. Jsou proto umístěné v levitující budově s výhledem na řeku. Okna jsou na sever, tím pádem mohou být i větší. V druhé budově, která se má stát moderní věží lokality, jsou také byty,“ uvedl předseda poroty Winy Maas z nizozemského ateliéru MVDRV, který hostuje na Fakultě architektury ČVUT.

Objekt levituje díky dvěma bodům. První je právě moderní věž, druhým pak výtahová věž na druhé straně. Pod domem pak vzniká pasáž. „Levitující dům zaujal originalitou a velkorysou pasáží s širokými možnostmi společenského dění, které v místě tolik chybí,“ uvedl Winy Maas.

Vlastník pozemku a investor budoucí stavby, skupina RSJ, chce novou stavbou vytvořit další kvalitní architekturu světového významu a zopakovat tak příběh Tančícího domu. Ten má podobný osud. I on nahradil dům zničený za války a také stojí na prahu mostu, a sice Jiráskova, o něco níž proti toku Vltavy. Navázat má ale také na všechny významné budovy, které stojí podél řeky, ať už jde o Národní divadlo, Rudolfinum, Intercontinental, UMPRUM či budoucí Vltavskou filharmonii.

Foto: RSJ Projekt počítá také s veřejnou pasáží

„Pozemek se skládá ze dvou parcel, které jsme se snažili propojit. Přišli jsme tedy s hmotovým řešením, které se hodně otevírá směrem k řece,“ říká architekt z brněnského studia Peer collective Daniel Struhařík k domu, který by mohl stát zhruba za tři roky.

Místo je podle RSJ jedinečné, i proto byla cesta k finálnímu návrhu tak dlouhá. „Naším společným cílem je tuto část města oživit a vytvořit zde jedinečnou budovu, která bude známkou vyspělosti Prahy,“ komentoval výsledek soutěže Jakub Mikulášek z RSJ. Následovat by nyní měla debata s městskou částí, hlavním městem, památkáři a také obyvateli sousedního domu o budoucí výstavbě. Návrh byl podle něj skvělý v tom, že vtahuje do prostoru barokní budovu a otevírá celý prostor.

Porotu nejvíce zaujalo právě to, že v návrhu zůstalo místo pro veřejný prostor v podobě pasáže, kde mohou být různé obchody či služby. „V místě je velká historická tradice, chtěli jsme to doplnit moderní budovou s pasáží, které jsou v Praze hojně zastoupené. Je to tedy centrální bod našeho projektu. Pasáž je metaforický most mezi minulostí a modernitou, je ale také praktická, protože právě na ní stojí levitující objekt,“ dodal architekt Gilles Delalex ze studia Muoto.

Debata ale poběží i nad využitím již zmíněného barokního domu, nad kterým by nová výstavba měla částečně vzniknout. Ten nyní využívají Pražské služby. RSJ by nicméně v budově ráda viděla kulturní či vzdělávací centrum.

„Představujeme návrh, který je v souladu s urbanistickým plánem města, nabídne společenské i kulturní příležitosti a bude vítaným místem jak místních obyvatel, tak turistů,“ dodává řídící partner investiční skupiny Libor Winkler.

Plány na zastavění pozemku na konci Revoluční ulice existují už od konce druhé světové války. Nejdál byl zatím návrh česko-britské architektky Evy Jiřičné, se kterým RSJ počítala zhruba posledních deset let. Jiřičná měla v plánu navázat na svého učitele, architekta Jaroslava Fragnera. Ten navrhoval Palác Merkur, který stojí přes ulici. Nakonec se ale loni investiční skupina rozhodla uspořádat mezinárodní architektonickou soutěž. Přihlásilo se do ní přes osmdesát studií.

Foto: RSJ Dům tvoří kvádr a levitující budova

Rok předtím projektu ustoupil novorenesanční dům, který stál v Revoluční ulici hned vedle. Nebyl památkově chráněný a RSJ demoliční výměr přebrala po předchozím majiteli i s kupovaným pozemkem.

Výstavba nového projektu by měla jít ruku v ruce s projektem takzvaného Hradebního korza. To je pás významných ulic, který se táhne právě od Revoluční přes náměstí Republiky, Na Příkopě, ulici 28. října až po Jungmannovo náměstí. Ulice by měly projít jakýmsi faceliftem, který by z nich udělal důstojné místo.