Kurzy programování pro děti makeITtoday opět mění majitele. Zařadí se do výuky ve školách

Již dnes se většina profesí neobejde bez znalosti digitálních technologií a cílem kurzů programování makeITtoday je přiblížit tento svět dětem co nejdřív, aby si dovednosti osvojily hned v raném věku. Společnost vznikla před šesti lety a nyní majitele mění již podruhé. Nově jím je fond Educa zakladatele Vratislava Nejedlého, jehož cílem je dostat výuku na školách do současného století.

Educa Fund vznikl loni s cílem vybudovat významného středoevropského hráče v oblasti školských služeb jednadvacátého století. Stojí za ním právě Nejedlý, jenž na pozicích vedoucího managementu a později také zřizovatele škol působí více než čtrnáct let. Je například majitelem bilingvní Královské mateřské a základní školy nacházející se v Praze, vlastní také Královskou střední školu či odbornou střední školu Danaé.

Akvizice kurzů programování pro děti makeITtoday ze strany Educa Fundu je strategickým spojením projektů v oblasti vzdělávání. „V Královské základní škole od letošního roku probíhaly velmi úspěšně letní příměstské tábory makeITtoday, kterých se během sedmi týdnů účastnilo tři sta dětí, a nyní od října spouštíme ve škole a online i pravidelné kurzy,“ přibližuje za makeITtoday Martin Bek, jenž ve fondu působí jako člen investiční komise.

Aktuálně pod křídla fondu spadají dvě mateřské, dvě základní a dvě střední školy včetně nedávno připojených Dino Schools of Prague a makeITtoday. Do budoucna je pak v plánu rozšířit IT výuku od makeITtoday do všech škol v rámci fondu Educa. „Management obou firem se spojil a v rámci Educa Fundu plánuje další dynamický rozvoj – jak v rámci povinné školní docházky, tak i formou dodatečných vzdělávacích aktivit,“ doplňuje Nejedlý.

Foto: Educa Fund Vratislav Nejedlý a Martin Bek z Educa Fundu

makeITtoday ještě v roce 2017 rozběhly Silvie Zeman a Klára Štouračová, které vycházely z myšlenky, že v dnešním světě se již většina profesí neobejde bez znalostí digitálních technologií, přičemž do budoucna bude těchto povolání jen přibývat. Před třemi lety pak společnost prodaly podnikatelce Janě Vyhlídalové, která stojí například za obchodem s hračkami pro rozvoj dětí Kidtown.cz.

Vyhlídalová nyní již ve firmě nepůsobí jako spoluvlastnice, podle vyjádření má ale být makeITtoday nadále nápomocna v dalším rozvoji a zároveň se soustředit i na jiné své projekty v oblasti rozvoje dětí a jejich dovedností. Za kolik se nyní společnost prodávala, odmítl Educa Fund pro CzechCrunch komentovat.

Podle oficiální závěrky přitom firma loni dosáhla obratu 3,7 milionu korun s meziročním růstem o šestnáct procent. Ještě v roce 2021 makeITtoday vykázalo ztrátu ve výši 522 tisíc korun, loni pak již zisk na úrovni 98 tisíc korun.

„Propojení škol v rámci fondu Educa a společnosti makeITtoday vnímáme z obou stran jako strategické partnerství, které umožní oběma subjektům s předstihem reagovat na očekávané hluboké změny ve školství v souladu se státní Strategií vzdělávací politiky pro rok 2030+,“ říká Bek.

A doplňuje: „Posílí konkurenceschopnost zapojených subjektů, ale především umožní našim dětem získání dalších kompetencí nezbytných pro dvacáté první století.“