Královno, nechcete si zahrát s Jamesem Bondem? Jak Alžběta II. natáčela úspěšný olympijský klip

Píše se rok 2012 a Londýn se připravuje na pořádání letních olympijských her. Úvodní ceremoniál, kterým se snaží každé pořádající město zaperlit, má na starosti oscarový režisér Danny Boyle. Jeho tým dostal nápad, že by královnina dvojnice mohla na zahájení her seskočit spolu s Jamesem Bondem padákem. Nakonec se ale do populární scény, která obletěla svět, nechala angažovat sama panovnice. Vzpomíná na to ve své nové knize o Alžbětě II. spisovatel Craig Brown.

Od schůzky s královninou komornou Angelou Kellyovou a zástupcem královnina tajemníka Edwardem Youngem v britském Buckinghamském paláci čekal režisér Danny Boyle pouze radu, jak mají obléct dvojnici královny do připravovaného klipu. Odcházel ovšem s informací, která ho podle zúčastněných málem srazila ze židle. Dvojnice nebude, královna Alžběta II. se rozhodla ve filmu zahrát sama.

Na celé natáčení s královnou vzpomíná britský spisovatel Craig Brown ve své nové knize o Alžbětě II., která má vyjít koncem letošního léta. O některé kapitoly se autor v předstihu podělil s britským deníkem Daily Mail. Podle nich to měla být právě královnina komorná Angela Kellyová, kterou napadlo se královny zeptat, zdali by si nechtěla ve videu zahrát sama. Odpověď byla překvapivě pozitivní. Alžběta II. měla po nabídce hned skočit.

„Kdyby řekla ne, tak by to tím skončilo. Běžela jsem nahoru a královna měla naštěstí zrovna čas, tak jsem se jí zeptala, jestli by se chtěla jako překvapení objevit při zahajovacím ceremoniálu olympiády. Velmi jí to pobavilo a okamžitě souhlasila. Pak jsem se jí zeptala, jestli by chtěla v klipu mluvit. Bez zaváhání odpověděla, že samozřejmě musí něco říct, konec konců jí přeci Bond přijde zachránit,“ cituje komornou Daily Mail.

Scénář šestiminutového videa, které má do dnešního dne na oficiálním youtubovém kanálu olympijských her přes 74 milionů zhlédnutí a v ten večer ho viděli miliony lidí živě v televizi, byl jednoduchý. James Bond, kterého hraje jeho tehdejší filmový představitel Daniel Craig, přijede typickým londýnským taxíkem do Buckinghamského paláce. Na chodbě přeskočí královniny dva psíky, legendární Corgi, a Paul Whybrew, opravdový královnin komorník, ho uvede k panovnici.

Té zprvu není vidět do obličeje, u stolu dokončuje korespondenci. To byl mimochodem podle Browna nápad samotné královny – že bude v prvním záběru zabírána zezadu, aby nebylo vidět, zda jde o pravdu o ni, nebo o dvojnici. Poté, co Bond zakašle aby na sebe upozornil, se královna otočí a pozdraví ho: „Dobrý večer, pane Bonde.“

Následně společně nastoupí na zahradě královského paláce do helikoptéry a obletí všechny londýnské pamětihodnosti. Nakonec z vrtulníku seskočí na Olympijský stadion s padákem připomínajícím britskou vlajku a dopadnou přímo do úvodu zahájení olympiády. Ve chvíli, kdy z helikoptéry herci vyskočili, film skončil a nad stadionem se objevila skutečná helikoptéra, ze které vyskočili opravdoví kaskadéři.

Královninu souhlasu s natáčením zřejmě napomohlo i to, že filmy s Jamesem Bondem znala. I větu, kterou řekla, si vybrala s odkazem na ně. „Dobrý večer“ totiž Bondovi v řadě filmů přesně takhle přejí jeho protivníci. Samotné natáčení jí podle režiséra Boyleho velmi šlo a vše zvládla zahrát takzvaně na první dobrou. Zároveň se velmi starala o to, aby si natáčení v paláci užili její vlastní zaměstnanci.

Pikantní na historce s natáčením je i to, že o něm skoro nikdo nevěděl, a to ani členové královniny nejbližší rodiny. Seb Coe, tehdejší šéf organizačního výboru pro olympiádu v Londýně, seděl na zahájení olympiády vedle princů Charlese, Williama a Harryho. Tehdy pro The Times popsal, že ve chvíli, kdy se na plátně objevili královnini psi, se princ Charles začal nervózně usmívat. Když se královna ve filmu otočila směrem ke kameře, princ už doslova „řval smíchy“. Ve chvíli, kdy dvojnice vyskočila z helikoptéry, se vedle Coea ozvali princové William a Harry, kteří začali společně křičet: „Pojď babi, pojď!“

Pozitivně královnino účinkování na olympiádě podle Coea přijala také veřejnost, což bylo důležité i pro samotnou královnu. Do té doby totiž nebylo vůbec zvykem, že by se takto prezentovala. A už vůbec, že by se cokoliv „zábavného“ natáčelo v Buckinghamském paláci. Lord Janvrin, královnin osobní tajemník mezi lety 1999 a 2007 pro Daily Mail řekl, že dokud žila Alžbětina matka, nic takového by se zřejmě nenatočilo.

„Jednoduše proto, že by si královna myslela, že by to její matka neschválila, protože by měla pocit, že to je trochu nedůstojné,“ uvedl Lord Janvrin. Královna matka ale zemřela v roce 2002. V následujícím desetiletí svět objevil sociální sítě a královská rodina musela, jako už po několikáté v posledních třiceti letech, změnit způsob komunikování s veřejností. A tak svět mohl spatřit i jinou stránku britské panovnice. Video pro olympiádu totiž nezůstalo posledním královniným počinem na poli kinematografie.

O deset let později, u příležitosti sedmdesátého výročí své vlády, pozvala na čaj a toast s marmeládou medvídka Paddingtona, legendární postavičku ze slavné kreslené pohádky pro děti. Dvouapůlminutový skeč, ve kterém animovaného Paddingtona naklíčovali, natočila královna společně s BBC jako součást velkých oslav. Video vznikalo na hradě Windsor zhruba půl dne a o natáčení opět nevěděl nikdo z královniny rodiny.

Alžběta v něm prozradí medvídkovi, že má také jako on ráda sendviče s marmeládou a zatímco on si je dává do klobouku, ona je nosí ve své kabelce. Paddington následně čaj vyleje a zamaže královského komořího. Pak královně popřeje šťastné výročí. „Její veličenstvo královna je známá pro svůj smysl pro humor. Takže není překvapením, že se rozhodla účinkovat ve videu. Zajímalo jí samotné natáčení i následný animační proces a příležitost pozvat slavného medvídka zněla příliš zábavně na to, aby ji bylo možné vynechat,“ komentoval video při jeho uvedení palác.

„Královna měla ve scénáři mnohem více vět, částečně také proto, že bylo levnější točit ji, jak mluví, než animovat medvídka. Ale zahrála to skvěle a očividně ji to bavilo. I když to nebylo lehké, Paddington samozřejmě při natáčení nebyl v místnosti, takže technicky to byl od ní úžasný výstup,“ řekl serveu New York Post Frank Cottrell-Boyce, spoluautor scénáře.

Stejně jako video z olympiády, také skeč s Paddingtonem se stal velmi populární. Na youtubové stránce paláce má dosud 21 milionů přehrání. Bohužel šlo ale o poslední filmovou roli jejího veličenstva. V září stejného roku se její životní i filmové kapitoly na Zemi uzavřely.