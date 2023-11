Kvůli kauze Feri vystupuje Ondřej Kania z TOP 09. Takové činy nejde přehlížet a relativizovat, říká

Uložit 0

„Po mnoha letech v nejbližší době oficiálně vystoupím z TOP 09,“ oznámil na svých sociálních sítích Ondřej Kania. Zakladateli a spolumajiteli vzdělávací skupiny Consilium se nelíbí, jak se nejvyšší představitelé politické strany, jíž je členem, postavili ke kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Ten podle čtvrtečního nepravomocného verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 3 znásilnil dvě dívky, provinil se i jedním pokusem o znásilnění a má za to jít na tři roky do vězení. Například zakladatel a bývalý šéf strany TOP 09 Karel Schwarzenberg k rozhodnutí pronesl, že žádná justice není podle jeho zkušenosti zcela nezávislá a je mu Feriho líto. Dlouholetý člen a podporovatel strany Ondřej Kania teď uvedl, že nemůže reakce některých svých kolegů ignorovat.

K vystoupení měl třicetiletý podnikatel podle svých slov blízko už před posledními volbami, když se kauza Dominika Feriho objevila. Již tehdy ho zasáhly výroky a relativizace ze strany vysokých představitelů strany. V květnu 2021 se taktéž vymezil proti vyjádření bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který označoval sexuální útoky Dominika Feriho na ženy za normální, a senátora Tomáše Czernina, který za výpovědí dívek proti mladému politikovi viděl politický boj.

Už v té době Ondřej Kania zvažoval, že kvůli tomu ze strany vystoupí. Nakonec tak před volbami do Poslanecké sněmovny neučinil. „Zpětně to pokládám za chybu,“ napsal nyní na svůj Facebook. Některé reakce se mu nelíbí ani teď po soudním verdiktu, byť ve svém vyjádření konkrétní nebyl. Karel Schwarzenberg pro CNN Prima News ve čtvrtek na adresu Dominika Feriho uvedl: „Je mi ho líto.“ Samotný verdikt vnímal s nedůvěrou. „Žádná justice není podle mé zkušenosti zcela nezávislá,“ prohlásil Schwarzenberg.

Pražský Obvodní soud ve čtvrtek po tři čtvrtě roce rozhodl o Feriho vině. Rozsudek není pravomocný a bývalý poslanec se proti němu na místě odvolal. Ondřej Kania už dál spojován s TOP 09 být nechce. „Teď, když je Feri (byť nepravomocně) odsouzen, a je patrné, že někteří (jemu blízcí), vysoce postavení spolustraníci o tom museli vědět, nebo to alespoň slepě přehlíželi (koneckonců ty činy se odehrávaly i ve sněmovně), v takové straně prostě zůstat nemůžu,“ uvedl zakladatel sítě soukromých mateřských, základních a středních škol, které operují ve čtyřech evropských zemích a navštěvuje je zhruba 1 500 studentů.

Problémy se sexuálním obtěžováním tak Ondřej Kania dobře zná i z praxe. „Na naše školy chodí vysoké stovky mladých dívek. Vím z praxe, jak je čím dál častější, že zažívají (osobně i online) nejrůznější projevy sexualizované agrese a násilí. Dokonce jsem se za svou praxi nesetkal jen s těmito jevy mezi studentem a studentkou, ale i mezi učitelem a studentkou. Není možné to přehlížet. Není možné to relativizovat. Je evidentní, že se ty skutky staly, a je neuvěřitelné, že to je stále někdo schopen relativizovat. Toho nechci být součástí,“ dodal Kania.

V letošním roce své veškeré podnikatelské aktivity zastřešil značkou Consilium. Do skupiny patří agentura JK Education, která se specializuje na studium v zahraničí a která celý byznys v roce 2012 odstartovala. V roce 2017 začal Kania otevírat také vlastní školy, nejprve v Česku a postupně se rozšířil na Slovensko, do Chorvatska a Španělska, a akvíroval také několik dalších projektů.

Součástí Consilia je dnes Pražské humanitní gymnázium, mezinárodní škola Saba ve španělské Tortose, česko-anglické jesle a školky Bambíno, česko-anglická základní škola a gymnázium Square, síť amerických škol American Academy v Praze, Brně a Záhřebu a také bilingvní mateřská škola a základní škola Beehive. V celé skupině drží většinový podíl Ondřej Kania, necelá čtvrtina patří finanční skupině J&T, která do Consilia v roce 2021 investovala desítky milionů korun.