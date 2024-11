Tykače zajímalo, kdy po koupi Slavie opadne stres z fotbalu. Křetínský mu vzkázal: Bude to jen horší

Uložit 0

Pavel Tykač je věrným slávistickým fanouškem, ostatně stejně jako jeho otec i dědeček. Poprvé byl na zápase už jako malý kluk, dnes ale prožívá každý gól o něco intenzivněji. Čtvrtý nejbohatší Čech si tento fotbalový klub před necelým rokem koupil. A přiznává, že si předtím ani neuvědomil, jak moc ho to nakonec bude bavit.

„Celé to vlastně byla náhoda,“ vzpomínal Tykač na třetím ročníku byznysové a investiční konference Money Maker od CzechCrunche. Na jedné společenské události se tehdy potkal s Jaroslavem Tvrdíkem, který je v čele představenstva Slavie dodnes. Ten miliardáři řekl, že klub – v té době vlastněný Číňany – není v dobré kondici a že by mu pomohl silný český vlastník. „Nepřišlo mi to jako úplná pitomost. Číňané reagovali vstřícně. A za chvíli jsme podepisovali,“ popsal nyní Tykač.

Z byznysového hlediska šlo prý o jeho nejmenší investici loňského roku, vlastně to byl podle něj spíš závazek než investice. „Šlo o malý obchod, ve kterém hrály roli emoce. Vše proběhlo rychle, bez větších zádrhelů. A Číňanům jsem i přihodil něco navíc, aby zkrátili své schvalovací procesy,“ přiznal Tykač. Slavii měl koupit za asi dvě miliardy korun.

Deal přirovnal k nákupu auta: u něj by prý také neřešil, jestli stojí 900 tisíc, nebo 920 tisíc. „Kupovat klub za účelem zisku by byla blbost. Když si kupujete tričko, auto nebo fotbalový klub, rozhodujete se podle toho, jak se vám líbí,“ tvrdí.

Slavii teď podle něj žene dopředu její věčné soupeření se Spartou. Tu vlastní další český miliardář Daniel Křetínský. „S Danem máme i podobný energetický background, což tvoří takový hezký příběh,“ prohlásil Tykač. Třeba v Německu by prý taková rivalita, která dává celé věci další rozměr, možná nebyla. „Kdybych si koupil Bayern Mnichov, tak by – při vší úctě k Dortmundu nebo Leverkusenu – tohle nešlo.“

Na radu ohledně koupě klubu se Křetínského neptal, potkal se s ním ale na derby a vyzvídal, kdy se karta obrátí. Kdy opadne stres ze všeho, co se točí kolem fotbalu? „Podíval se na mě a řekl: ‚Je to pořád horší.‘ Na hodinkách mi pak ukazoval svůj srdeční tep. Během zápasu neustále stoupal,“ líčil s úsměvem Tykač.

Daniel Křetínský už kvůli svému fotbalovému angažmá ztratil dvě miliardy korun, přesto ho to prý příliš netrápí. Za dobu, co Spartu vlastní, byl klub v plusu jen čtyřikrát – naposledy v loňské sezoně, kdy se přehoupl do zisku 46 milionů korun. V té předchozí byl ve ztrátě 255 milionů. Zato Slavia vydělala v roce 2023 asi 20,5 milionu, o rok dříve byla ve ztrátě téměř 173 milionů korun. A také Tykač je prý připraven na to, že do svého klubu nalije odpovídající částku, aby mu pomohl, pokud to bude třeba. „Co jiného by mi zbývalo?“ ptal se řečnicky.

A co šedesátiletý podnikatel se Slavií plánuje? Přál by si, aby se klub pravidelně dostával do Ligy mistrů. A přemýšlí o rozšíření stadionu v pražském Edenu – nyní zjišťuje, kolik by to stálo a co všechno je vůbec reálné. „Pokoušíme se odhadnout, kde bude fotbal za nějakých pět let. Díváme se na hezké stadiony po Evropě, třeba ve Španělsku,“ přiblížil miliardář.

Zmínil například Santiago Bernabéu v Madridu, kde hraje domácí zápasy Real Madrid a kde je zatahovací střecha a hrací plocha, která se dokáže skrýt pod zem, aby se ochránil trávník před návštěvníky koncertů. Byť tak moderní stánek u nás podle Tykače spíš neuvidíme. Obecně se mu ve fotbale líbí nejen rivalita se Spartou, ale také s Baníkem Ostrava nebo Viktorií Plzeň.

„A líbilo by se mi, kdyby se zvedl i fotbal v Brně,“ doplnil. Ostatně totéž naznačil na konferenci Money Maker také další miliardář, majitel Jet Investment a brněnský patriot Igor Fait. O něm se dlouho mluvilo jako o člověku, který by mohl skomírající Zbrojovku Brno koupit, ale nakonec z toho sešlo. A Fait to odmítl i nyní, byť své angažování v brněnském fotbalu v obecné rovině nevyloučil. „Zbrojovce bych nepřišel na pomoc, ani kdyby se naskytla vhodná příležitost,“ uvedl.

A českých miliardářů je ve fotbalu více. Například Karel Pražák, jemuž už patří hokejová Sparta, krouží kolem Sigmy Olomouc a Ondřej Kania zase oživuje Slovan Liberec. Na Money Makeru, který během dvou dnů navštívilo přes tisíc návštěvníků, ale nebyla řeč jen o fotbale.

Tykače, který je rodákem ze středočeských Čelákovic, živí hlavně byznys jeho skupiny Sev.en, do níž patří severočeské hnědouhelné doly Vršany či elektrárny Chvaletice a Počerady. Energetiku ale prý tolik neprožívá: „Večerní špička za 400 eur mě už nerozhodí. Sice to sleduju, ale že bych o tom musel vyprávět doma při večeři, to fakt ne. Musím se ale přiznat, že si moje žena občas musí vyslechnout přednášku o tom, jak se zrovna daří Slavii nebo jak dopadl zápas se Spartou.“

Byznysu jako takovému už Tykač věnuje stále méně času. „Firma běží i beze mě. A já bych se zbláznil, kdybych to musel nějak víc řešit. Ani Slavii do toho tolik nekecám, občas se tam ale přijdu podívat, třeba dnes večer. Pustíme si televizi a dáme si klobásu a pivo,“ plánoval minulý týden před plným sálem, kdy se Slavia chystala na duel Evropské ligy ve Frankfurtu.

Fotogalerie: Money Maker 2024

CzechCrunch uspořádal třetí ročník konference Money Maker, ze které se stala největší investičně-byznysová akce svého druhu v Česku.

A v neposlední řadě se debata stočila také k nedávnému Tykačovu oznámení, že podpoří Institut Václava Klause. Miliardář se tak rozhodl poté, co své mnohaleté sponzorství institutu bývalého prezidenta ukončila skupina PPF. „Viděl jsem, že institut je bez financování. A sumu, kterou bych to vyřešil, vydělám za 14 minut. Tak proč bych do toho nešel?“

Tykačovy konzervativní názory jsou veřejně známé – založil si blogovou platformu, na které čas od času publikuje své komentáře. Je také sponzorem vysoké školy Cevro, která má historicky blízko k ODS. Do politiky však vstoupit nechce. „Když si můžu přihodit polínko do diskuze s levicovými liberály, tak neodolám. Tím ale končím. Že bych kvůli tomu šel krvácet na barikádu, to ne. Mám soukromý život, děti ve školním věku, byznys, baví mě tradovat elektřinu. A i Slavia mi občas dělá radost,“ uzavřel.