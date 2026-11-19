Kvíz: Jste opravdový fanoušek, nebo jen příležitostný hráč? Otestujte si, jak dobře znáte fenomén GTA
GTA VI je venku. Jste opravdový fanoušek, nebo jen turista na Ocean Drive? To odhalí našich 20 otázek.
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Grand Theft Auto VI je konečně venku a fanoušci na něj čekali dlouhých 13 let. Série, která se řadí k nejvýdělečnějším zábavním fenoménům v historii, za sebou ale zanechala mnohem víc než jen rekordní prodeje. Třeba spoustu neuvěřitelných příběhů a zákulisních historek, které znají jen ti největší fanoušci.
Víte, kdo jsou hlavní hrdinové nového dílu? Proč první GTA málem skončilo v koši? A který hollywoodský herec propůjčil svůj hlas jedné z ikonických postav série? Než se naplno ponoříte do světa GTA VI, otestujte si své znalosti ve dvaceti otázkách.
Kvíz
Kvíz
Kvíz: Jak dobře znáte fenomén GTA?
Grand Theft Auto VI je konečně venku. Jak dobře znáte jeho svět?
1 / 20
Kde se GTA VI odehrává?
Jak se jmenují hlavní postavy?
Kterému skutečnému městu odpovídá Los Santos z GTA V?
Na jakých platformách GTA VI zatím vyšlo?
Čím je Lucia v sérii výjimečná?
V jakém roce vyšlo úplně první GTA?
Kde série vznikla?
Kdy původně mělo GTA VI vyjít?
Kolik stojí standardní edice GTA VI v USA?
Za jak dlouho po vydání vydělalo GTA V miliardu dolarů?
Kolik kusů předchozího dílu, tedy GTA V, se zatím prodalo?
Kolik zhlédnutí na YouTube získal první trailer GTA VI za prvních 24 hodin?
Jakou herní mechaniku z GTA VI poprvé ukázal South Park?
Jaký byl původní pracovní název prvního GTA?
Co zachránilo vývoj prvního GTA před zrušením?
Kdo stál za mediálním lynčem prvního dílu v roce 1997?
Co byla aféra Hot Coffee?
Jak dlouho to trvalo, než vznikl návrh na ikonický styl obalů GTA s mozaikou obrázků?
Který herec namluvil Tommyho Vercettiho z GTA: Vice City?
Který z níže jmenovaných rozhodně NENÍ název fiktivního fast foodu ze série GTA?
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