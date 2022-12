Lajkujte, odebírejte a narukujte. Plány US Army ukazují, jak míří na mladé skrze Call of Duty a Twitch

„Nazdar děcka, jestli se vám můj stream líbil, tak můj kanál nezapomeňte odebírat. A taky vstupte do armády!“ Představa podobné hlášky při sledování videoherního streamera je úsměvná, ale pro americké vojsko by to byl splněný sen. A také naplnění konkrétních plánů. Že se US Army aktivně angažuje v popkultuře, totiž není žádné tajemství. Ale nyní magazín Vice získal a zveřejnil prezentaci, která tyto aktivity popisuje ve větším detailu.

Ozbrojené síly Spojených států nemají na planetě konkurenci. Neplatí to však pouze o bojovém potenciálu a rozpočtu, ale i o aktivitách, kterými udržují svou image a udržují se v obecném povědomí. Vzpomeňte třeba na původní Top Gun, který vznikl s podporou amerického námořnictva. V době premiéry US Navy zřídila u kin náborová místa, zájem o pilotování stíhaček po zhlédnutí blockbusteru s Tomem Cruisem prý vzrostl pětkrát. Ani letošní pokračování s podtitulem Maverick se neobešlo bez spolupráce s Pentagonem.

Vedle filmového průmyslu jsou američtí náboráři aktivní i ve videohrách. Po dlouhých dvacet let fungovala armádou provozovaná, vcelku realistická a poměrně populární online střílečka America’s Army, než začátkem letoška skončila. Za tu dobu stačila přilákat dvacet milionů potenciálních vojínů. To je však řádově nižší počet hráčů, než jaký pravidelně přitáhnou giganticky oblíbené a úspěšné akce ze série Call of Duty. A právě prostřednictvím nejslavnější střílečky světa (ale nejen jí) se US Army pokouší nalákat nové rekruty.

Americký magazín Vice s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím nyní získal dokumenty, které poodhalují podobu plánů na propagaci armády mezi mladými lidmi v online světě pro rok 2022. Marketingový rozpočet ve výši několika milionů dolarů měl sloužit k oslovení takzvané generace Z, tedy osob narozených zhruba v první dekádě nového století, a také cílit na černošskou a latinskoamerickou komunitu nebo ženy.

Ne na všechny uvedené cílové skupiny samozřejmě platí Call of Duty, reklamními nástroji proto měly být turnaje v esportu obecně, streamovací služby, influenceři a herní média. „Cílem armádního sponzoringu je zasáhnout určitý segment trhu a podpořit náborovou činnost armády. Pokud chceme oslovit mladé, musíme tak činit tam, kde se nachází. A to je online,“ okomentovala pro Vice plány mluvčí americké armády.

Rovný milion dolarů tak byl připravený na akci pro nejpopulárnější herní streamovací službu Twitch, respektive tam vysílanou událost HBCU Showdown, esportovní klání univerzit tradičně otevřených afroamerickým studentům. Tři čtvrtě milionu dolarů měla spolknout kombinace sponzorské podpory pro oficiální ligu v Call of Duty pořádanou tvůrci z herního studia Activision a pro sci-fi seriál na motivy populární videohry Halo na streamovací službě Paramount.

Jen o pár desítek tisíc dolarů méně měli armádní marketéři utratit v oblíbené americké kratochvíli, profesionálním wrestlingu. Sumy v řádech stovek tisíc dolarů armáda přiřazovala také reklamě v mobilním Call of Duty, propagaci na jednom z největších videoherních serverů IGN a streamerovi Stonemountain64 s více než dvoumilionovým publikem. Další streameři Swagg a Alex Zedra jsou pak v prezentaci zmínění jako potenciální partneři.

V přepočtu sedm milionů korun mělo putovat gamingovému týmu OpTic, který s vojáky už v minulosti spolupracoval. Mimochodem i jednotlivé složky amerických ozbrojených sil jako právě US Army se esportu věnují a provozují vlastní týmy. Jenže staré vojenské pořekadlo praví, že žádný plán nepřežije kontakt s nepřítelem. A stejně tak ani dokument rozdělující rozpočet na letošní rok nedošel kompletního naplnění.

Společností Activision, jež stojí za Call of Duty, otřásl skandál a nařčení ze sexuálního obtěžování. Armáda tak nechtěla být se hrou přinejmenším na čas spojována a podobně jako několik dalších partnerů se ze sponzoringu oficiální ligy v online střílečce stáhla. Zástupci streamovací služby Twitch zase pro Vice zmínili, že armáda žádný sponzoring konkrétním streamům nebo zmiňovanému turnaji HBCU letos neposkytla.

V rozpočtu Pentagonu se nicméně jedná o naprosto zanedbatelné částky. Výdaje v nedávno skončeném fiskálním roce činily rekordních 782 miliard dolarů, v přepočtu 18 bilionů korun. To je o pár desítek miliard dolarů méně než jde na zdravotní pojištění a zhruba o sto miliard dolarů méně než na vzdělávání a sociální služby. A v následujícím účetní období se v rozpočtu na obranu Spojených států počítá s 813 miliardami dolarů.