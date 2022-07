Nejúspěšnější česká hra sbližuje Čechy a Ukrajince. Dvojjazyčná Krycí jména vychází zdarma

Víte, co je to „kačkodzob“? Jedna z nejpopulárnějších stolních her na světě vás to naučí. Stejně jako spoustu jiných ukrajinských slovíček. A naopak ukrajinským uprchlíkům v Česku pomůže v osvojení místního jazyka. Okřídlené heslo „škola hrou“ totiž v případě Krycích jmen platí do puntíku. Známá hra od českých autorů vychází v poučné dvojjazyčné verzi, která je zájemcům k dispozici zdarma skrz charity, knihovny i deskoherní prodejny.

Na světě nenajdete úspěšnější českou hru. Jak do počtu prodaných kopií, tak co se uznání kritiky týče. A to i když započítáte veleúspěšný segment českých videoher – byť ten třeba díky Beat Saberu sahá po astronomičtějších tržbách. Krycích jmen od společnosti Czech Games Edition (CGE) se od premiéry v roce 2015 prodalo přes 12 milionů kusů, vyšly ve 46 jazycích a dodnes patří mezi nejoblíbenější párty hry. Tedy takové, které spíš než hodiny a hodiny strategického zavařování mozků poskytují hráčům u stolu svižnější a odlehčenou zábavu. Ačkoliv v případě Krycích jmen i s velkým přesahem do slovní zásoby a představivosti.

Krycí jména totiž pod rouškou práce tajných agentů a smluvených hesel skrývají veselou hru se slovními asociacemi. Hráči se pokouší vymyslet jednoslovnou nápovědu, která se vztahuje na co nejvíce slov vyložených v podobě kartiček na stůl. Spojit třeba kolo a silnici můžete slovíčkem auto. Jenže co když k tomu potřebujete spojit i trpaslík? Parádně to procvičuje mozek, slovní zásobu i odhad myšlení vašich spoluhráčů. A nově hra sblíží Čechy a Ukrajince zasažené ruskou invazí – a ještě pomůže dobré věci.

Poprvé za sedm let na trhu totiž Krycí jména vychází ve dvojjazyčné verzi. „Chtěli jsme udělat něco pro ty, kteří kvůli válce opustili své domovy a hledají šanci na normální život u nás. Je nám jasné, že většinou řeší mnohem závažnější problémy. Ale snad jim hra umožní alespoň na chvíli zapomenout na to, co se u nich doma děje, a třeba se i naučit některá česká slovíčka a více se sblížit s těmi, kteří jim tu pomáhají, často na úkor svého volného času a pohodlí,“ říká tvůrce Krycích jmen a světově uznávaný herní designér Vladimír „Vlaada“ Chvátil.

Foto: Czech Games Edition Krycí jména vůbec poprvé vyjdou ve dvou jazycích – češtině a ukrajinštině

CGE česko-ukrajinskou verzi poskytuje zájemcům zdarma, do běžného prodeje ani nepůjde. V distribuci spolupracuje s Charitou Česká republika, tuzemským herním vydavatelstvím Mindok a jedná s knihovnami a dalšími organizacemi, aby se celkový náklad pěti tisíc kusů dostal k potřebným. „Na české poměry je to nadstandardní množství. Ale už teď to vypadá, že bychom jich ideálně potřebovali ještě více,“ říká šéf CGE Petr Murmak. Seznam míst, kde je možné nová Krycí jména získat, naleznou zájemci i s dalšími informacemi a pravidly na na webu hry.

A jak se vlastně novinka hraje? Úplně stejně jako původní hra, jen se mohou zapojit čeští i ukrajinští hračičkové najednou. Případně si procvičovat ten či onen jazyk. „Z jedné strany kartiček je slovo v češtině a jeho fonetický přepis do cyrilice. Z druhé strany je pak překlad do ukrajinštiny, pro změnu doplněný o přepis do latinky. Hráči tak mohou hrát v jednom jazyce, a pokud si nebudou jistí významem slova, jednoduše si otočí kartičku a ujistí se, co daný výraz znamená,“ říká jeden z designérů hry Ondřej Skoupý.

