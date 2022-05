Kryptoprojekt Terra se zřítil, ale Rockaway Blockchain Fund ho opustil včas. Zhodnocení? 18 000 %

Byla to sázka, která nakopla celý projekt, ale pro Rockaway Blockchain Fund to také mohlo skončit obrovským prodělkem. Celý svět teď sleduje spektakulární krach kryptoprojektu Terra, jehož zakladatelé chtěli budovat nový finanční řád, a mnoho lidí pláče. Do tokenu, který se ještě nedávno obchodoval za 100 dolarů, totiž vložili značnou část svých úspor, a když se cena propadla téměř na nulu, nezbylo jim nic. Investoři z tuzemského investičního fondu jsou v klidu. Ukázali profesionální management rizika a projekt dokázali včas opustit, když viděli, že se řítí do záhuby. Výsledek? Zhodnocení investice o více než 18 tisíc procent.

Někteří institucionální investoři vložili peníze přímo do společnosti Terraform Labs, aby podpořili její velké finančně-technologické vize. Mezi ně patřilo například vybudování decentralizované kryptoměny se stabilní hodnotou, aby se mohla masivně rozšířit pro placení na internetu. Součástí celého ekosystému byl také token zvaný Luna, který běží na blockchainu Terra, a právě do něj vložili miliardy dolarů další investoři včetně Rockaway Blockchain Fundu (RBF). Rizika přitom byla velká a dlouhodobě se na ně upozorňovalo. A dobře si jich byli vědomi také v týmu Viktora Fischera, který blockchainový fond v zázemí skupiny Rockaway zakládal.

„Celé je to velmi nešťastné,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch Dušan Kovačič, Chief Investment Officer v Rockaway Blockchain Fundu. „Rizika projektu Terra jsme měli neustále na očích a každý týden jsme je vyhodnocovali. Se zakladatelem Do Kwonem jsme byli v kontaktu a rozporovali udržitelnost celého projektu. Věděli jsme, že se něco takového může stát, a v rámci risk managementu jsme se před časem rozhodli, že tuto pozici postupně uzavřeme,“ doplňuje Kovačič.

V RBF sice samozřejmě nemohli vědět, jak obří krach celý projekt zažije, ale spočítali si, že jejich investice se již zhodnotila dostatečně, a tak ji před několika měsíci uzavřeli. Aktuální dění tak už sledovali zpovzdálí. Čísla hovoří jasně. Rockaway Blockchain Fund se rozhodl do tokenů Luna poprvé ve velkém investovat ve chvíli, kdy se obchodovaly průměrně za zhruba 38 centů. Když před pár měsíci svou pozici likvidoval, prodával v průměru na úrovni 61 dolarů. Zhodnocení činilo závratných více než 18 tisíc procent.

„Vydělali jsme vyšší desítky milionů dolarů, ale celá situace nás velmi mrzí, protože mnoho lidí přišlo o peníze,“ říká Kovačič. Trhy tento týden zachvátila panika, protože nepadal jen projekt Terra, ale také bitcoin a další kryptoměny.

Foto: Rockaway Dušan Kovačič, Chief Investment Officer v Rockaway Blockchain Fund

„Terra byla jednoznačně velkým tahounem Rockaway Blockchain Fundu, celý náš projekt na začátku nakopla,“ doplňuje Kovačič. Token Luna se propadl tak masivně, že se jeho cena v pátek blížila nule. Takzvaný stablecoin TerraUSD (UST), jehož cena se měla dlouhodobě rovnat jednomu dolaru, se propadl pod dvacet centů. Spekuluje se teď o tom, zda může celý projekt stavěný společností Terraform Labs přežít a jaký to může mít vliv na další vývoj kryptosvěta.

Anabázi historického kryptokrachu jsme ve čtvrtek rozebírali společně s výkonným ředitelem společnosti SoftVision Petrem Fialou a Dušan Kovačič z Rockaway Blockchain Fundu na něj navazuje s tím, že podle dostupných indicií šlo pravděpodobně o koordinovaný útok na stabilizační mechanismus Terry. Ten ve výsledku poslal k zemi nejen token Luna, stablecoin UST, ale také významně zahýbal s cenou bitcoinu. Blockchainový ekosystém Terra je totiž značně komplikovaný, provázaný s mnoha dalšími tokeny a službami, a tak teď mnozí odborníci netrpělivě sledují, jak si s tím stále ještě dostatečně nevyvinutý kryptoměnový trh poradí.

Koordinovaný útok na bitcoin

Je třeba říct, že obecně není pád krypta tak výjimečný. Celková nálada na trzích i ve společnosti je negativní kvůli zvyšující se inflaci a zvedáním úrokových sazeb ze strany centrálních bank. To se propisuje do kapitálových trhů, s nimiž často koreluje i vývoj na kryptoměnových trzích. „Historicky se ukazuje, že když akciový trh spadne o tři procenta, kryptotrh spadne klidně o čtyři, pět nebo více procent. Předpokládáme, že v klesajícím trendu ještě nějakou dobu zůstaneme, pokud se nezmění politika centrálních bank nebo nepřijde jiný katalyzátor růstu,“ předpovídá Kovačič.

