Letos v létě oslaví dvacet let od svého vydání Mafia, jedna z nejmilovanějších českých her, která i ve světě zaznamenala milionové prodeje. A ve stejný čas dostane ke kulatinám i unikátní dárek. Herní obchod Xzone připravuje knihu The Art of Mafia Trilogy, která čtenáře provede nejen historií prvního dílu, ale celé slavné mafiánské trilogie.

Do pamětí a srdcí hráčů se jako dávka střel ze samopalu Thompson zaryla zpracováním a hratelností, se kterými se tehdejší díly série Grand Theft Auto (přinejmenším podle českých hráčů) nemohly měřit. Nebo příběhem, jenž ani trochu nezapřel inspiraci těmi nejznámějšími gangsterskými díly, ale stejně jako slavný Kmotr uchvátil od prvních scén. A v Česku také dabingem, který díky Marku Vašutovi a dalším známým hercům a dabérům dodnes hlasitě zní ve vzpomínkách fanoušků.

Jedna z nejoceňovanějších – a často označovaná rovnou jako vůbec nejslavnější – českých her Mafia: The City of Lost Heaven od Illusion Softworks před dvaceti lety vyrazila do ulic a začala sbírat vysoká hodnocení s lehkostí, s jakou elegantně oblečení mafiáni s klobouky na hlavách vybírají výpalné. A odstartovala trilogii her, které si především na domácí scéně vybudovaly kultovní status. Nyní se slavná série dočká neobyčejné pocty v podobě knihy The Art of Mafia Trilogy.

„Na Mafii vyrostla celá jedna generace českých hráčů. Máme proto ohromnou radost, že jsme se do této knihy mohli pustit,“ říká Martin Schovanec, spolumajitel herního obchodu Xzone, který s distributorem Cenega Czech a vývojářským studiem Hangar 13 titul připravuje. Unikátní artbook, tedy kniha založená především na obrazovém obsahu, dokonce slibuje odhalení některých dosud neviděných materiálů z vývoje.

Unikátní artbook o mafiánské videoherní sérii vyjde už v létě Foto: Xzone

„Sice to zní otřepaně, ale je to doslova splněný sen,“ dodává Schovanec o publikaci v pevné vazbě, která na zhruba 250 stranách ukáže historii nejen prvního dílu Mafie, ale i dvou pokračování. A dokonce i remaku původní hry, který ji předloni s názvem Mafia: Definitive Edition oblékl do modernějších, slušivějších šatů a i mladším hráčům připomněl, čím česká hra uchvátila generaci jejich předchůdců. „V The Art of Mafia Trilogy se tak podíváme pod pokličku – názvu knihy navzdory – rovnou čtyřem hrám,“ doplňuje editor knihy Josef Netrh.

Dílo vzniká ve spolupráci s herní společností 2K, respektive jedním z jeho studií Hangar 13, které po dvou dílech vystřídalo tým Illusion Softworks (později pod hlavičkou 2K Czech) včetně známého herního designéra Daniela Vávry a stvořilo třetí Mafii i remake prvního dílu. V jeho řadách ale stále působí vývojáři, kteří pracovali na všech částech slavné série a kteří se o své zkušenosti podělí na stránkách knihy.

The Art of Mafia Trilogy vyjde v češtině i angličtině na konci srpna, tedy přesně dvacet let od premiéry Mafie, a pokud po vzoru jejího protagonisty, gangstera Tommyho Angela, nepřepadnete knihkupectví, budete za ni muset zaplatit 999 korun. Kniha navíc nebude pro Xzone prvním nakladatelským dobrodružstvím.

Už v minulosti tento obchod, který se od videoher čím dál víc rozrůstá i do dalších odvětví, propojil digitální a papírový svět prostřednictvím podobných projektů. The Art of Creaks nahlédla do zákoutí tajuplné hry od českých tvůrců z Amanita Design, The Art of Kingdom Come: Deliverance pak poodhalila tvorbu středověkého hitu Warhorse Studios, studia založeného Danielem Vávrou po odchodu z 2K Czech.

Mimochodem, právě Kingdom Come: Deliverance (nedávno fanoušky zvolené jako česká hra dekády), se brzy dočká dalšího spojení české videohry s nedigitálním formátem. Americký vydavatel už v létě pošle do tiskáren komiksové zpracování příběhu z českých zemí v neklidném předhusitském období, na kterém se konzultacemi podílí i vývojáři z Warhorse Studios.