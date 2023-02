LeBron kraluje. Letí na špici bodování dějin NBA a v aukci dresů naháněl Jordana s Maradonou

Psal se 20. červen roku 2013 a Miami Heat sahalo po svém historicky třetím titulu v nejlepší basketbalové lize planety. V cestě ale týmu, který tehdy táhl nezastavitelný LeBron James, stálo San Antonio Spurs. A soupeři to rozhodně nechtěli nechat partě v bílo-červených dresech zadarmo. Ostatně se hrál už sedmý, tedy rozhodující zápas vyrovnané série. Šlo o všechno a nakonec to lépe vyšlo celku z Floridy. O tom, jak velkolepý zápas to tehdy byl, svědčí i nedávná mnohamilionová aukce.

LeBron James je mimochodem opět v centru dění. Ne že by na to ikona NBA nebyla za svou kariéru zvyklá, nyní jí ale stačí jen několik málo zápasů, aby se postarala o ještě donedávna nemyslitelný zápis do dějin. Borec přezdívaný king James potřebuje totiž už pouhých 89 bodů, aby překonal legendárního Kareema Abdula-Jabbara a stal se střelecky nejúspěšnějším hráčem historie celé soutěže. Aktuálně má dohromady už 38 299 bodů.

Ovšem i před oněmi deseti lety už byl velkou hvězdou, což potvrdil v průběhu posledního zápasu celé sezóny. Během slavného sedmého finálového mače mezi jeho Miami Heat a soupeřem z texaského San Antonia patřil k nejlepším hráčům – nastřílel 37 bodů. A byl to právě on, kdo velkou měrou přispěl k tomu, aby jeho tým zápas v poměru 95:88 vyhrál a obhájil tak titul mistrů nejprestižnější ligy.

Tehdejší zásadní Jamesovu roli potvrzuje i nová dražba, jíž pořádala známá britská aukční síň Sotheby’s. Do ní se totiž dostal dres, ve kterém rodák z Akronu v Ohiu onu hru odehrál. Decentně provedený nátělník v bílé barvě s červenými okraji a číslem šest se prodal za jednu z nejvyšších cen. Majitel za použitý dres zaplatil přes 3,6 milionu dolarů, tedy více než 76 milionů korun.

LeBron’s game-worn 2013 NBA Finals Game 7 jersey sold for $3.7M, per @Sothebys The jersey sold for nearly SIX TIMES more than the previous record of a game-worn LeBron jersey pic.twitter.com/e4XH4AduCT — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2023

Jde o třetí nejúspěšnější dražbu, co se dresů slavných sportovců týče. Nad ním je pouze nátělník legendárního basketbalisty Michaela Jordana z finálového zápasu v roce 1998, který se prodal za deset milionů dolarů (218 milionů korun), a oděv argentinského fotbalového boha Diega Maradony z mistrovství světa v roce 1986, jenž se vydražil za 9,3 milionu dolarů (203 milionů korun).

Desítky milionů korun za prostý dres mohou znít šíleně, Sotheby’s ale takovou částku očekávalo. Aukční síň předpokládala, že se memorabilie se jménem jedné z největších hvězd současné NBA vydraží za tři až pět milionů dolarů. Očekávání tudíž nebyla překonána. Oproti tomu dres zmíněného Jordana, to byla loni v září jiná jízda. Ten totiž předpoklady organizátorů aukce překonal naprosto s přehledem.

Nebylo se čemu divit. Legenda basketbalové scény totiž v loni vydraženém dresu odehrála svůj vůbec poslední zápas kariéry, takzvaný Poslední tanec (v angličtině The Last Dance), jak jej nazval tehdejší trenér týmu Chicago Bulls Phil Jackson. A je zřejmé, že pod novým majitelem bude nabírat na hodnotě. Navíc je dobré dodat, že je Michael Jordan sám o sobě i výtečným byznysmenem, který značně kupředu posunul i společnost Nike.

Dresy ovšem nejsou těmi typy sběratelských předmětů, které mají ty nejvyšší hodnoty. Lukrativnější jsou stále sportovní sběratelské kartičky, jmenovitě pak ta se slavným baseballovým hráčem Mickeyem Mantlem z roku 1952, která se loni v srpnu na aukci Heritage Auctions prodala za ohromujících 12,6 milionu dolarů (275 milionů korun) – a stala se tak nejdražší sportovní památkou ze všech.

Pokud jde o další sportovní memorabilie samotného Jamese, hrajícího nyní za Los Angeles Lakers, jeho současný rekord činí 5,2 milionu dolarů (113,5 milionu korun), který byl stanoven při prodeji jeho podepsané nováčkovské karty v roce 2021, což znamenalo druhou nejvyšší prodejní cenu za basketbalovou kartu.

Nově vydražený finálový dres tak tuto hranici nepřekonal, jedná se ale o nejdražší dres, který kdy James nosil a který se vydražil – překonává trikot ze zápasu hvězd z roku 2020, který se prodal za 630 tisíc dolarů (13,7 milionu korun).