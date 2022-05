Kryptosvět přilákal i Škodovku. Sportovním fanouškům nabídne třicet hokejových puků jako NFT

Hokejové mistrovství světa Škoda Auto podporuje už třicet let a patří mezi neodmyslitelné součásti každoročního sportovního svátku. Právě při příležitosti jubilejního třicátého partnerství si ale nyní střihne jednu velkou premiéru – mladoboleslavská automobilka se rozhodla vstoupit do digitálního kryptosvěta a představuje své historicky první NFT, tedy nezaměnitelné digitální tokeny, jejichž popularita stále stoupá. Do aukce půjde exkluzivní edice třiceti koláží s hokejovými puky a významnými momenty.

Nadcházející světový šampionát v ledním hokeji odstartuje 13. května ve Finsku a chybět u něj nebude jak český reprezentační výběr, tak ani Škodovka. Právě při té příležitosti budou odstartovány celkem tři aukční vlny, během nichž bude nabídnuta ve veřejné dražbě vždy desítka NFT puků. Nezaměnitelné digitální tokeny reprezentují vlastnické právo k vybraným předmětům, které takzvaně tokenizují. Může jít o umění, sběratelské věci nebo i nemovitosti, ale také roztodivné obrázky opic či pixelovatých obličejů.

V tomto případě půjde o digitální koláže reflektující ikonické momenty z jednotlivých ročníků mistrovství světa, a to vždy z pohledu českého národního týmu. Na každé je tak symbolika země, v níž se turnaj pořádal, podpis vybraného hráče či auto, s nímž Škoda Auto na šampionát přijela.

„V roce významného výročí jsme chtěli přijít s několika aktivitami, které mohou zaujmout nejen tradiční hokejové fanoušky, ale i širší veřejnost. Dynamicky se rozvíjející oblast digitálního vlastnictví nás přivedla k myšlence spojit se s respektovanými partnery v tomto oboru a nabídnout nejen hokejovým fandům něco netradičního,“ říká Libor Šedivák, vedoucí marketingu Škoda Auto.

Jako bonus je ke každému NFT také fyzický puk s podpisem

Vyvolávací cena každého puku činí 1 000 korun a vydražit ho bude možné na OpenSea, největší online burze s NFT. Potřebovat k tomu budete kryptoměnu ethereum, za kterou se jednotlivá NFT kupují a na jejímž blockchainu je pak výherce nesmazatelně zapsán jako vlastník dané koláže.

„Věřím, že i díky podpoře a know-how všech partnerů zainteresovaných v tomto projektu bude naše premiérová exkurze do kryptosvěta úspěšná a díky vybraným financím pomůžeme mládežnickému hokeji v České republice a tím pádem i budoucnosti českého hokeje,“ doplňuje Šedivák.

Veškerý výtěžek z online aukce půjde konkrétně na nákup vybavení a zázemí pro tři nejlepší hokejové akademie dle hodnocení uplynulé sezóny. Škodovka se navíc rozhodla, že jednotlivé digitální koláže propojí také s fyzickým gumovým kotoučem, který vítězové jednotlivých aukcí získají jako bonus. Při zakoupení tokenizovaného hokejového puku ve formě NFT tedy jeho majitel získá i skutečný dobový hokejový puk, který bude opět reprezentovat příslušný rok mistrovství a bude na něm podepsaná jedna z legend českého hokeje.

„V dražbě tak zájemce za své peníze získá kus hokejové historie, sběratelský skvost i nesmazatelnou stopu potvrzující jeho podporu rozvoje mladých nadějných hráčů – nemluvě o potenciálně zajímavé investici v podobě limitovaného počtu 30 NFT koláží hokejových puků,“ doplňují zástupci Škodovky. Jak vysoko se cena za jednotlivá digitální vyšplhá, nelze dopředu odhadovat. Za vývojem IT řešení celého kryptoprojektu 30 let v hokeji stojí tuzemská technologická společnost Bootiq.