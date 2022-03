Křetínský s Tkáčem investují stamiliony do atrakcí ve virtuální realitě. Češi s nimi zamíří do světa

Řítí se na vás obří tyranosaurus, a přestože víte, že je jen virtuální, stejně uhýbáte a snažíte se schovat. Brouzdáte vodou, a jakmile začne hladina stoupat, tak byť víte, že je to jen jako, zalapáte po dechu. Také oheň, který vidíte jen v brýlích pro virtuální realitu, se zdá být skutečný, protože v daném místě cítíte sálat teplo. Právě takové intenzivní zážitky nabízí ve svých atrakcích české studio DIVR Labs, které zaujalo i miliardáře Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Ti mu na globální expanzi posílají miliony eur a chtějí se s dinosaury nebo golemem dostat také do domácností.

Pražské studio DIVR Labs založili v roce 2016 Ondřej Bach s Janem Galgonkem. Zatímco první jmenovaný se spolu s Jakubem Kučerou a Martinem Tichotou pustil do vývoje speciálních atrakcí ve virtuální realitě (VR), známý mediální podnikatel Galgonek poskytl na rozjezd peníze. Dnes si mohou lidé vyzkoušet na dvou místech v Praze trojici jejich her, ve kterých se podíváte do ulic staré Prahy a setkáte se s golemem, zavítáte do pravěku mezi dinosaury nebo se pokusíte přečkat setkání s obřími pavouky.

Princip tkví v tom, že v arénách, které se nachází v hračkářství Hamleys v ulici Na Příkopě a v nákupním centru POP Airport u ruzyňského letiště, máte celou dobu brýle pro virtuální realitu. Příběh se tak odehrává přímo před vašima očima, zatímco procházíte arénou, kde na vás čekají různé překážky, dveře, fukary nebo vibrující desky, které navozují pocit, že třeba skutečně letíte na futuristickém kluzáku nebo se dotýkáte mříží, jež vidíte v brýlích. Do unikátního konceptu VR zábavy teď posílá velkou investici, která by se měla dle odhadů CzechCrunche pohybovat ve stamilionech korun, společnost EC Investments (ECI).

Výměna investorských stráží

Za EC Investments stojí Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří do pražského studia posílají dle oficiálního vyjádření jednotky milionů eur a získávají za to ve firmě majoritní podíl. Navazují tak na předchozí menší investice, které se dosud DIVR Labs podařilo získat. Na vývoj inovativních atrakcí, které propojují virtuální realitu s reálnými předměty a vjemy, už Ondřej Bach a spol. získali v předchozích letech peníze jednak od zmíněného Jana Galgonka, další kapitál přihodili Jerry Javornický s Adamem Pacltem (6 milionů korun), Nextech Ventures Josefa Matějky (10 milionů) a Reflex Capital Ondřeje Fryce (5 milionů).

Nejnovější investiční kolo však akcionářské řady poněkud pročistilo. Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem totiž v rámci nabytí většinového podílu ve výši 63,49 % vykoupili jak Reflex Capital, tak společnost Apptc.me, kterou napůl mají zmínění Paclt s Javornickým. Mezi akcionáři dál zůstávají zakladatel CZC Josef Matějka (podíl 9,61 %), Jan Galgonek (22,27 %) a také zmíněná trojice spoluzakladatelů Bach, Tichota, Kučera. Menšinový podíl pak ve firmě drží ještě Lukáš Marek, který do DIVR Labs přišel v roce 2020 a postavil se do role výkonného ředitele. Všichni se teď společně chystají na dlouho plánovanou expanzi.

Foto: EPH/J&T/CzechCrunch Česko-slovenský investiční tandem Daniel Křetínský a Patrik Tkáč

„Virtuální realitu, spolu s esportem, ve kterém jsme již investičně přítomni, zařazujeme mezi nejperspektivnější trendy v oblasti gamingu. DIVR měl již před naším vstupem úspěšný produkt, rozumný koncept rozvoje a potřeboval strategického investora, který by projektu dal stabilitu a poskytl růstový kapitál,“ komentuje investici Miroslav Bodnár z EC Investments, které již patří například herní agentura Grunex. Nově nabytý kapitál plánují v DIVR Labs využít na stavbu nových arén ve světových metropolích. První destinace, kam se vydají, budou Londýn a Stockholm, a to v rámci spolupráce se sítí obchodních center Westfield.