Autoři nicméně jen nevzali českou verzi, ke které by připsali ukrajinský překlad. Během několikaměsíční přípravy podle svých slov vybírali takové termíny, které ukazují rozdíly i podobnosti obou jazyků, případně taková slůvka, jež se uplatní v běžném životě. „Zároveň jsme se ale snažili zachovat i dost takových, která dělají hru různorodější, zajímavější a vtipnější,“ dodává Chvátil. Třeba v úvodu zmiňovaný „kačkodzob“. Že vás tuze moc zajímá, co to je? Čtěte dále, třeba se to dozvíte…

Zisk z Ruska na pomoc Ukrajině

Vydání česko-ukrajinské verze není jedinou pomocí, kterou po ruské invazi na Ukrajinu Czech Games Edition poskytlo. První podpora měla dokonce mnohem zásadnější podobu než sice chvályhodný, avšak především hravý a vzdělávací projekt Krycích jmen. „Při začátku ruské agrese jsme se rozhodli, že vezmeme veškeré naše zisky z ruského trhu za 15 let naší existence a pošleme je na přímou pomoc Ukrajině. Totéž udělali někteří naši designéři. Celkem šlo o více než 12 milionů korun,“ říká Murmak.

Až po přímé podpoře dali v CGE hlavy dohromady a rozhodli se pomoci i tím, co umí nejlépe, tedy hrou. Výsledná ukrajinská edice se tak stala nejnovějším přírůstkem do velice rozvětvené rodiny Krycích jmen. Kromě české verze hra vyšla v pětačtyřiceti dalších lokalizacích, v čistě obrázkové podobě, v různých licencovaných variantách například pro Disney nebo ve verzi pro dva hráče s podtitulem Duet. Existuje i počítačová předělávka pro hraní online. A ve vývoji je hra pro telefony a tablety, která se dočká premiéry už letos na podzim.

Značka Krycích jmen tak i sedm let po vydání potvrzuje pozici veleúspěšného herního fenoménu. Vždyť kolik českých děl se může pochlubit ziskem Oscara? Právě toho herního, nejprestižnější oborové ocenění Spiel des Jahres, Krycí jména dostala v roce 2016. Za své roky na trhu pak nasbírala téměř třicítku dalších cen. A oceněním s dost možná největší výpovědní hodnotou je pak už zmiňovaný objem prodejů ve výši dvanácti milionů kusů.

A byť jsou počítačové hry přece jen jiný obor a oba počiny nelze jednoduše porovnat, počet prodaných Krycích jmen může zajímavě působit třeba ve srovnání s dalším českým megahitem, tentokrát však z virtuálního středověku. Videohra Kingdom Come: Deliverance teprve nedávno oslavila pět milionů prodaných kopií. Už brzy bude mimochodem i Kingdom Come počítat prodeje své vlastní deskovky, vyjde dokonce s aplikací a dabingem.

Češi vůbec patří v (desko)herním světě k velmi hravým i produktivním národům s nemalou stopou. Před dvěma lety se epická fantasy hra Euthia stala s více než deseti miliony korun druhým nejúspěšnějším českým projektem na Kickstarteru – právě za zmíněným Kingdom Come – a před třemi měsíci si její tvůrci z Diea Games šli pro další miliony, aby připravili nové vydání a rozšíření své hry. Tehdy to navzdory 500procentnímu pokoření cíle nevyšlo, v těchto dnech ale vzkříšená kampaň Euthie na Kickstarteru opět vybírá miliony.

A co že je ten „kačkodzob“? Přece ptakopysk. A teď si zkuste vymyslet slovo, které má něco společného třeba se slovíčky ptakopysk, uzel a plot.