Samotný pád projektu Terra přesto výjimečný je, protože byl podle dostupných informací útok na něj delší dobu připravovaný a provedený tak, aby byl jeho rozsah skutečně významný. „Byť to jsou informace, které nejdou stoprocentně ověřit, šlo pravděpodobně o koordinovaný útok jednoho nebo více velkých amerických hedge fondů, který měl za cíl snížit cenu bitcoinu,“ shrnuje anabázi sofistikované aktivity Dušan Kovačič s tím, že obětí se stal jak token Luna, tak s ním provázaný stablecoin UST.

Popsat, co se přesně stalo, není kvůli komplexitě celého ekosystému snadné. Pro pochopení základních principů je třeba vzít do úvahy jednak token Luna, stablecoin UST a také protokol Anchor, který byl založen s cílem zvýšit poptávku po UST tím, že věřitelům nabízí zajímavý výnos, s organizací Luna Foundation Guard, která je zodpovědná za bezpečnost a stabilitu ekosystému. Token Luna je přitom jednotkou hodnoty na blockchainu Terra a slouží jako kolaterál (zástava) vůči vydaným stablecoinům UST, které běží na stejném blockchainu. Celkem bylo vydaných přes 18 miliard tokenů UST, které byly 1:1 navázané na dolar.

Foto: CoinMarketCap Vývoj ceny tokenu Luna za poslední měsíc

Většina z těchto 18 miliard tokenů UST přitom byla zalokována v protokolu Anchor. Ten sloužil jako půjčovací platforma, kam jste mohli vložit token Luna a vůči němu si půjčit UST. „Tento protokol byl dotovaný. Věřitelé, kteří do něj vkládali UST, aby si ho mohli jiní půjčit, získávali zhruba 20% výnos. To bylo na současném trhu skvělé, navíc s instantní likviditou,“ popisuje Kovačič z RBF. Právě díky atraktivitě této nabídky se tak v protokolu Anchor nashromáždilo zhruba 14 miliard dolarů, což byl stav ještě na počátku tohoto týdne. Jenže když se začala cena UST odchylovat a hodnota tohoto stablecoinu se propadala pod hranici jednoho dolaru, nastala panika.

Stabilizační mechanismus v rámci ekosystému Terra funguje následně: když klesá cena UST, automaticky se začnou vytvářet tokeny Luna a prodávat na trzích. To způsobí rozředění luny a pokles její ceny. Zároveň se za to nakupuje UST, aby se tento stablecoin vrátil na cílovou hodnotu ve výši jednoho dolaru. „V tomto případě však tento mechanismus nestačil cenu zachraňovat,“ říká Kovačič. Velké množství nově vytvořených tokenů Luna začalo automaticky vytvářet extrémní tlak na cenu samotného tokenu, který se zřítil. Lidé zároveň začali agresivně vybírat UST z protokolu Anchor a prodávat ho. To způsobilo, že začala klesat také jeho cena.

Přičinit se o to měl i jeden či více zmíněných amerických hedge fondů, které podle odhadů investičního šéfa Rockaway Blockchain Fundu nakoupily stablecoin UST zhruba za miliardu dolarů. „Je předpoklad, že tyto UST začal ve velkém prodávat a vychýlil tím cenu UST. Protokol Terra to nebyl schopný pokrývat,“ popisuje dění na začátku týdne Kovačič. To vše měl přitom nejmenovaný hedge fond činit při vědomí, že si zmíněná organizace Luna Foundation Guard vybudovala velké bitcoinové rezervy v hodnotě 1,5 až 2 miliardy dolarů, které měly podpořit stabilitu UST. Vzhledem k jeho velkému vychýlení ceny však byla donucena prakticky veškeré své rezervy urychleně prodat.

„Jelikož se během několika hodin dostalo na sekundární trh několik miliard dolarů v bitcoinech, způsobilo to také pád ceny bitcoinu. Tento hedge fond na tom mohl odhadem vydělat 800 milionů dolarů. Konkrétní čísla každopádně nejsou známa, jde o spekulace založené na základě transakcí z blockchainu,“ připomíná Kovačič. Vyprodáním rezerv se sice organizaci podařilo v průběhu týdne po prvním propadu přiblížit zpět k jednomu dolaru, ale panika dál pokračovala včetně výprodeje stablecoinu UST. Z protokolu Anchor tak během pár desítek hodin zmizelo zhruba devět miliard dolarů v UST, což opět způsobilo enormní tlak na hodnotu UST. Ta se v pátek pohybovala pod hranicí 20 centů.

Podle Dušana Kovačiče šlo především o využití aktuální nálady na trzích a slabosti protokolu v konkrétním okamžiku, jehož si byl velký institucionální hráč dobře vědom. Kritického dopadu krachu Terry na celý kryptosvět se prý nebojí, ale přitakává, že pád tokenu, jehož premisa byla především ve stabilitě, způsobí další vlnu debat ohledně regulací. „Zatímco banky by při podobném runu na výběr hotovosti mohly zmrazit výběry, protokol Anchor žádnými takovými možnostmi nedisponoval. Vybrání 11 miliard dolarů za tři dny by asi neustála žádná banka,“ říká investiční šéf RBF. Samotný projekt Terra teď kvůli tomu podle něj ztratil prakticky veškerou důvěru, kterou již možná nepůjde obnovit.