Kingdom Come v komiksu. Středověký hit z Království českého se dočká ilustrovaného prequelu

Co se stalo před Kingdom Come: Deliverance? Odpověď na tuto otázku doposud mohly nabídnout jen učebnice dějepisu a knihy o středověké historii. Brzy se k nim ale přidá i komiks. Úspěšná videohra od českých Warhorse Studios se totiž dočká ilustrovaného zpracování v angličtině od vydavatelství Behemoth Comics.

Král Václav IV. byl svým bratrem Zikmundem uvězněn, neklidem zmítané Království české úpí pod uherskými nájezdy. V takto nešťastnou chvíli převzali hráči roli mladého Jindřicha v historickém hitu Kingdom Come: Deliverance. Připravované dílo od amerických Behemoth Comics ale události, které naši kotlinu do takové šlamastyky dostaly, nebude sledovat očima oblíbené postavy kovářova synka.

Komiks Kingdom Come s podtitulem Death Upon Us čtenáře přenese do doby před příběhem hry, kdy české země plení zrádný Zikmund, jeho kumánští žoldnéři a jeho spojenec István Tóth v čele vojska lapků lačných po krvi a stříbře. Tak uvádí Behemoth první sešit z plánované čtyřdílné série, jejíž úvodní díl vyjde za cenu čtyř dolarů letos v červnu a na které spolupracuje i s vývojáři z Warhorse Studios.

Václav IV. ani Zikmund v komiksu Kingdom Come nemůžou chybět W. Gandolpho (Behemoth)

„Nápad vznikl v Behemoth Comics, ale podílíme se na tom konzultacemi. Jak z hlediska příběhu, tak kresby,“ zmiňuje pro herní magazín Vortex marketingový manažer studia Jiří Rýdl. Na komiksu pracují scenárista Brett Murphy a ilustrátor Wilson Gandolpo, o jejichž schopnostech se zájemci mohou přesvědčit u série Paranormal Hitmen, kterou Behemoth prezentuje jako mix filmových Krotitelů duchů a televizních mafiánů z Rodiny Sopranů.

Pro Behemoth Comics navíc není projekt s Warhorse první videoherní kolaborací. Ve spolupráci s Ubisoftem už vydává komiks na motivy hackerské akce Watch Dogs Legion. Sešitový spin-off navazuje na příběh z dystopického Londýna blízké budoucnosti, kde obří korporace pomocí moderních technologií sledují a ovládají životy běžných lidí. Tedy alespoň dokud se mezi obyčejnými občany neobjeví hrstka neobyčejných.

Komiksové zpracování pak bude pro Kingdom Come: Deliverance dalším zápisem do kroniky úspěchů, která ani čtyři roky od vydání hry není uzavřená. Na její motivy se v současné době připravuje desková hra od českých tvůrců, fanoušci ji v závěru roku zvolili nejlepším titulem uplynulé dekády a Warhorse před nedávnem oznámilo dosažení čtyř milionů prodaných kopií i loňské tržby ve výši čtvrt miliardy korun.

A zatímco světově známá česká značka v podobě hry od Warhorse Studios se nyní promění do komiksové formy v zámoří, loni na podzim se naopak jedna z největších ikon amerického komiksu dočkala zpracování od českých autorů. To když poprvé v historii superhrdinského žánru tvůrci z Česka sepsali a ilustrovali příběh o Batmanovi.