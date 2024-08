Království zlata, stříbra a krypta se zachvělo. I tak utržilo tři miliardy a vydělalo 115 milionů

Uložit 0

Česká národní banka poslední dva roky mohutně hromadí zlato, má ho v rezervách už přes 40 tun, přitom ještě v roce 2020 to bylo pouhých 7,8 tuny. Jde o součást strategie větší diverzifikace deviz. A zatímco v roce 2022, když s nákupy – po nástupu guvernéra Aleše Michla – ČNB začala, si zlato ve velkém kupovali i běžní čeští investoři, loni se situace otočila: zájem laické veřejnosti na rozdíl od centrálních bankéřů opadl. Vyplývá to z hospodářských výsledků největšího prodejce zlatých a stříbrných cihliček v Česku, společnosti Golden Gate, která spadá do byznysového impéria investiční skupiny Miton.

Golden Gate, která má po Česku a Slovensku síť více než šesti desítek kanceláří a pracuje pro ni několik set prodejců a finančních poradců, zažívala během covidové pandemie, příznačně, zlaté časy. Jestliže v roce 2019 utržila 1,9 miliardy korun, o rok později to už bylo 4,5 miliardy a předloni dokonce 6,5 miliardy. Roli sehrály nejprve nízké úrokové sazby a fakt, že lidé v covidu neměli zač utrácet, což prospělo různým investičním projektům, s nástupem inflace a války na Ukrajině zase zlato potvrdilo pozici jistoty v nejistých časech.

Jenže loni přišlo výrazné ochlazení. A stejně jako opadl zájem o byty, klesly i nákupy zlata českými domácnostmi. Obrat Golden Gate šel dolů z 6,5 miliardy na 3,1 miliardy a adekvátně tomu se snížil i čistý zisk: předloni činil bezmála 290 milionů, v roce 2023 už „jen“ 115 milionů. Meziroční pololetní vývoj tržeb letos je podle informací CzechCrunche na úrovni loňského roku.

„Rok 2023 rekordním nebyl, ale přesto jej považujeme za úspěšný… Konkrétně si naši klienti zakoupili 18,28 tuny stříbra, 1 201 kilogramů zlata a 19 kilogramů platiny. Oproti předchozímu roku jde o pokles, s ním se však musely potýkat trhy v celé Evropě, především v tradičně silném Německu, kde došlo ke snížení maloobchodní poptávky o 75 procent,“ píše společnost ve své výroční zprávě.

Investování do zlata patří ke konzervativním způsobům spoření. Jeho cena má tendenci růst hlavně v časech neklidu, což platí o posledních několika letech. Za uplynulých 25 let zlato posílilo 7,5krát z 330 dolarů za unci na nynějších zhruba 2,5 tisíce dolarů. Akciový index S&P 500, který sleduje pět set největších amerických firem, za stejnou dobu přidal na ceně jen 400 procent, technologický index Nasdaq 100 šel vzhůru čtrnáctkrát.

Golden Gate svým klientům, kterých má přes 70 tisíc, prodává kovy ve formě cihliček či mincí s typickou přirážkou oproti ceně na burzách, protože musí započítat například poplatky slévárnám a také svou marži. Kromě prodeje zákazníkům garantuje i odkup. Nynější propad zájmu ale není při bližším pohledu tak drastický – spíš se poptávka klientů vrátila tam, kde by byla, kdyby nevystřelila během covidu, a pak ještě neposílila při nástupu ekonomické krize. Společnost v roce 2021 naskočila i na vlnu kryptoměn – a kromě klasického zlata nabízí i bitcoiny, nově dokonce také ethereum.

Že bývají ceny pro ty, kteří nakupují přes Golden Gate a další české prostředníky, zbytečně vyšší, zaznívá ale z úst některých investorů. V loňském rozhovoru pro CzechCrunch upozornil na nepřehlednou situaci s investicemi do stříbra například Vladimír Brůna, který paradoxně Golden Gate několik let vedl a pomáhal ho zakladatelům a skupině Miton budovat: „Doporučuju lidem nakupovat v cizině, kde mince pořídíte mnohem výhodněji než u českých obchodníků,“ řekl.

Foto: Depositphotos Investiční zlato a stříbro

Letos od ledna do května každopádně u Golden Gate stoupl objem investic do bitcoinu o 100 procent na 200 milionů korun, což souviselo i s tím, že na jaře kryptoměna hodně posilovala. Největší objemy firma vypořádávala v březnu.

„V tomto období narostl především objem výkupů, a to až o 200 procent proti běžným měsícům. Od dubna do června se prodeje bitcoinů ustálily. Kvůli velké kolísavosti ceny se investorům vyplatilo dlouhodobě průměrovat nákupní cenu,“ říká Rostislav Plachý, zakladatel a ředitel GG Digital, bitcoinové divize v Golden Gate.

Nyní firma chystá ale další byznysové rozkročení. Získala totiž licenci České národní banky pro investiční společnost a spojila se kvůli tomu se známým jménem zdejší investiční scény – se Štěpánem Pírkem, který ještě v 90. letech založil brokera Colosseum, později jej prodal a rozjel investiční společnost Bohemian Empire.

Golden Gate Investiční společnost, jejímž předsedou představenstva se Pírko stal, bude nabízet dva druhy fondů a investic do nich: pro kvalifikované investory s vkladem od milionu korun výš je určen fond Champions, pro drobné investory je Permanentní otevřený podílový fond. Ten vychází z teorie permanentního portfolia, jehož velkým propagátorem je spoluzakladatel Golden Gate Pavel Ryba. V jeho nakladatelství Fish&Rabbit letos dokonce vyšla stejnojmenná knížka, která popisuje teze průkopníka tohoto investičního směru Harryho Browna.

Permanentní portfolio má být, jak název napovídá, odolné a trvalé a má ustát ekonomické výkyvy, inflaci či katastrofy. Je rovnoměrně složené z akcií, dluhopisů, zlata a z hotovosti. To, jaké akcie či dluhopisy v něm budou, bude mít na starost právě Pírko.

„Strategie permanentního portfolia, na které je náš Permanentní fond založen, je navržena, aby ochránila a zhodnotila kapitál v nejrůznějších fázích ekonomického cyklu a podmínkách na kapitálových trzích. Významné zastoupení zlata a hotovosti a algoritmus jejich pravidelného dovažování s akciemi a dluhopisy jsou hlavní nástroje pro naplnění cílů investiční strategie a zároveň významná odlišnost od běžných investičních fondů,“ říká.