V následujících třech letech plánuje tuzemské studio otevřít řádově desítky nových poboček. „Vstup ECI pro tým DIVR Labs odemyká možnost chopit se naplno a systematicky tržní příležitosti, kterou VR technologie v zábavě otevírají. Naší misí je zpřístupnit lidem svět fantazie v roli hlavních aktérů a na vlastní kůži, než aby fantazijní příběhy jen pasivně sledovali jako diváci,“ říká šéf DIVR Labs Lukáš Marek, jenž do firmy přišel z venture kapitálového fondu Springtide Ventures, který je součástí skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka.

V DIVR Labs má Marek na starost obchodní stránku věci a pro CzechCrunch prozradil, že ho zlákala velká globální ambice, již ve studiu spatřil. „Produkt s globální kvalitou už měli, ale chybělo tomu dostatečné financování a do kamene vytesaná obchodní strategie dalšího postupu. To mi jako finančníkovi přišlo jako skvělá příležitost,“ usmívá se Marek. S kolegy se teď šéf DIVR Labs zaměřuje na další vývoj a vylepšování popisovaných atrakcí, které chce postupně nasazovat v arénách napříč světem, ale jen u nich se zastavit nechtějí.

Ultimátním cílem je vyvíjet zážitkové hry, které bude možné hrát nejen ve specializovaných arénách, ale také v domácích podmínkách s brýlemi pro virtuální realitu. „Trh na to ale zatím není připraven. Poslední odhady hovořily o tom, že je v domácnostech po celém světě 15 milionů VR brýlí, to je zatím příliš málo,“ vysvětluje Marek. „Další obsah už ale vyvíjíme tak, aby šel v budoucnu konzumovat i doma,“ dodává s tím, že na nové dobrodružství si budeme muset ještě minimálně rok počkat. Aktuálně jsou dostupné atrakce Golem VR, Arachnoid VR a Meet The Dinosaurs, které se budou propojovat v rámci arén i virtuálních světů.

Foto: DIVR Labs Martin Tichota, Jakub Kučera, Lukáš Marek a Ondřej Bach z DIVR Labs

Ve dvou pražských arénách a krátkodobém pop-upu v Dubaji je zatím navštívilo přes 150 tisíc lidí. V roce 2019, před příchodem pandemie, která byznys utlumila, to mělo být jen v Praze podle Marka přes 50 tisíc lidí. Kapacita je přitom prý trojnásobná a v dalších pobočkách studio počítá s roční návštěvností kolem 70 tisíc. Hospodářské výsledky zatím DIVR Labs prozrazovat nechtějí. Vzhledem k cenám vstupenek, které stojí do 500 korun, by se měly tržby pohybovat řádově ve vyšších desítkách milionů korun. Jejich růst by měl nyní díky expanzi výrazně akcelerovat.

Součástí příběhu už nebude Ondřej Fryc a jeho investiční fond Reflex Capital. „Jelikož ECI vstoupilo do projektu majoritně, nemá pro nás smysl se na rozvoji dále podílet. DIVR byl velmi poznamenán pandemií a s tím související malou návštěvností lokací, avšak jsme přesvědčeni, že koncept je nadále výborný a čeká ho pěkná budoucnost,“ uvedl pro CzechCrunch Fryc. Jak svou několikamilionovou investici zhodnotil, neprozradil. Ani Javornický s Pacltem nechtěli podrobnosti transakce komentovat, ale pro CzechCrunch uvedli, že se chtějí věnovat svým dalším projektů v čele se Spaceknow či Icewarpem.

Lukáš Marek přiznává, že pandemie provoz atrakcí skutečně zbrzdila. „Pandemie všechny hráče v oboru vrátila na startovní čáru, ale příležitost se díky tomu ještě zvětšila. My jsme naštěstí nestihli být před pandemií tak velcí z hlediska počtu poboček a drahých nájmů, tak pro nás nebylo zavření tak zásadní,“ říká CEO DIVR Labs. Někteří konkurenti, jako například americký The Void, naopak bojují o přežití. Podle Marka je teď největší příležitost v tom, že zásadně mění fungování obchodních center, které musejí vedle samotných nákupů nabídnout i další vyžití včetně zábavy – a právě to mají splňovat VR atrakce z dílny českých vývojářů.

V portfoliu EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče se DIVR Labs zařadí například po bok cenového srovnávače Heureka, prodejce spotřební elektroniky Fast nebo online supermarketu Košík.cz. Zkušenosti však již mají česko-slovenští investoři i právě v herním průmyslu, kde jim vedle zmíněného Grunexu patří také esportový tým Enterprise Esports. Jejich mediální dům Czech News Center zase stojí za největší česko-slovenskou esportovou ligou Sazka eLEAGUE. Křetínskému s Tkáčem patří také fotbalová Sparta, která má rovněž svůj esportový tým.