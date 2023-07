Lamborghini se spalovacím motorem si už nekoupíte, jsou vyprodaná. Přijdou elektrické hybridy

Pokud jste si dělali zálusk na to, že si do garáže ještě pořídíte zbrusu nové Lamborghini Urus nebo Huracán, které pohání atmosférický osmiválec či desetiválec a tankuje se do něj pouze benzín, tak máte s velkou pravděpodobností smůlu. Šéf luxusní italské automobilky, která spadá do koncernu Volkswagen, oznámil, že všechny čistě spalovací modely, jež se ještě plánují vyrobit, jsou již vyprodané. Lamborghini tak brzy vstoupí do nové éry, ve které bude prodávat zejména hybridní modely kombinující spalovací a elektrické pohonné ústrojí.

„Naše modely Huracán a Urus jsou vyprodány až do konce výroby,“ uvedl pro německý list Welt výkonný ředitel Lamborghini Stephan Winkelmann. O kolik kusů se jedná, neprozradil, ale v letech 2024 a 2025 je mají v nabídce začít nahrazovat plug-in hybridy, tedy alespoň zčásti elektrické vozy. První představilo Lamborghini letos v březnu. Revuelto má v modelové hierarchii značky zaujmout místo slavného Aventadoru a přijíždí s klasickým vidlicovým dvanáctiválcem, který doprovází hned tři elektromotory. Do prodeje má jít koncem příštího roku.

Jedná se o součást již oznámené elektrifikační strategie Lamborghini, v rámci níž dorazí i plně elektrický Urus. První čistě elektrický model chce ale automobilka nabídnout v roce 2028 a mělo by se jednat o dvoudveřový model, na který o rok později naváže právě také čistě elektrická verze oblíbeného SUV. Přestože mohou mít některé automobilky s menším objemem výroby výjimky, také Lamborghini musí splňovat klimatické cíle a evropské regulace ohledně oxidu uhličitého.

Foto: Lamborghini Lamborghini Revuelto je prvním plug-in hybridem značky

„Hybridizací všech našich vozidel snížíme oproti současnosti emise CO₂ o 50 procent,“ uvedl šéf značky. První dva elektrické modely pak mají pomoci snížit emise až o 80 procent. V rámci hybridizace bude alespoň prozatím i nadále ve vozech Lamborghini tepat velmi výkonné spalovací ústrojí. Zmíněné Revuelto nabídne klasický atmosférický dvanáctiválec do V o objemu 6,5 litru s výkonem 825 koňských sil, který doplňují tři elektromotory, přičemž dva byly instalovány na přední kola a třetí je součástí převodovky. Výkon až 1 015 koňských sil slibuje zrychlení z 0 na 100 za 2,5 sekundy a maximální rychlost 350 km/h.

Úspěšnost nové strategie bude do budoucna důležitá i pro celý koncern Volkswagen. Lamborghini, jehož mateřskou firmou je oficiálně Audi, patřící do VW Group, totiž dlouhodobě patří mezi jeho klenoty jakožto nejziskovější značka. V roce 2022 automobilka z italského Sant’Agata Bolognese zaznamenala rekordní výsledky, když prodala 9 233 vozidel, meziročně o deset procent více. Více než polovinu prodejů tvořil Urus, následovaný Huracánem a Aventadorem. Už tehdy Stephan Winkelmann říkal, že Lamborghini prodává více aut, než je schopno vyrobit.

Ve výsledcích Lamborghini je klíčový parametr ziskovosti, který dokáže v automobilovém světě porazit jen Ferrari. To nicméně prodává zhruba třetinu aut za ještě vyšší ceny. Jak připomíná německý Welt, loni vydělalo Lamborghini na každém utrženém euru 25,9 centu. V prvním čtvrtletí letošního roku pak ziskovost vzrostla na závratných 35,7 procenta, když provozní zisk vzrostl meziročně ze 178 milionů eur na 260 milionů eur. Šéf Lamborghini nicméně krotí emoce a říká, že rekordní marže z prvního čtvrtletí se automaticky nemusí propsat i do zbytku roku.

„Loňský rok byl naším absolutním rekordem, i letos chceme dosáhnout velmi dobrého výsledku,“ dodal Winkelmann. Od šéfa koncernu Volkswagen Olivera Blumeho má mít Lamborghini podle Weltu nastavenou minimální maržovost ve výši 25 procent. Letos zatím italská značka v prvním pololetí doručila 5 341 vozů, což je meziroční růst o pět procent a další rekordní číslo. Nejvíce zákazníků má v Číně, Spojených státech a Německu.